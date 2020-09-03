 صادرات الأسلحة الغربية للشرق الأوسط .. إذكاء أم احتواء للصراعات؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 26.09.2020

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سياسة واقتصاد

صادرات الأسلحة الغربية للشرق الأوسط .. إذكاء أم احتواء للصراعات؟

كشف تقرير أن ثلاثة أرباع مشتريات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من السلاح تأتي من أمريكا وحلفائها الغربيين. ويقول مسؤولون غربيون إن لتلك المبيعات أهدافاً غير الربح، ويقول خبراء إنها تغذي الصراعات وانتهاكات حقوق الإنسان.

الرئيس الأمريكي في لقاء في واشنطن مع ولي العهد السعودي

يروج ترامب لمبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية، والتي يقول نشطاء إنها تغذي الحرب في اليمن

على مدار الخمس سنوات الماضية شكلت صادرات الأسلحة الغربية الجزء الأكبر مما استوردته دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من السلاح، حسب تقرير نُشر مؤخراً لـ"مركز السياسة الدولية" (CIP)، الذي يقع مقره في واشنطن.

مختارات

إلى جانب الموارد الطبيعية، تعد صادرات الأسلحة مكوّناً رئيسياً للاقتصاد الروسي. في العقدين الماضيين، تمكنت موسكو من تعميق علاقتها مع دول أفريقيا وأصبحت أكبر مصدّر أسلحة إلى القارة السمراء.

كشف مفتش بالخارجية الأمريكية أقاله الرئيس ترامب الشهر الماضي للمشرعين أن الوزارة أثنته عن التحقيق في مبيعات أسلحة للسعودية. كما اتهم الوزير بومبيو برفض حضور مقابلة في إطار تحقيق كان يجريه مكتبه بهذا الخصوص قبل إقالته.

لقيت ألمانيا تقديرا دوليا لعقدها في منتصف الشهر الماضي مؤتمرا للبحث عن حل سلمي للنزاع في ليبيا. لكن الآن كشفت معلومات أن برلين صدرت منذ مطلع العام الجاري أسلحة بملايين اليوروهات لأطراف مختلفة لها صلة بذلك النزاع.

وحازت الولايات المتحدة نصيب الأسد بحصة بلغت حوالي 50 بالمئة، ومن ثم روسيا بواقع 17 بالمئة. وفازت فرنسا وبريطانيا وألمانيا بما يقارب 24 بالمئة من مشتريات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من السلاح.

  وفي تقريره أشار المعهد الأمريكي، الذي يدعو إلى السلام العالمي، إلى أن صادرات السلاح "عادة ما توصف بأنها قوة استقرار ووسيلة لتقوية التحالفات ولمواجهة إيران، أو بشكل أعم كأداة لخلق توازن يجعل اندلاع الصراع أمراً أقل احتمالية".

  صب الزيت على نار الصراعات

  الأسلحة الخفيفة وغيرها من المساعدات العسكرية كان لها دور في إدامة الصراع، لكن أنظمة السلاح الكبيرة لعبت دوراً تدميرياً شاملاً في المنطقة، كما يرى وليم هارتنغ واضع التقرير ومدير مشروع السلاح والأمن في المعهد. "تسبب القصف الجوي والمدفعية طويلة المدى في موت عشرات آلاف المدنيين بشكل مباشر، وبشكل غير مباشر وفي مصرع مئات الآلاف عند أخذ قصف البنى التحتية بعين الاعتبار"، يقول هارتنغ.

  وساهمت مبيعات الأسلحة البريطانية والأمريكية من طائرات مقاتلة وقنابل وعربات مدرعة لكل من السعودية والإمارات في استمرار الحرب في اليمن التي أسفرت عن مقتل أكثر من 100 ألف قتيل.

 وفي مصر استخدمت الطائرات النفاثة والمروحية والدبابات التي تزود واشنطن القاهرة بها في "ما يسمى الحرب على الإرهاب في شمال سيناء، ولكن في الواقع تحولت الحرب هناك إلى حرب شاملة على السكان المدنيين في تلك المنطقة"، يلحظ التقرير.

 وانتهى المطاف بالأسلحة الأمريكية في أيدي الأطراف المتنازعة في العراق واليمن وسوريا وليبيا.

 ولعبت الأسلحة الروسية أيضاً دوراً في الحربين الأهليتين في سوريا واليمن. كما ساهمت الأسلحة المرسلة من تركيا والإمارات في مفاقمة الحرب الليبية. وأشارت تقارير إلى أن بعض تلك الأسلحة المرسلة صنعت في الولايات المتحدة الأمريكية، حسب Small Arms Survey وهي منظمة مقرها جنيف.

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هل يؤدي الأطفال ثمن تصدير السلاح الأوروبي لأزمات الشرق الأوسط؟

  أسلحة لتقوية التحالفات؟

  في حزيران/ يونيو قال الجنرال كينيث مكينزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، وهي واحدة من أحد عشر قيادة عمليات في الجيش الأميركي، إن مبيعات السلاح إلى الشرق الأوسط ساعدت الزبائن هناك في عدم الاعتماد أكثر على الصين وروسيا في مشترياتهم من العتاد القتالي.

