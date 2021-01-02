صاحب "الجماعة" والبريء".. رحيل الكاتب المصري وحيد حامد

ودعت مصر السبت (الثاني من يناير/ كانون الثاني 2021) المؤلف والسيناريست وحيد حامد بعد مشوار امتد لأكثر من نصف قرن، أثرى خلاله الدراما السينمائية والتلفزيونية والإذاعية بأعمال جسدت هموم وأحلام مجتمعه.
وحرص عدد من الفنانين والإعلاميين والشخصيات العامة على المشاركة في الجنازة مع اتباع الإجراءات الاحترازية بسبب تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا مؤخرا.
وكان حامد قد توفي في وقت مبكر من السبت داخل أحد المستشفيات بعدما قضى أيامه الأخيرة في العناية الفائقة لتدهور حالته الصحية.
ووصفت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم الراحل في بيان بأنه "كان خير سند للمبدعين والمثقفين والفنانين وصاحب مواقف تكتب بحروف من نور في سجلات تاريخ الوطن، كما أنه الأستاذ والأب والمعلم". كما نعاه فنانون ومخرجون ومنتجون وإعلاميون عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ولد حامد في يوليو/ تموز 1944 بمحافظة الشرقية وتخرج في كلية الآداب قسم علم الاجتماع بجامعة القاهرة. كتب في بداية مشواره الدراما الإذاعية التي فتحت الباب أمامه لاحقا نحو السينما والتلفزيون.
وتزوج وحيد حامد من المذيعة التلفزيونية زينب سويدان وأنجب منها مروان الذي سلك طريق الإخراج السينمائي، وهو مخرج الفيلم الشهير عمارة يعقوبيان، عن رواية الكاتب علاء الأسواني وسيناريو وحيد حامد.
قضايا المجتمع في خمسين عاما
ومنذ بداياته في السبعينات، أثرى وحيد حامد المكتبة السينمائية المصرية بعشرات الأعمال التي تُعد علامة فارقة في زمنها، بينها "البريء" (1985) مع الممثل الراحل أحمد زكي.
كما وقّع على سيناريوهات عدد من أشهر أفلام النجم المصري عادل إمام بينها "الهلفوت" (1985) و"اللعب مع الكبار" (1991) و"الإرهاب والكباب" (1992) و"طيور الظلام" (1995).
وتناول في أفلامه أبرز القضايا السياسية والاجتماعية خلال العقود الأربعة الأخيرة، خصوصا توسّع حضور التيارات الإسلامية مع نهاية سبعينات القرن الماضي وظهور الحركات الإسلامية المسلحة والفساد وتزاوج السلطة والثروة.
ويُصنف فيلم "البريء" برأي النقاد من أجرأ أفلام الكاتب الراحل، إذ تناول فيه قضية التعامل العنيف للشرطة مع المعارضين السياسيين.
وكتب وحيد حامد الكثير من الأعمال الدرامية التلفزيونية، من أبرزها مسلسل "الجماعة" (2010) الذي تناول تاريخ جماعة الإخوان المسلمين وأثار جدلا كبيرا في مصر.
الوجه الآخر لعادل إمام
وشكل وحيد حامد ثنائيا سينمائيا مع عادل إمام استطاع من خلاله إبراز الوجه الآخر للفنان المعروف بأدواره الكوميدية، ومن هذه الأفلام "الهلفوت" و"الإنسان يعيش مرة واحدة" و"الغول" و"اللعب مع الكبار" و"الإرهاب والكباب" و"المنسي" و"طيور الظلام" و"النوم في العسل".
حصل على جائزة النيل في الفنون عام 2012 وكرمته مهرجانات عديدة منها مهرجان دبي السينمائي في 2017. وكان آخر ظهور علني لوحيد حامد الشهر الماضي خلال تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الثانية والأربعين حيث مُنح جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر. وقد ظهر عليه التعب بقوة وألقى بالكاد كلمة بمناسبة تكريمه.
ص.ش/أ.ح (رويترز، أ ف ب)
-
قامات فنية وثقافية عربية رحلت في عام 2020
نور الدين الصايل: "فيلسوف" السينما المغربية
غيب الموت بفيروس كورونا في 15 كانون الأول/ديسمبر 2020 الكاتب والسيناريست والناقد السينمائي المغربي نور الدين الصايل عن عمر بلغ 73 عاماً قضى قرابة أربعة عقود منه في خدمة السينما المغربية. أسس الصايل مجلة Cinéma 3 وترأس المركز السينمائي المغربي لأكثر من عقد من الزمن. كما تولى مسؤوليات عدة في التلفزة المغربية والفرنسية. حصل الراحل على جوائز منها جائزة الهرم الذهبي الشرفي من مهرجان القاهرة السينمائي.
