 صائب عريقات لـDW: أتحدى نتنياهو رسميا ومستعدون للقائه في أي بلد يختاره | أخبار | DW | 28.11.2018

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أخبار

صائب عريقات لـDW: أتحدى نتنياهو رسميا ومستعدون للقائه في أي بلد يختاره

في حوار مع قناة DW، أكد صائب عريقات تمسك القيادة الفلسطينية بحل الدولتين. وقال إن واشنطن "حاولت ابتزازنا". كما رد على سؤال بخصوص اتهامات للأجهزة الأمنية الفلسطينية بانتهاك القانون الدولي الإنساني.

DW Conflict Zone Interview mit Saeb Erekat in Berlin ( DW)

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات للمذيع "تيم سيباستيان" -مقدم برنامج  "في دائرة الخطر" بقناة DW الناطقة بالإنجليزية- هذا الأسبوع: "لقد كان الأمر متروكاً لنا ولزملائنا الإسرائيليين للعمل على اتفاق سلام". وأوضح عريقات أنه "ليس لدينا خيار آخر غير حل الدولتين". وأضاف عريقات "إذا لم نساعد أنفسنا كإسرائيليين وفلسطينيين، فلن يساعدنا أحد آخر. القرارات مطلوبة منَّا ومن الإسرائيليين، فالأمريكيون والبريطانيون والألمان لا يمكنهم صنع السلام معنا".

وقال عريقات "أتحدى السيد نتنياهو رسمياً ويمكنه اختيار أي دولة على وجه الأرض، موسكو، بكين، لندن أو برلين. سنلتقيه. (…) هذه ليست مزحة. لا أحد يستفيد من تحقيق السلام أكثر من الفلسطينيين ولا أحد يخسر أكثر منهم في غياب السلام. إنها حياة أطفالي وأحفادي، وأنا لا أريدهم أن يكونوا يائسين".

وعلى الرغم من استعداد المسؤول الفلسطيني للتفاوض، إلا أنه انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بشدة في حديثه مع برنامج "في دائرة الخطر" وقال: "السيد نتنياهو يحاول أن يدمرنا، وأن يسلب منا مصداقيتنا، لكننا لا نستطيع أن نطلق النار على أقدامنا. الوضع الحالي غير مستدام. نتنياهو يدمر حل الدولتين لأنه يريد استبداله بدولة واحدة ونظامين. وهذا فصل عنصري".

وتابع عريقات: "اليهودية بالنسبة لي كفلسطيني لم تكن تهديداً قط، كما أنها ليست تهديدا، ولن تكون تهديداً أبداً. لدينا نزاع إقليمي، نزاع وطني ويجب ألا يتحول هذا الصراع إلى نزاع ديني ".

"إدارة ترامب تخلف وعدها"

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فاجأ الرئيس الأمريكي ترامب الأمم المتحدة حين أعلن للمرة الأولى أنه يفضل قيام دولة فلسطينية تتعايش مع إسرائيل، ولكن من دون أن يكون لهذا الكلام وقع ملموس بشكل مباشر، فيما اتهمه الرئيس الفلسطيني عباس بتقويض جهود السلام. (27.09.2018)

قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية إن قرار الولايات المتحدة إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن سيصعب الوصول إلى الحل الذي يقوم على أساس الدولتين. ويتزامن قرار الإغلاق مع الذكرى الـ25 لاتفاقات أوسلو. (14.09.2018)

وقال عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "التقى بالرئيس ترامب وفريقه 37 مرة في عام 2017. أعتقد أننا نحتفظ بالسجلات". وأضاف "لقد قرر الرئيس ترامب فجأة اتخاذ خطوات أحادية بدلا من المفاوضات، وأعلن القدس عاصمة لإسرائيل".

ووصف عريقات اجتماعاً بالبيت الأبيض في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 مع مستشاري ترامب لإسرائيل جاريد كوشنر وجيسون غرينبلات، تم إعداده للتخطيط لزيارة لعباس في 5 ديسمبر/ كانون الأول، فقال إن كوشنر أخبره بأن الإدارة ستوقع على عدم نقل السفارة. وأفاد عريقات أنه أخبر كوشنر أنه إذا اعترفت الولايات المتحدة "بالقدس عاصمة لإسرائيل، فسوف تستبعدون أنفسكم من أي دور في عملية السلام".

