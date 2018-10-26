نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

شيمون بيريز

يعد شيمون بيريز أحد أبرز زعماء إسرائيل منذ تأسيسها، إذ شغل مناصب عديدة في مقدمتها رئيس الوزراء، ووزير الخارجية ورئيس الدولة. كما أن له الفضل الكبير في عقد اتفاقية السلام مع الفلسطينيين ليحصل بعدها على جائزة نوبل للسلام.

ولد شيمون بيريز في بولندا عام 1923 وتوفي في عام 2016. انضم سنة 1947إلى الهجاناه وكان مسؤولا عن شراء العتاد والموارد البشرية. في خمسينيات وستينيات القرن الماضي عمل كدبلوماسي تولى رئاسة وزراء إسرائيل مرتين ورئاسة الدولة بين عامي 2007 و 2014. حصل على جائزة نوبل للسلام عام 1994 بالتقاسم مع ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل إسحاق رابين.

MUSCAT, OMAN - OCTOBER 26 : (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - ISRAELI PRIME MINISTRY OFFICE / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Israeli Prime Minister Binyamin Netanyahu (L) attends a meeting with Sultan of Oman Sayyid Qaboos bin Said Al Said (R) in Muscat, Oman on October 26, 2018. ISRAELI PRIME MINISTRY OFFICE / HANDOUT / Anadolu Agency

بنيامين نتانياهو يقوم بأول زيارة رسمية له إلى سلطنة عُمان 26.10.2018

برفقة زوجته سارة ورئيس الموساد وغيرهما، التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو السلطان قابوس، في أول زيارة لمسؤول إسرائيلي بهذا المستوى لعمان منذ 22 عاما. وبحث الجانبان مبادرات السلام في الشرق الأوسط، وفق بيان.

A photograph supplied by the Palestinian President Office shows President Mahmoud Abbas (R) as he is welcomed by Israeli Prime Minister Benyamin Netanyau (L) during a new round of the Peace talks between the Israeli and the Palestinians in Jerusalem, Sharm el-Sheik, Egypt, 15 September 2010. EPA/THAER GANAIM/HANDOUT HANDOUT PHOTO EDITORIAL USE ONLY/NO SALES +++(c) dpa - Bildfunk+++ // eingestellt von se

انتقادات لنتنياهو وعباس بعد جنازة بيريز 02.10.2016

قالت وزيرة العدل الإسرائيلية للإذاعة المحلية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يكن ينبغي أن يصافح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الجمعة الماضية في جنازة شيمون بيريز.
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, left, speaks with Israeli President Shimon Peres during the Remembrance Day ceremony in the Mount Herzl Military Cemetery in Jerusalem, Israel, Monday, April 15, 2013. The sad atmosphere ends sharply at sundown when in jarring contrast, Israelis joyfully take to the streets for independence day celebrations with dancing, fireworks and parties. (AP Photo/Jim Hollander, Pool) | © picture-alliance/AP Photo/J. Hollander

تقرير: بيريز كان يعتقد أنه "منع نتنياهو من مهاجمة إيران" 30.09.2016

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن قادة إسرائيل كانوا يستعدون لمهاجمة إيران خوفا من احتمال أن تكون في طور الاستعداد لتطوير سلاح نووي، لكن شيمون بيريز يعتقد أنه أوقف الخطة.

U.S. President Barack Obama touches the flag-draped coffin of former Israeli President Shimon Peres during his funeral at the Mount Herzel national cemetery in Jerusalem, Friday, Sept. 30, 2016. (AP Photo/Ariel Schalit)

عشرات من قادة العالم يشيعون بيريز إلى مثواه الأخير 30.09.2016

شارك الرئيس الأمريكي باراك اوباما وقادة آخرون في تشييع الرئيس الاسرائيلي السابق الراحل شيمون بيريز إلى مثواه الأخير في القدس، وأشاد به أوباما في كلمته التأبينية قائلا بأنه يذكره "بعمالقة القرن العشرين" مثل نلسون مانديلا.
Members of the Knesset guard carry the flag-draped coffin of former Israeli President Shimon Peres, during a ceremony at the Knesset, Israeli Parliament, before it is transported to Mount Herzl Cemetery ahead of his funeral in Jerusalem September 30, 2016. REUTERS/Ammar Awad

