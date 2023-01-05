"صاحب البطاقات" – الحكم الإسباني لاهوز المثير للجدل "يخطط للاعتزال"

بعدما أوقف عن مواصلة التحكيم في مونديال قطر قبل بضعة أسابيع بسبب ما حدث في مباراة هولندا والأرجنتين بربع النهائي، ها هو الحكم الإسباني المثير للجدل أنطونيو ماتيو لاهوز، يبعد أيضا عن التحكيم مجددا نهاية الأسبوع الحالي من الليغا الإسبانية، بعد القرارات التي صدرت عنه السبت الماضي (آخر أيام عام 2022) في مباراة برشلونة وإسبانيول والتي انتهت بالتعادل بهدف لهدف.

زاد أنطونيو ماتيو لاهوز التوتر في مباراة ديربي كاتالونيا بعد تسجيل إسبانيول لهدف التعادل، حيث قام الحكم بعد ذلك بمنح البطاقة الصفراء الثانية في وجه جوردي ألبا لاعب برشلونة بسبب احتجاجه عليه، وبعدها بدقيقتين طرد فينيسيوس سوزا لاعب إسبانيول بالصفراء الثانية أيضا بسبب مخالفة ضد ليفاندوفسكي.

كما أشهر أنطونيو ماتيو لاهوز (45 عاما) البطاقة الحمراء لمدافع إسبانيول لياندرو كابريرا بعدما ضرب ليفاندوفسكي بالركبة في الضهر، لكنه عدل عن القرار بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد (الفار).

وإجمالا أشهر لاهوز البطاقة الصفراء 15 مرة في ديربي كاتالونيا، والحمراء مرتين وكان يمكن أن تزيد لو لم يتراجع عن طرد كابريرا. ورفض تشابي هيرنادنيز مدرب برشلونة تحميل لاهوز نتيجة المباراة لكنه قال "إن الحكم فقد السيطرة على المباراة".

الحكم الإسباني أنطونيو ماتيو لاهوز هو صاحب الرقم القياسي في البطاقات الصفراء في مباراة بكأس العالم لكرة القدم

وبعد تلك المباراة لم يتوقف لاهوز عن هوايته المفضلة، إشهار البطاقات في وجه اللاعبين والمدربين، حيث قام يوم الأربعاء (الرابع من يناير/ كانون الثاني) بطرد خورخي سامباولي، مدرب إشبيليه خلال الشوط الأول من مباراة إشبيليه مع ليناريس في كأس الملك، وكان إشبيليه فائزا بخمسة أهداف لصفر.

ورغم عدم وجوده في جولة الدوري الإسباني نهاية هذا الأسبوع إلا أنه لا توجد إشارات حتى الآن على أن الليغا الإسبانية ستوقفه عن التحكيملفترة طويلة. لكن موقع جريدة "ميرور" البريطانية ينقل أن ماتيو لاهوز قرر الآن الاعتزال في نهاية الموسم، بعدما طالته انتقادات من نجوم عديدة بينهم ليونيل ميسي.

وكان لاهوز قد أصبح الحكم صاحب الرقم القياسي من البطاقات الصفراء في تاريخ كأس العالم بعدما أشهر البطاقة الصفراء 18 مرة خلال مباراة الأرجنتين وهولندا في ربع نهائي مونديال قطر 2022. وكان الرقم القياسي السابق هو 16 بطاقة صفراء في مباراة الكاميرون وألمانيا في مونديال كوريا واليابان 2002، وكذلك في المونديال التالي في ألمانيا 2006 في مباراة عنيفة بين البرتغال وهولندا.

يذكر أن أنطونيو ماتيو لاهوز يدير مباريات في دوري الدرجة الأولى الإسباني منذ 2008، وكانت أهم مباراة في مسيرته الطويلة هي نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 بين مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين.

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