 غير أن مراقبين يقولون إنه حتى ولو خفضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مبيعاتهما من السلاح للمنطقة، من غير المرجح أن تسعى بكين وموسكو لملأ الفراغ، نظراً للإجراءات الدولية الرامية لإبقاء صناعتهما التسليحية تحت السيطرة. "سيكون من الصعب جداً على روسيا والصين القيام بملئ سريع للفراغ الناتج عن أي خطوة مشتركة لتقليل صادرات السلاح للمنطقة"، يقول روبرت ماسون، الخبير في الطائفية وحرب الوكلاء في جامعة لانكستر البريطانية.

  ستواصل الإجراءات الأمريكية، مثل "قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات" والموقع من الرئيس دونالد ترامب في عام 2017، الضغط على الدول التي تشتري من روسيا، يوضح ماسون، ويواصل قائلاً: "تخضع الصين لعقوبات ثانوية. وربما يتم معاقبة تركيا لشرائها صواريخ إس-400 من روسيا. وعلى زبائن روسيا الآخرين كمصر والهند والجزائر التفكير في تلك المخاطرة، او حتى تلك الدول التي شرعت بالتعاون التقني مع موسكو كالسعودية وتركيا والإمارات".

  ويرى خبراء أن مبيعات السلاح لم تحقق سوى تشجيع الأنظمة الموجودة في السعودية والإمارات وأن دعم النظم القمعية  أعد المسرح لحالة عدم الاستقرار في المنطقة. "ربما نحقق بعض المكاسب قصيرة المدى، لكن على المدى الطويل ستحدث نتائج مخيفة"، حسب ما يرى جودي فيتوري الباحث في مؤسسة كارنينغي والمقدم السابق في سلاح الجو الأمريكي.

صورة لدمار لحق بمنازل وسيارات في صنعاء بسبب الحرب الأهلية (مارس/ آذار 2015)

شن تحالف تقوده السعودية ضربات جوية في اليمن باستخدام معدات أمريكية وأوروبية منذ عام 2015

  سوق رئيسي

  يسلط تقرير "مركز السياسة الدولية" (CIP) الضوء على مدى اعتماد الدول الرئيسية المصدرة للسلاح في الغرب على سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ثلاثة من أكبر خمسة دول غربية مزودة للسلاح في المنطقة، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، تصدر أكثر من نصف مبيعاتها من السلاح للمنطقة والنصف الباقي لدول العالم الأخرى.

 وبالنسبة لألمانيا، تستورد المنطقة نصف مبيعاتها من السلاح."السؤال هو: ما المدى الذي يشغله التفكير الاستراتيجي الأمني في اتخاذ القرار في بيع السلاح للشرق الأوسط؟ أم أن العائدات الاقتصادية المباشرة وخلق الوظائف هي الدافع وراء بيع السلاح لتلك الدول؟"، يتسأل بيتر فيزيمان، الباحث الرئيسي في "معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي".

ومع اقترب موعد الانتخابات الأمريكية في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر القادم أصدر تقرير "مركز السياسة الدولية" (CIP) توصيات للمشرعين الأمريكيين بالحد من تدفق السلاح وتأسيس هيئة لمراقبة مبيعات السلاح. ولكن يبقى السؤال: ما الذي يمكن أن تفعله الدول الأوروبية من جهتها لإيقاف دورها في زيادة نار الصراعات، وتحافظ في الوقت نفسه على شراكاتها الاستراتيجية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟ "من المهم أن تجعل الدول الغربية تصدير السلاح لأي منطقة، وخاصة الشرق الأوسط، جزءاً من استراتيجية امنية شاملة وأن تتأكد ألَّا يكون دافعها المصالح الاقتصادية فقط، وإلا فسوف ترتد النار عليها"، يختم الباحث بيتر فيزيمان من "معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي" حديثه.

  توم إليسون، لويس ساندرز/ خ.س

  • Russisches Raketenabwehrsystem S-400 (picture-alliance/AA/S. Karacan)

    السلاح الروسي يُخلخل موازين القوى في الشرق الأوسط

    تزامنت أحداث الربيع العربي مع الاحتجاجات المناهضة لبوتين، تلتها الثورة في أوكرانيا ما جعل صناع القرار في الكرملين يشعرون بعزلة قاتلة. غير أن التدخل الروسي في سوريا تزامنا مع انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما من المنطقة، قلب موازين القوى رأسا على عقب.

  • Ukraine Russland Konflikt S-400 Luftabwehrsystem (picture-alliance/dpa/Sputnik/I. Russak)

    السلاح الروسي يُخلخل موازين القوى في الشرق الأوسط

    منظومة S-400 عنوان نجاح السلاح الروسي

    تُعتبر منظومة S-400 الروسية الصنع إحدى منظومات الصواريخ أرض–جو الأكثر تطورا في العالم، إذ يؤكد بعض الخبراء العسكريين قدرتها على اعتراض جميع أنواع الطائرات الحربية، بما في ذلك طائرة الشبح الأمريكية التي يُقال بأنها عصية عن الرادارات. وباتت هذه المنظومة من أبرز أدوات تعزيز النفوذ الروسي في الشرق الأوسط.

