"صاحبة المنزل" ميركل تعيّن طاهياً جديداً في ديوان المستشارية!

يستقبل ديوان المستشارية، مقر الحكومة الألمانية، في برلين حاليا المزيد من الضيوف، وهو ما كان له عواقب على "مطبخ" المستشارية. فقد ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين (31 كانون الأول/ديمسبر 2018) أن "صاحبة المنزل" المستشارة أنغيلا ميركل قررت لذلك تعيين طاهيا ثانيا فورا بدوام كامل في المستشارية.

وسيتولى الطاهي الجديد العمل في قاعة الولائم الكبيرة التي تتسع إلى 120 ضيفا، كما ذكر المتحدث باسم الحكومة لصحيفة "بيلد". وبحسب بيانات الصحيفة، فإن طاهيا واحدا يتولى حتى الآن شؤون الطهي في المستشارية، ويعاونه طاه مساعد وثماني أفراد في طاقم الخدمة.

وقال متحدث باسم الحكومة في تصريحات للصحيفة: "المهام تزايدت". وبحسب بيانات المتحدث، هناك تزايد في عدد الاستقبالات والموائد الاحتفالية في مقر الحكومة. ووفقا لتقرير الصحيفة، فإن الطاه الجديد سيحصل بجانب فرصة العمل الفريدة على راتب شهري يبلغ إجماليه نحو 2800 يورو.

يذكر أن وظيفة الطاهي في ألمانيا من الوظائف المرغوبة جدا ويتقاضى الطاهي في المعدل أكثر بكثير من 2800 يورو شهريا.

ز.أ.ب/ ع.خ (د ب أ، DW)