حضور عشرات من قادة دول العالم لتشييع شيمون بيريز 30.09.2016

بدأت إجراءات نقل جثمان الرئيس الإسرائيلي السابق شيمون بيريز من الكنيست إلى مثواه الأخير عند جبل هيرتزل بالقدس. فيما صافح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بداية المراسم.
12.12.1994 +++ Palästinenserführer Jassir Arafat (r) und Israels Außenminister Shimon Peres halten am 12.12.1994 gemeinsam eine Tafel mit der Aufschrift Peace (dt.: Frieden) in den Händen. Arafat und Peres erhielten 1994 gemeinsam mit dem israelischen Ministerpräsidenten Jitzchak Rabin den Friedensnobelpreis. | Copyright: picture-alliance/Pressens Bild Scanpix AB

العالم ينعى بوفاة شيمون بيريس فقدان رجل سلام وتسامح 28.09.2016

نعى عدد من قادة العالم شيمون بيريس، منوهين بالتزامه بالعمل من أجل السلام. وأكد الرئيس الألماني يواخيم غاوك أن إسرائيل فقدت رجل دولة كبير، فيما أشادت المستشارة ميركل بدوره في تعزيز العلاقات الإسرائيلية الألمانية.
ARCHIV 2014 **** Bildunterschrift:WASHINGTON, DC - JUNE 26: Israeli President Shimon Peres speaks after being presented with the Congressional Gold Medal during a ceremony at the U.S. Capitol, June 26, 2014 in Washington, DC. The Congressional Gold Medal recognizes those who have performed an achievement that has an impact on American history and culture. (Photo by Mark Wilson/Getty Images) Copyright: Getty Images/M. Wilson

نقل شيمون بيريز إلى المستشفى إثر إصابته بجلطة دماغية 13.09.2016

نقل الرئيس الإسرائيلي السابق وحامل جائزة نوبل للسلام شيمون بيريز إلى المستشفى إثر تعرضه لجلطة دماغية حيث قرر الأطباء تخديره لتسهيل علاجه، حسبما أعلن مكتب بيريز، لكن وسائل إعلام إسرائيلية أفادت أن بيريز في حالة حرجة.
Reuven Rivlin, a former speaker of parliament, gestures during his speech after he was elected Israel's president at the Knesset, Israel's parliament, in Jerusalem June 10, 2014. Rivlin, a right-wing legislator opposed to the creation of a Palestinian state, was elected Israel's president on Tuesday and will replace the dovish Shimon Peres in the largely ceremonial post. REUTERS/Ronen Zvulun (JERUSALEM - Tags: POLITICS ELECTIONS PROFILE)

إشادة إسرائيلية بالملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز 23.01.2015

أشاد الرئيس الإسرائيلي الحالي وكذلك الرئيس السابق بالملك السعودي عبدالله بن عبدالعزيز. وبينما قال الرئيس السابق بيريز إن وفاة الملك خسارة حقيقية للشرق الأوسط، عبر الرئيس الحالي ريفلين عن "حزنه" لوفاة الملك عبدالله.
Israel's President Shimon Peres, listens during his meeting with Nigerian President Goodluck Jonathan, at the president's residence in Jerusalem, Monday, Oct. 28, 2013. (AP Photo/Sebastian Scheiner)

بيريز يتهم نتانياهو بعرقلة التوصل لاتفاق سلام 06.05.2014

اتهم الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز رئيس وزراء بلاده نتانياهو بتعطيل التوصل الى اتفاق سلام العام 2011، تصريحات بيريز تزامنت مع زيارة مرتقبة لمسؤوليين أمريكيين إلى القدس في محاولة منهم لإنقاذ مفاوضات السلام المتعثرة.
***Screenshot darf nur in Zusammenhang mit einer Berichterstattung über die Webseite verwendet werden*** Quelle: https://www.facebook.com/#!/ShimonPeresInt/photos/pb.240142419406136.-2207520000.1394891886./606398819447159/?type=3&theater

شيمون بيريز تنكر لإجراء مفاوضات سرية في الأردن 15.03.2014

كشف الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز من خلال نشر صور له على الفيسبوك أنه تنكر أواسط سبعينات القرن الماضي للإفلات من رقابة حرس الحدود والتوجه إلى الأردن لإجراء مفاوضات سرية.
epa03478154 An Israeli F-15 'Eagle' military jet takes off from the Tel Nof Air Force base in central Israel, 19 November 2012. Israeli airstrikes on the Gaza Strip on 19 November killed two Palestinian men travelling on a motorbike in the south and a man in a car in central Gaza City, witnesses reported. Gaza Health Ministry spokesman Ashraf al-Qaedra confirmed the latest fatalities, which brought to 96 the number of Palestinians killed. He said more than 800 Palestinians, including 200 children, have been injured in the Israeli offensive. EPA/MIRI TSACHIE ISRAEL OUT +++(c) dpa - Bildfunk+++