-
قامات فنية وثقافية عربية رحلت في عام 2020
المنصف ونّاس: عالم الاجتماع ومترجم "صدام الحضارات"
في الرابع من شباط/فبراير من عام 2020 رحل الأكاديمي وعالم الاجتماع التونسي المنصف وناس (64 عاماً) بعد إصابته بفيروس كورونا. أسهم المنصف في إغناء المكتبة العربية والفرنسية بأكثر من 20 كتاباً. درس المنصف الشخصية التونسية والعربية، وتعمق في الشأن الليبي في عدة مؤلفات أشهرها، "الشخصية الليبية.. ثالوث القبيلة والغنيمة والغلبة". أنجز الراحل ترجمة كتاب صامويل هانتنغتون الشهير "صدام الحضارات".
-
قامات فنية وثقافية عربية رحلت في عام 2020
محمود ياسين: فتى الشاشة العربية
توفي الممثل المصري محمود ياسين الأربعاء (14 أكتوبر/ تشرين الأول 2020) عن عمر يناهز 79 عاما، مخلفا تاريخا طويلا في السينما والمسرح والتلفزيون والإذاعة المصرية. عمل محاميا لفترة قصيرة قبل أن يمتهن التمثيل، الذي ظهر شغفه به منذ طفولته، وطارد حلمه فقدم أكثر من 140 فيلما و65 مسلسلا تلفزيونيا و12 مسرحية و14 مسلسلا إذاعيا. كما اشتُهر بأداء الأدوار النفسية المعقدة كدوره بفيلم "أين عقلي" و"ثالثهم الشيطان".
-
قامات فنية وثقافية عربية رحلت في عام 2020
عزيز سعد الله: محبوب الجماهير المغربية
في عمر السبعين عاما توقفت مسيرة عزيز سعد الله الفنان الكوميدي البارز في المغرب. خلال أزيد من أربع عقود أبدع في المسرح والتلفزيون والسينما ممثلا ومؤلفا ومخرجا. سجل مع شريكة حياته خديجة أسد ثنائيا لعقود ولمع نجمهما معا في سلسلة "لالة فاطمة" الفكاهية. قدم عددا من مسرحياته في العالم العربي وأوروبا وأمريكا وكندا. نال جائزة أفضل ممثل في مهرجان مونتريال بكندا ومهرجان “باستيا” بفرنسا. توفي يوم 2020.10.13.
-
قامات فنية وثقافية عربية رحلت في عام 2020
شويكار: بسكوتة السينما المصرية
ولدت بالإسكندرية لأب من أصل تركي وأم شركسية، ومن هنا جاء اسمها غير العربي. بدأت مشوارها الفني في أوائل ستينيات القرن الماضي، واشتهرت بأدوار الكوميديا بجانب زوجها فؤاد المهندس، الذي لقبها بالـ"بسكوته". قدمت أكثر من 170 عملا فنيا، آخرها في عام 2012. حازت جوائز عديدة وكرمت في مناسبات عدة، آخرها في الدورة العشرين للمهرجان القومي للمسرح المصري. وتوفيت يوم 14 أغسطس/ آب 2020 عن عمر ناهز 82 عاما.
-
قامات فنية وثقافية عربية رحلت في عام 2020
رجاء الجداوي: أنيقة السينما المصرية
الفنانة المصرية رجاء الجداوي توفيت في الخامس من يوليو/ تموز سنة 2020، عن عمر ناهز 82 عاما، وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا. بدأت الجداوي مشوارها الفني بالتوازي مع عملها في مجال عروض الأزياء. وخلفت رصيدا فنيا كبيرا يتمثل في أدوار بطولة متنوعة في السينما والمسرح والتلفزيون، خصوصا أمام "الزعيم" عادل إمام. في عام 1958 شاركت رجاء الجداوي في مسابقة ملكة جمال القطن المصري وحازت على اللقب.
-
قامات فنية وثقافية عربية رحلت في عام 2020
رياض عصمت: الوزير المثقف
ولد المخرج المسرحي والناقد والقاص والمؤلف المسرحي والمترجم د. رياض عصمت في دمشق عام 1947. نال عدة جوائز، من بينها جائزة مؤسسة DW الإعلامية لأفضل قصة عربية عن عام 1993عن قصته "واحة لا تحب العصافير". تقلد مناصب عدة من بينها رئاسة المعهد العالي للفنون المسرحية والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وعمل سفيراً لبلاده ووزيراً للثقافة. توفي في الولايات المتحدة في 13 أيار/مايو 2020 بعد إصابته بفيروس كورونا.