واستشهد عريقات بكلام الرئيس الأمريكي الراحل ثيودور روزفلت الذي قال فيه إن "البيت الأبيض هو مكتب للأخلاق العالمية". وقال إن "هذا البيت الأبيض يتطلب رجال دولة عمالقة وليس سماسرة عقارات". وأضاف أن الولايات المتحدة حاولت الضغط علينا "من خلال لي ذراعنا، بابتزازنا، من خلال قطع 844 مليون دولار من المساعدات لنا. إنهم يعتقدون أنهم يستطيعون. أما نحن فلا نستطيع".

واعترف عريقات بأنه "لا أحد يستفيد أكثر من فتح الأبواب مع الأميركيين أكثر من الفلسطينيين ولا أحد يخسر أكثر عند إغلاق الأبواب من الفلسطينيين". وقال إنه سيستمر في "الحديث إلى الأوروبيين والروس".

الأحزاب المتنافسة وانتهاكات حقوق الإنسان

وألقى عريقات باللوم، فيما يخص الوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية، على 26 حزباً سياسياً، بما في ذلك حماس وقال: "لقد استولوا على غزة بالسلاح". وأضاف عريقات أن حكومة الرئيس الفلسطيني محمود عباس كانت ترغب في إجراء انتخابات ديمقراطية مع حماس.

DW Conflict Zone Interview mit Saeb Erekat in Berlin ( DW)

وحول أحدث تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش، والذي يعرض انتهاكات القانون الدولي الإنساني من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، قال عريقات: "نحن دولة ديمقراطية (...) في اللجنة التنفيذية المنتخبة حديثاً في منظمة التحرير الفلسطينية ، شكلنا دائرة لحقوق الإنسان. أخذنا التقرير على محمل الجد. أصدرنا بيانا (...) وشكلنا لجنة للتحقيق في كل مسألة. (...) نحن أعضاء في اتفاقية مناهضة التعذيب".

وتابع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: "سيكون مستقبل الدولة الفلسطينية مستقبلاً للديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق المرأة والمساءلة والشفافية وسيادة القانون. هذا وعدنا".

يذكر أن صائب عريقات شارك يومي 26 و27 نوفمبر في منتدى برلين للعلاقات الخارجية. وسيتم بث المقابلة كاملة مع كبير المفاوضين الفلسطينيين مترجمة إلى اللغة العربية على قناة DW عربية يوم الأحد (الثاني من ديسمبر/ كانون الأول) مع الساعة: 10.30 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وتعاد في الأوقات التالية:

- الإثنين 3 ديسمبر/ كانون الأول، الساعة 6 صباحاً، وكذلك 9.30 مساءً بالتوقيت العالمي الموحد

- الثلاثاء 4 ديسمبر/ كانون الأول، الساعة 10 صباحاً، وكذلك 4.30 مساءً بالتوقيت العالمي الموحد

ص.ش/ف.ي (DW)

  • Hundertausende feiern 50 Jahre Israel Rabin Platz Tel Aviv (picture-alliance / dpa)

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    إعلان التأسيس والاعتراف

    في الـ 14 من أيار/مايو 1948 أعلن رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون قيام دولة إسرائيل. وكانت أمريكا أول الداعمين لتلك الدولة والمعترفين بها ورُفع علم الدولة الجديدة أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك. قيام إسرائيل فتح الباب على مصراعيه لـ"صراع الشرق الأوسط".

  • Schiff Exodus im Hafen von Haifa 22.03.1947 (AFP/Getty Images)

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    "أرض الميعاد"

    اليهود أكبر مكون في المجتمع الإسرائيلي. ويصل عدد سكان الدولة العبرية اليوم أكثر من 8٫5 مليون نسمة. وينعت اليهود موطنهم الحالي بـ"أرض الميعاد"، إذ يعتقدون أن الرب وعد إبراهيم وعاهده على أن تكون هذه الأرض لنسله، وبأنها الأرض التي سيعود إليها اليهـود.

