شي يدعو لحل سياسي في أوكرانيا وبوتين يثني على "مبادرات" بكين

شددت بكين وموسكو على ضرورة تجنّب أي "تصعيد" جديد في أوكرانيا، وانتقدتا خلال زيارة بوتين الى الصين، كل الخطوات التي من شأنها المساهمة في "إطالة أمد" النزاع، في إشارة للغرب، الذي بدوره ينتقد التقارب الروسي الصيني.

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس (16 مايو/ايار 2024) عن "امتنانه" للصين على "مبادراتها" من أجل السلام في أوكرانيا التي غزتها موسكو قبل أكثر من سنتين.

وقال الرئيس الروسي للصحافة إلى جانب نظيره الصيني شي جينبينغ، خلال اليوم الأول من زيارة الدولة التي يقوم بها للصين؛ "نحن ممتنّون لأصدقائنا ونظرائنا الصينيين للمبادرات التي يعرضونها لحلّ هذه المشكلة".

من جانبه قال الرئيس الصيني بعد محادثات في بكين مع نظيره الروسي، إنّ الصين وروسيا تتفقان على ضرورة التوصّل إلى "حل سياسي" للنزاع في أوكرانيا. وقال شي أمام الصحافة إلى جانب بوتين "يتفق الجانبان على أنّ الحل السياسي للأزمة في أوكرانيا هو السبيل للمضي قدماً".

وأكد البلدان في بيان "ضرورة" تجنّب أي خطوة "تساهم في إطالة أمد الأعمال القتالية وتصعيد جديد في النزاع"، في أوكرانيا في إشارة ضمنية الى الأطراف الغربية التي يكّرر الكرملين تحميلها مسؤولية إطالة أمد الحرب جراء المساعدات العسكرية التي توفرها لكييف في مواجهة غزو موسكو لأراضيها.



وتدعو بكين التي لم تندد يوما بالغزو الروسي، إلى احترام سلامة أراضي كل الدول بما يشمل أوكرانيا ضمنا، مع دعوتها في آن، إلى أخذ مخاوف حليفتها روسيا بالحسبان.

وتود الدول الغربية حليفة كييف، أن تستخدم الصين نفوذها على روسيا لوضع حدّ لغزوها الذي بدأ في شباط/فبراير 2022 والذي تُصوّره موسكو على أنّه حرب مع الغرب.

من جهتها، تؤكد روسيا أنّها مستعدّة للمناقشة بشرط قبول كييف بخسارة المناطق الخمس التي سيطرت عليها موسكو في الشرق والجنوب، وهو ما قد يصل إلى حدّ الاستسلام.

على صعيد آخر، شدّد الرئيس الروسي على أنّ موسكو وبكين تعارضان أيّ تحالف سياسي وعسكري "مغلق" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهو تصريح يستهدف بشكل مباشر واشنطن التي تنافس بكين في المنطقة وتتعاون فيها مع أستراليا وبريطانيا في إطار اتفاقية "أوكوس" الأمنية لمواجهة النفوذ الصيني.

وقال بوتين للصحافيين "نعتبر أنّه من المضر للغاية إنشاء مثل هذه التحالفات ويؤدي إلى نتائج عكسية".

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وفي اليوم الأول من رحلته إلى الصين التي تعدّ الأولى إلى الخارج منذ إعادة انتخابه في آذار/مارس، أشاد بوتين بالتعاون الاقتصادي "المعزّز" بين موسكو وبكين والذي يعتبر "أولوية" في نظره.

وقال إنّ "حصّة الروبل واليوان في المعاملات التجارية بين روسيا والصين تتجاوز 90 في المئة"، في وقت يمثل إلغاء الدولار في الاقتصاد الروسي قضية رئيسية بالنسبة إلى الكرملين، وذلك للتخفيف من آثار العقوبات الغربية.

وأشار إلى أنّ هذا "يعني أنّ التجارة والاستثمارات المتبادلة محمية بشكل موثوق من تأثير دولة ثالثة".

ذلك، واجهت بعض الشركات الروسية في الأشهر الأخيرة مشاكل في إجراء تحويلات إلى البنوك الصينية، حيث أوقف بعضها ببساطة المعاملات خوفاً من عقوبات ثانوية من الولايات المتحدة.

ورغم أنّ فلاديمير بوتين لم يتطرّق مباشرة إلى هذه المشكلة الخميس، إلّا انّه أكد أنّه يريد "تعزيز الاتصالات" بين البلدين في موضوع التعاملات المصرفية.

ويثير التقارب بين الصين وروسيا منذ بدء حرب أوكرانيا، خشية كبيرةفي دول الغرب. وحذّرت واشنطن بكين من مغبة توفير دعم عسكري لموسكو، لكنها تؤكد في الوقت عينه أنها لم ترَ بعد دليلا على حصول ذلك. الا أن الولايات المتحدة تعتبر أن الدعم الاقتصادي الصيني يتيح لروسيا تعزيز انتاجها العسكري خصوصا الصواريخ والمسيّرات والدبابات.

هـ.د/ ع.ج ( أ ف ب )