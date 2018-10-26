يعد شيمون بيريز أحد أبرز زعماء إسرائيل منذ تأسيسها، إذ شغل مناصب عديدة في مقدمتها رئيس الوزراء، ووزير الخارجية ورئيس الدولة. كما أن له الفضل الكبير في عقد اتفاقية السلام مع الفلسطينيين ليحصل بعدها على جائزة نوبل للسلام.

ولد شيمون بيريز في بولندا عام 1923 وتوفي في عام 2016. انضم سنة 1947إلى الهجاناه وكان مسؤولا عن شراء العتاد والموارد البشرية. في خمسينيات وستينيات القرن الماضي عمل كدبلوماسي تولى رئاسة وزراء إسرائيل مرتين ورئاسة الدولة بين عامي 2007 و 2014. حصل على جائزة نوبل للسلام عام 1994 بالتقاسم مع ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل إسحاق رابين.