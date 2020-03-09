صادرات الأسلحة الألمانية لتركيا زادت عن الضعف عام 2019

منحت الحكومة الألمانية تصاريح بتصدير أسلحةلتركيا العام الماضي بقيمة 31.6 مليون يورو، لتزيد بذلك عن الضعف مقارنة بصادرات الأسلحة الألمانية لتركيا عام 2018. وبحسب رد وزارة الخارجية الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار"، فإن هذه الصادرات لم تتضمن أسلحة حربية ثقيلة.

مشاهدة الفيديو 22:46 شارك برلين توافق على تصدير أسلحة للإمارات .. ضغوط أم مصالح؟ إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3QlE7 برلين توافق على تصدير أسلحة للإمارات .. ضغوط أم مصالح؟

يُذكر أن تصاريح تصدير أسلحة ألمانية لتركيا تراجعت بوضوح عقب بدء تركيا هجوم عسكري في شمال سوريا الخريف الماضي، إلا أنها لم تتوقف بالكامل. وبحسب الرد، الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه اليوم الثلاثاء (العاضر من مارس/ آذار 2020)، وافقت الحكومة الألمانية عام 2018 على 58 صفقة توريد أسلحلة لتركيا بقيمة 12.9 مليون يورو، بينما وافقت العام الماضي على 187 صفقة بقيمة 31.6 مليون يورو.

وأشارت البيانات إلى أن صادرات الأسلحة الألمانية لتركيا تراجعت بشدة في أعقاب بدء الهجوم التركي ضد مليشيات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا في 9 تشرين أول/أكتوبر الماضي، حيث لم توافق الحكومة الألمانية في الثلاثة الأشهر الأخيرة من العام الماضي سوى على 5 صفقات بقيمة 3.1 مليون يورو.

مشاهدة الفيديو 01:19 شارك لهذه الأسباب قد يفشل الاتحاد الأوروبي في اتخاذ موقف موحد حيال وقف بيع الأسلحة إلى السعودية إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/37GMM لهذه الأسباب قد يفشل الاتحاد الأوروبي في اتخاذ موقف موحد حيال وقف بيع الأسلحة إلى السعودية

يُذكر أن الحكومة الألمانية قررت عقب التوغل التركي في شمال سوريا عدم توريد أسلحة أو عتاد عسكري إليها يمكن استخدامه في سورية. وترى ألمانيا أن توغل الجيش التركي في شمال سورية مخالف للقانون الدولي.

ومن جانبها، وصفت خبيرة الشؤون الخارجية في حزب "اليسار"، سيفيم داجدلين، مواصلة الحكومة الألمانية الموافقة على تصدير أسلحة لتركيا بأنه أمر غير مسؤول، مطالبة بحظر شامل لتصدير الأسلحة لتركيا، مشددة أن "سياسة تصدير الأسلحة للحكومة الألمانية مروعة بالنسبة للمنطقة بأكملها، وتخلق باستمرار أسبابا جديدة للجوء".

و.ب/ح.ز (د ب أ، أ ب د)