الجيش الإسرائيلي يؤكد شن غارات على مواقع في غزة 31.01.2014

شنت طائرات إسرائيلية غارات جوية على مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة ما أسفر عن إصابة ثلاثة فلسطينيين، فيما أطلق الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز نداء حماسياً للوصول بمحادثات السلام الحالية مع الفلسطينيين إلى نتيجة ناجحة.
Members of the Knesset guard and Israeli army officers carry and place the flag draped coffin of former Israeli prime minister Ariel Sharon onto a podium before a memorial ceremony at the Knesset, Israel's parliament, in Jerusalem January 13, 2014. Israel beefed up security for former Sharon's funeral near the Gaza border on Monday and warned the enclave's Palestinian rulers not to allow rocket fire during the ceremony, which U.S. Vice President Joe Biden will attend. REUTERS/Ronen Zvulun (JERUSALEM - Tags: POLITICS OBITUARY)

إسرائيل تودع شارون بإقامة جنازة رسمية 13.01.2014

أقامت إسرائيل حفل تأبين لرئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون بحضور قادة كبار من إسرائيل وشخصيات غربية يتقدمها نائب الرئيس الأمريكي بايدن ووزير الخارجية الألماني شتاينماير.
Shimon Peres, President of Israel, participates in a plenary session at the Annual Meeting of the World Economic Forum, WEF, in Davos, Switzerland, 29 January 2009. The overarching theme of the World Economic Forum, WEF, annual meeting which will take place from 28 January to 1st February, is ?Shaping the Post-Crisis World?. EPA/PETER KLAUNZER +++(c) dpa - Report+++

تصريحات إسرائيلية متناقضة حول إحياء مفاوضات السلام 26.05.2013

فيما دعا الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز إلى إحياء عملية السلام مع الفلسطينيين، معتبرا أن الوقت الآن مناسب لذلك، أكد وزير إسرائيلي أن بيريز لا يتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، وأن تصريحاته "لا تفيد موقف إسرائيل".
U.S. President Barack Obama (2nd L) stands next to Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu (2nd R) as he speaks with Israeli ministers after landing at Ben Gurion International Airport near Tel Aviv March 20, 2013. Obama arrived in Israel on Wednesday without any new peace initiative to offer disillusioned Palestinians and facing deep Israeli doubts over his pledge to prevent a nuclear-armed Iran. REUTERS/Darren Whiteside (ISRAEL - Tags: POLITICS)

أوباما: التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل لا يتزعزع 20.03.2013

أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما في كلمته بمطار بن جوريون التزام بلاده بالوقوف إلى جانب إسرائيل، وذلك في كلمة قصيرة أمام الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمئات الذين اصطفوا لاستقباله.
Israeli President Shimon Peres arrives at a press conference for Arab media, at his residence in Jerusalem on July 18, 2012, to deliver a message for Muslims around the world who will begin observing Ramadan, the holy month of fasting, which is set to begin the 19th or 20th, depending on the sighting of the moon. AFP PHOTO/MENAHEM KAHANA (Photo credit should read MENAHEM KAHANA/AFP/GettyImages)

بيريز يدعو إلى استئناف مفاوضات السلام مع عباس 30.12.2012

في لقاء جمعه بدبلوماسيين، أشار الرئيس الإسرائيلي شمون بيريز إلى ضرورة استئناف المفاوضات، معربا أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس هو شريك يمكن التوصل معه إلى اتفاق سلام.
An Israeli border policeman holds his weapon as he is silhouetted during clashes with stone-throwing Palestinians in the West Bank village in Nabi Saleh, near Ramallah November 20, 2012. Two funeral processions for Palestinians killed during clashes with the Israeli army turned violent on Tuesday, underscoring tensions in the occupied West Bank sharply exacerbated by the Gaza conflict. REUTERS/Mohamad Torokman (WEST BANK - Tags: POLITICS CIVIL UNREST MILITARY)

مقتل فلسطيني في غزة رغم التهدئة وبيريز يدعو لمفاوضات 23.11.2012

بعد يومين من سريان وقف إطلاق النار أعلنت مصادر في قطاع غزة عن مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي على الشريط الحدودي بين القطاع وإسرائيل. في هذه الأثناء دعا شيمون بيريز للعودة إلى مفاوضات مع محمود عباس ودون حركة حماس.
مزيد من المقالات