"صاحبة المنزل" ميركل تعيّن طاهياً جديداً في ديوان المستشارية!

يستقبل ديوان المستشارية، مقر الحكومة الألمانية، في برلين حاليا المزيد من الضيوف، وهو ما كان له عواقب على "مطبخ" المستشارية. فقد ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين (31 كانون الأول/ديمسبر 2018) أن "صاحبة المنزل" المستشارة أنغيلا ميركل قررت لذلك تعيين طاهيا ثانيا فورا بدوام كامل في المستشارية.
وسيتولى الطاهي الجديد العمل في قاعة الولائم الكبيرة التي تتسع إلى 120 ضيفا، كما ذكر المتحدث باسم الحكومة لصحيفة "بيلد". وبحسب بيانات الصحيفة، فإن طاهيا واحدا يتولى حتى الآن شؤون الطهي في المستشارية، ويعاونه طاه مساعد وثماني أفراد في طاقم الخدمة.
وقال متحدث باسم الحكومة في تصريحات للصحيفة: "المهام تزايدت". وبحسب بيانات المتحدث، هناك تزايد في عدد الاستقبالات والموائد الاحتفالية في مقر الحكومة. ووفقا لتقرير الصحيفة، فإن الطاه الجديد سيحصل بجانب فرصة العمل الفريدة على راتب شهري يبلغ إجماليه نحو 2800 يورو.
يذكر أن وظيفة الطاهي في ألمانيا من الوظائف المرغوبة جدا ويتقاضى الطاهي في المعدل أكثر بكثير من 2800 يورو شهريا.
ز.أ.ب/ ع.خ (د ب أ، DW)
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أطباق ألمانية تقليدية وغريبة
يحذر الأهالي غالباً من تناول اللحم النيء، غير أن الألمان يأكلون اللحم النيء منذ زمن. حتى أن الاتحاد الأوروبي قد حذر مما يسمى (ميت) أو (هاكبيتر)، وهي عبارة عن لحم خنزير مفروم غير مطبوخ. وتباع غالباً مع لفائف الخبز، أو على طبق كبير في الموائد المفتوحة الكلاسيكية. ومن الطرق المنتشرة في تقديمها، والتي تعود لسبعينيات القرن الماضي، تقديمها على شكل قنفذ.
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أطباق ألمانية تقليدية وغريبة
(توست هاواي) وجبة خفيفة أخرى تعتبر نموذجية في ألمانيا الغربية في خمسينيات القرن الماضي، عبارة عن شطيرة مفتوحة مشوية تجمع لحم الخنزير، والأناناس، وشريحة الجبن، وكرز معلب. نشر هذه الفكرة الجديدة طباخ في التلفزيون الألماني (كليمنس ويلمنرود). مما أدى إلى اختراع (بيتزا هاواي) في ستينيات القرن الماضي.
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أطباق ألمانية تقليدية وغريبة
ألمانيا ليست البلد الوحيد الذي يصنع (بلوتفورست) نقانق الدم، غير أن ألمانيا تتفرد بأسماء الأطباق الغريبة المكونة من نقانق الدم، مثل (هيمل اوند إرده) الأرض والسماء، مع صلصة التفاح والبطاطا المهروسة، أو (توته أوما) أي الجدة الميتة، التي تحتوي على نقانق الدم المهروسة الممزوجة مع نقانق الكبد والبطاطس.
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أطباق ألمانية تقليدية وغريبة
(ساوماغن) وتعني معدة الخنزيرة، حيث تستخدم معدة الخنزير كغلاف يحتوي بداخله على البطاطس، والجزر، و لحم الخنزير، والتوابل. طبق تقليدي من مقاطعة راينلاند بالاتينات، المنطقة التي قال عنها هيلموت كول، المستشار الألماني بين عامي 1982-1988، إنها الوطن. عرف بحبه لهذه الوجبة التي قدمها إلى العديد من ضيوف الدولة، مثل مارغريت تاتشر، وبيل كلنتون.
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أطباق ألمانية تقليدية وغريبة
(زولتسه) عبارة عن قطعة من اللحم مصنوعة من لحم الخنزير..رأسه، أو أقدامه، أو لسانه.. وتعرف بأسماء مختلفة خارج ألمانيا.
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أطباق ألمانية تقليدية وغريبة
(هاند كيزة مت ميوزيك).. وجبة من منطقة هيسن بألمانيا وتعني الجبن مع الموسيقى، وهي عبارة عن قطعة صغيرة من الجبن قد لا تعجب جميع الأذواق. يضاف إليها الخل وقطع البصل الطازج.
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أطباق ألمانية تقليدية وغريبة
يطهى طبق الـ(لابسكاوس) في شمال ألمانيا ويعتبر كطعام الفقراء. إذ يحتوي على بقايا الطعام، مثل بقايا لحم البقر، والبطاطا المسلوقة، والبصل، مهروسة مع بعضها، التي لا تبدو شهية فتغطى ببيضة مقلية. يقدم هذا الطبق في الوقت الحالي في المطاعم الفاخرة.
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أطباق ألمانية تقليدية وغريبة
أما طبق ثعبان البحر المدخن، الذي يكون ساماً قبل الطهي بالنسبة للبشر، قد وجد طريقه على مائدة الطعام في ثقافات مختلفة، وعرف في شمال ألمانيا بشكل خاص.
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أطباق ألمانية تقليدية وغريبة
شرائح السمك المخلل (رولموبس): حُكماً أن هذا الطبق لا يناسب إطلاقاً الأشخاص، الذين يكرهون الأسماك، ولا يعجب كل الألمان.
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أطباق ألمانية تقليدية وغريبة
قد لا يمكن لألمانيا أن تتفوق على آسيا فيما يخص تجارب الطهي، إلا أن (ميلبن كيزة)، وتعني عث الجبن، قد تشكك في تلك الحقيقة. تنتج (فورتشفيتز) حصرياً في قرى ألمانيا. يترك الجبن في علبة خشبية مع عث الجبن لمدة 3 أشهر، حيث يأكل العث القشرة ويرشح مادة تُخمر الجبن، ثم يؤكل الجبن مع هذه الحشرات الحية.
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أطباق ألمانية تقليدية وغريبة
وأخيراً القليل من التحلية لإزالة أثر العث. تعرف هذه الكعكة باسم (بانكوشن)، الفطائر، في ألمانيا. وعلى الرغم من أنها مليئة بالمربيات، غير أنك قد تحصل على واحدة مليئة بالخردل في المناسبات الخاصة، مثل الكرنفال، أو ليلة رأس السنة الجديدة كنوع من الدعابة. إليزابيث غرينر/ ريم ضوا.