-
قامات فنية وثقافية عربية رحلت في عام 2020
حسن حسني: "جوكر" السينما المصرية
بدأت شهرة الفنان الكوميدي حسن حسني، وهو في سن كبيرة لحد ما، وقدم على مدى أكثر من نصف قرن ما يفوق 400 عمل أثرى خلالها الفن المصري والعربي، وساعد كثيرا من نجوم الكوميديا الشباب مثل محمد هنيدي. نال حسني جوائز عديدة، منها جائزة أفضل ممثل عام 1993، متفوقا حينها على فاروق الفيشاوي ومحمود حميدة، واختيرت 5 أفلام له ضمن أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية. وتوفي في 30 مايو/ أيار 2020 عن 89 عاما تقريبا.
-
قامات فنية وثقافية عربية رحلت في عام 2020
الشاذلي القليبي: "مهندس الثقافة التونسية"
مثقف ومفكر تونسي، سطر مسيرة فكرية وسياسية حافلة، كانت آخرها أمانة جامعة الدول العربية (1979-1990). تولى أول كتابة دولة للشؤون الثقافية التونسية عام 1961. ساهم في تشييد قرابة 200 دار ثقافة و300 مكتبة في البلاد. ظهور مسرح الطفل مطلع الستينيات أحد أهم ثمار لسياسته الثقافية. أثرى المكتبة التونسية بإصدارات كان آخرها "تونس وعوامل القلق العربي". توفي الشاذلي القليبي في 13 مايو/أيار 2020 عن سن 94 عاما.
-
قامات فنية وثقافية عربية رحلت في عام 2020
إيدير: سفير الأغنية القبائلية
كان الموسيقار والمغني الجزائري حميد شريت، المعروف باسم "إيدير"، باحثا في قصص الحياة والأساطير ترجمها في عشرات المقطوعات الموسيقية التي قادته نحو العالمية. أوصل تراثه الأمازيغي إلى قلوب كل من يسمع موسيقاه الهادئة، وكانت أشهرها مقطوعة له "أفافا إينوفا" التي حكى فيها حكاية أمازيغية توارثتها الأجيال. وتوفي المغني القبائلي في فرنسا في الثاني من مايو/ أيار 2020، عن عمر يناهز السبعين عاما.
-
قامات فنية وثقافية عربية رحلت في عام 2020
عبد العزيز المبارك: "سفير" الأغنية السودانية
في القاهرة وفي التاسع من شباط/فبراير 2020 رحل أحد رواد الأغنية السودانية، عبد العزيز المبارك، عن عمر ناهز 69 عاماً. وقد نعى رئيس الحكومة الانتقالية في السودان عبدالله حمدوك الراحل مثمناً "إسهاماته في نشر الأغنية السودانية"، معتبراً أنه كان سفيرها. وأحيا المبارك حفلات في مدن ألمانية وأوروبية ذهب ريعها لخدمة السودان (الصورة من حفل له في برلين).
-
قامات فنية وثقافية عربية رحلت في عام 2020
نادية لطفي: الشقراء "لويزا"
اسمها الحقيقي بولا محمد شفيق، والدها مصري وأمها بولندية. اكتشفها المخرج رمسيس نجيب وقدمها في فيلم "سلطان" واختار لها اسم نادية اقتباسًا من شخصية فاتن حمامة في فيلم "لا أنام". أثرت نادية لطفي مكتبة السينما العربية بأعمال عديدة، أشهرها دور "لويزا" في الناصر صلاح الدين مع يوسف شاهين، وفيلم الخطايا أمام عبد الحليم حافظ. توفيت في القاهرة يوم 4 فبراير/ شباط 2020 عن عمر ناهز 83 عاما.
-
قامات فنية وثقافية عربية رحلت في عام 2020
ماجدة: بطلة فيلم "جميلة" (بوحيرد)
بعد مسيرة فنية حافلة أثمرت أكثر من 60 فيلماً سينمائياً توفيت الفنانة المصرية ماجدة الصباحي في 16 كانون الثاني/يناير عام 2020 عن عمر يناهز الـ 88 عاماً. جاءت أربعة من أفلام ماجدة في قائمة أهم 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية. أسست الراحلة شركة إنتاج ونالت عدة جوائز من مهرجانات سينمائية دولية في برلين ودمشق وفينيسيا. للفنانة الراحلة ابنة وحيدة هي الفنانة غادة نافع.
-
قامات فنية وثقافية عربية رحلت في عام 2020
نجوي قاسم: قطعة من "الكريستال"
"الأعاصير تضرب العراق ولبنان. ليبيا في مهب كل أنواع الحروب. سوريا تتغير أكثر فأكثر وتزداد غربتها. اليمن يستمر في محاولات الهدور متعباً جريحاً.. إلخ. كيف نرحب بـ 2020". تلك كانت من أواخر تغريدات الإعلامية اللبنانية و"قطعة كريستال" قناة العربية، نجوى قاسم (52 عاماً)، قبل أن ترحل فجأة في الثاني من كانون الثاني/يناير 2020 بسكتة قلبية. هل كانت تنعي نفسها دون أن تدري؟! إعداد: ماجدة بوعزة / خالد سلامة