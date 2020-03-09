 صادرات الأسلحة الألمانية لتركيا زادت عن الضعف عام 2019 | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.03.2020

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صادرات الأسلحة الألمانية لتركيا زادت عن الضعف عام 2019

في عام 2019 وافقت الحكومة الألمانية على صفقات سلاح إلى تركبا بقيمة تزيد عن 30 مليون يورو، حيث تضاعفت بالمقارنة بالعام الذي سبقه. غير أن العتاد الحربي لم يكن ضمن الصفقات مع أنقرة.

Deutschland Waffenproduktion & Waffenexport | Heckler & Koch - Messe Eurosatory in Paris (picture-alliance/dpa/D. Fischer)

منحت الحكومة الألمانية تصاريح بتصدير أسلحةلتركيا العام الماضي بقيمة 31.6 مليون يورو، لتزيد بذلك عن الضعف مقارنة بصادرات الأسلحة الألمانية لتركيا عام 2018. وبحسب رد وزارة الخارجية الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار"، فإن هذه الصادرات لم تتضمن أسلحة حربية ثقيلة.

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برلين توافق على تصدير أسلحة للإمارات .. ضغوط أم مصالح؟

يُذكر أن تصاريح تصدير أسلحة ألمانية لتركيا تراجعت بوضوح عقب بدء تركيا هجوم عسكري في شمال سوريا الخريف الماضي، إلا أنها لم تتوقف بالكامل. وبحسب الرد، الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه اليوم الثلاثاء  (العاضر من مارس/ آذار 2020)، وافقت الحكومة الألمانية عام 2018 على 58 صفقة توريد أسلحلة لتركيا بقيمة 12.9  مليون يورو، بينما وافقت العام الماضي على 187 صفقة بقيمة 31.6  مليون يورو.

وأشارت البيانات إلى أن صادرات الأسلحة الألمانية لتركيا تراجعت بشدة في أعقاب بدء الهجوم التركي ضد مليشيات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا في 9 تشرين أول/أكتوبر الماضي، حيث لم توافق الحكومة الألمانية في الثلاثة الأشهر الأخيرة من العام الماضي سوى على 5 صفقات بقيمة 3.1  مليون يورو.

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لهذه الأسباب قد يفشل الاتحاد الأوروبي في اتخاذ موقف موحد حيال وقف بيع الأسلحة إلى السعودية

يُذكر أن الحكومة الألمانية قررت عقب التوغل التركي في شمال سوريا عدم توريد أسلحة أو عتاد عسكري إليها يمكن استخدامه في سورية. وترى ألمانيا أن توغل الجيش التركي في شمال سورية مخالف للقانون الدولي.

ومن جانبها، وصفت خبيرة الشؤون الخارجية في حزب "اليسار"، سيفيم داجدلين، مواصلة الحكومة الألمانية الموافقة على تصدير أسلحة لتركيا بأنه أمر غير مسؤول، مطالبة بحظر شامل لتصدير الأسلحة لتركيا، مشددة أن "سياسة تصدير الأسلحة للحكومة الألمانية مروعة بالنسبة للمنطقة بأكملها، وتخلق باستمرار أسبابا جديدة للجوء".

و.ب/ح.ز (د ب أ، أ ب د)

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برلين توافق على تصدير أجهزة لنظام الدفاع الجوي الإماراتي

وافقت الحكومة الألمانية على تصدير أجهزة توليد كهرباء لنظام الدفاع الجوي "باتريوت" إلى الإمارات. وتعتبر هذه الصفقة حساسة لأن معاهدة الائتلاف الحاكم تنص على وقف تصدير أسلحة للدول المشاركة "بشكل مباشر" في حرب اليمن. (04.10.2019)  

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باتت صفقات الأسلحة الأمريكية للإمارات في خطر، وذلك بعد ورود تقارير تفيد بأن هذه الدولة الخليجية سلمت صواريخ أمريكية لقوات رجل شرق ليبيا القوي خليفة حفتر. الإمارات سارعت إلى نفي ملكيتها لأسلحة تم العثور عليها في ليبيا. (02.07.2019)  

رغم الحظر.. ألمانيا تبيع أسلحة للسعودية عبر طرف ثالث

ما أن توصل الائتلاف الحكومي في ألماني إلى توافق بشأن تخفيف القيود على تصدير الأسلحة لدول تشارك في حرب اليمن، حتى صدرت تراخيص بالموافقة على صفقات تصدير جديدة، بما فيها معدات عسكرية إلى السعودية، ولكن عبر طرف ثالث! (12.04.2019)  

دعوات لوقف تصدير السلاح الألماني للدول المنخرطة في مناطق النزاعات العربية

لقيت ألمانيا تقديرا دوليا لعقدها في منتصف الشهر الماضي مؤتمرا للبحث عن حل سلمي للنزاع في ليبيا. لكن الآن كشفت معلومات أن برلين صدرت منذ مطلع العام الجاري أسلحة بملايين اليوروهات لأطراف مختلفة لها صلة بذلك النزاع. (12.02.2020)  

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