  • Iran - Militärparade (picture-alliance/AP Photo/E. Noroozi)

    السلاح الروسي يُخلخل موازين القوى في الشرق الأوسط

    منظومة إس 300 والردع الإيراني

    كانت إيران قد أبرمت عام 2007 صفقة مع روسيا لتزويدها بمنظومة أس 300، لكن الأخيرة أوقفت تنفيذ الاتفاق عام 2010 بسبب حظر فرضته الأمم المتحدة على مبيعات السلاح لطهران. غير أن الصفقة رأت النور مرة أخرى بعد اتفاق نووي أبرمته طهران مع القوى العالمية الكبرى. وتسلمت إيران من روسيا الدفعة الأولى من منظومة أس 300 في فبراير/ شباط 2016 بعد أن كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع رسوما برفع حظر توريدها.

  • Russland Kampfjet Sukhoi Su-27 (Piotr Polak/AFP/Getty Images))

    السلاح الروسي يُخلخل موازين القوى في الشرق الأوسط

    سوخوي ـ استعراض القوة الروسية في سوريا

    تعتبر طائرة "سو-35" الروسية مقاتلة متعددة المهام من الجيل الرابع وهي نسخة معدلة من "سو-27" حصل سلاح الجو الروسي سنة 2014 على أول دفعة منها. "سو-35"، مزوّدة برادار شبكي ومحركين يمكن التحكم باتجاه دفعهما، وبأسلحة ذكية حديثة تتيح رصد وتدمير 10 أهداف جوية وأرضية في آن واحد على مسافة كبيرة وبدقة عالية. وكان دور الطيران الحربي الروسي في الأحداث السورية قد ساهم في تهافت العديد من الجيوش لشرائها.

  • MiG-21PFM Ägypten Kampfflugzeug (gemeinfrei)

    السلاح الروسي يُخلخل موازين القوى في الشرق الأوسط

    طائرات الميغ والمجد السوفييتي

    في الصورة طائرة من طراز ميغ 21 لسلاح الطيران المصري، فقد دأب الاتحاد السوفييتي سابقا على دعم حركات التحرر المناهضة للإمبريالية، بالمال والسلاح. وشمل ذلك أيضا الأنظمة والحركات القومية العربية وعلى رأسها نظام جمال عبد الناصر. عودة موسكو الحالية لحلبة الشرق الأوسط تعيد إحياء، بشكل من الأشكال، هذه الذاكرة السوفييتية.

  • Scud Missle Rakete Archiv (Getty Images)

    السلاح الروسي يُخلخل موازين القوى في الشرق الأوسط

    سكود وانتصارات صدام الوهمية

    سكود طراز لسلسلة من الصواريخ البالستية التي تم تطويرها من قبل الاتحاد السوفييتي إبان الحرب الباردة. وكانت موسكو تزود بها جيوش حلفائها في المنطقة. اشتهرت تلك الصواريخ بعدما أطلق صدام حسين 39 منها على إسرائيل إبان حرب الخليج عام 1991 في محاولة منه لاستدراج الدولة العبرية لمواجهة مباشرة كان من شأنها آنذاك تقويض التحالف العربي والدولي ضده.

  • Indien Parade zum Tag der Republik 26.01.2015 Neu Delhi (AFP/Getty Images/S. Loeb)

    السلاح الروسي يُخلخل موازين القوى في الشرق الأوسط

    روسيا المزود الرئيسي للجزائر بالسلاح

    في الصورة دبابة روسية الصنع من طراز تي ـ إس 90 من آخر ما اقتنته الجزائر. تعتبر روسيا، تقليديا، وقبلها الاتحاد السوفييتي المزود الرئيسي للجيش الجزائري بالسلاح، غير أن الأخيرة توجهت في السنوات الأخيرة إلى تنويع مصادرها وخصوصا التقرب من مزودين أوروبيين خصوصا ألمانيا.

  • Spürpanzer Fuchs undatierte Firmenhandout von Rheinmetall (picture-alliance/dpa)

    السلاح الروسي يُخلخل موازين القوى في الشرق الأوسط

    الجزائر بين الوفاء لروسيا والغزل مع ألمانيا

    رغم احتفاظها بروسيا كمزود رئيسي إلا أن الجزائر بدأت بتنويع مصادر سلاحها، إذ توجهت بشكل خاص لألمانيا، إذ حلت في المركز الأول ضمن قائمة الدول المستوردة للأسلحة الألمانية عام 2017. في الصورة المدرعة فوكس 2 التي يتم تركيبها في الجزائر بتعاون ألماني. وقد أبرمت الجزائر قبل سنوات صفقة بقيمة 14 مليار يورو تعد الأكبر من نوعها التي تبرمها البلاد مع دولة غربية منذ الاستقلال .

    الكاتب: حسن زنيند


 

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