  • Symbolbild Palästina Israel Flaggen Konflikt (picture-alliance/dpa)

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    "النكبة"

    "عيد الاستقلال" بالنسبة للإسرائيليين هو ذكرى "النكبة" بالنسبة للفلسطينيين. فبسبب حرب 1948 فقد فلسطينيون كثر بيوتهم ومورد رزقهم. وقدر عدد الذين خرجوا من بلدهم حينذاك بـ 700.000 فلسطيني، يُنعتون اليوم باللاجئين الفلسطينيين.

  • Nakba - Die Katastrophe

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    لاجئون في دول الجوار وفي الضفة والقطاع

    يُقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين اليوم بحوالي 5 مليون لاجئ فلسطيني. وحسب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، فإن اللاجئين الفلسطينيين يوجدون بـ 58 مخيم في الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وتُطلق كلمة "لاجئ" على الخارجين من فلسطين بعد نكبة 1948، في حين يقال "نازحون" لمن غادروا فلسطين بعد نكسة 1967.

  • Palästinenser im Libanon (Mona Naggar)

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    ظروف مزرية

    يعيش اللاجئون الفلسطينيون أوضاعاً اجتماعية واقتصادية قاسية في المخيمات. فقد كشفت أونروا في تقاريرها عن الأوضاع المزرية لهؤلاء، والتي تمتاز عموماً بالفقر وبالكثافة السكانية وبظروف الحياة المكبلة. علاوة عن بنية تحتية غير ملائمة كالشوارع والصرف الصحي. ويشار إلى أن اللاجئين الفلسطينيين في هذه المخيمات لا "يملكون" الأرض التي بني عليها مسكنهم، في حين يمكنهم "الانتفاع" بالأرض للغايات السكنية.

  • Israel - Palästina | Symbolbild UNWRA (Getty Images/AFP/)

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    لماذا أنوروا؟

    الأونروا هي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى. وتعمل على المساعدة والحماية وكسب التأييد لهم، وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم. وتخصص الوكالة مدارس وعيادات صحية ومراكز توزيع داخل المخيمات وخارجها. تم تأسيس الوكالة بموجب القرار رقم 302 (رابعا) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

  • Palästina Vor dem Marsch der Rückkehr in Rafah (picture-alliance/dpa/ZUMA Wire/APA Images/A. Amra)

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    حق العودة

    حق العودة حلم يراود معظم اللاجئين الفلسطينيين. ولجأ الفلسطينيون وخصوصاً بعد اتفاق أوسلو إلى تشكيل لجان ومؤسسات بهدف الحفاظ على قضية اللاجئين والدفاع عن حق العودة.

  • Israel PK Netanjahu (REUTERS)

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    حق العودة "إدامة للصراع"

    وقفت إسرائيل، منذ وقت قريب، إلى جانب أمريكا فيما يخص إغلاق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة، وتمثل ذلك في تصريحات نتانياهو، الذي قال: "أتفق تماماً مع انتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترامب القوية للأونروا". كما اعتبر أونروا "منظمة تديم مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وتديم أيضاً رواية ما يسمى بحق العودة الذي يهدف إلى تدمير دولة إسرائيل".

  • Proteste im Gazastreifen (Reuters/I. A. Mustafa)

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    "مسيرة العودة" أم "مسيرة الفوضى"؟

    الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا يعرف نهاية. "مسيرة العودة"، كانت آخر التحركات التي قام بها الفلسطينيون، إذ احتشد الآلاف منهم قرب الحدود مع إسرائيل استعداداً لإحياء "يوم الأرض"، ما أسفر على مقتل وجرح العشرات. هذه المسيرة نعتتها إسرائيل بـ"مسيرة الفوضى"، واتهمت حماس بتنظيمها. إعداد: مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

في الوقت الذي تحتفل فيه إسرائيل بمرور 70 عاماً على تأسيس دولتها، يحيي الشعب الفلسطيني ذكرى "النكبة". سنوات طوال من الشد والجذب بين الطرفين دون الوصول إلى حل للصراع الذي خلف ضحايا كثر وخسائر جسيمة. (18.04.2018)  

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