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شيرين عبادي

تعتبر المحامية الإيرانية شيرين عبادي أول إيرانية وأول امرأة مسلمة تفوز بجائزة نوبل للسلام، وجاء ذلك سنة 2003 نظرا لإسهامها في إرساء دولة القانون والديمقراطية في بلادها من خلال دفاعها عن معارضين سياسيين رغم المضايقات.

ولدت شيرين عبادي في حمدان في إيران في 21 يونيو/حزيران 1947، وتعد أول قاضية إيرانية تتسلم هذا المنصب عام 1974 قبل أن ترغمها الثورة الإسلامية في إيران على التنحي عن منصبها عام 1979 باعتبار أن النساء لا يصلحن لمثل هذه المناصب. ورغم المنع استمرت عبادي في المشاركة في الحياة العامة وواصلت إلقاء المحاضرات في مادة القانون في جامعة طهران وبرزت كناشطة ومحامية كرست نفسها لحقوق النساء والأطفال وكذا المعارضين السياسيين. وفي يونيو/حزيران 2000 اعتقلت عبادي بتهمة توزيع اعتراف مسجل لأحد أفراد الميليشيات المتشددة التي شاركت في أعمال عنف معادية للإصلاحيين. واحتجزت مدة ثلاثة أسابيع وصدر في حقها حكم بالسجن مدة خمس سنوات مع وقف التنفيذ ومنعت من ممارسة المحاماة. وفي سنة 2003 حصلت على نوبل للسلام.

Bildnummer: 51666155 Datum: 08.08.2006 Copyright: imago/imagebroker Mosaik einer Taube mit Ölzweig , Objekte; 2006,

لماذا تزداد الصراعات في العالم؟ خمسة حائزين على نوبل يجيبون 27.09.2019

خوان سانتوس وليش فاليسا وديفيد تريمبل وشيرين عبادي يحللون أسباب غياب السلام في العالم. ومن بين الأسباب العديدة يذكرون تجارة السلاح وتغيّر المناخ والهجرة. DW تحدثت مع هؤلاء الخمسة من حاملي جائزة نوبل للسلام، فماذا قالوا؟
Titel: Motorrad Bildbeschreibung: Motorrad Meisterschaft der Frauen. Stichwörter: Iran, KW06, Motorrad; Sport Quelle: IRNA/ M. Nourali Lizenz: Frei

الحركة النسوية في إيران... الريادة وتجديد الذات 11.02.2019

قبل أربعين عاما وضع آية الله الخميني أسس الجمهورية الإسلامية في إيران. كيف تبدو الحماسة للثورة بين الأمس واليوم؟ وما رصيد النساء من النضال في سبيل التغيير بعد أن أخذ التعب من القوى الإصلاحية مأخذاً؟
Shirin Ebadi, Friedens-Nobelpreisträgerin, Iran, auf dem Global Media Forum 3.6.2008 Foto: DW/Per Henriksen DSC_2130.

وجهة نظر: إعلان "إسلامي" لحقوق الإنسان.. طريق مُضلِّل؟ 16.12.2018

التفسيرات الدينية تعرقل تنفيذ الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي حلت الذكرى السنوية السبعين لإعلانه. لكن الأمم المتحدة تقف أيضا في طريق حقوق الإنسان، حسب رأي المحامية الإيرانية شيرين عبادي، الفائزة بجائزة نوبل للسلام.
Stadt Mashhad, 29.12.2017. Protest der Bevölkerung weitet sich im Iran aus.

شيرين عبادي لـDW: بالعصيان المدني ستستجيب طهران للشعب 05.01.2018

طغت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران على عناوين الصحف العالمية خلال الأيام الماضية.في مقابلة مع DW، حثّت شيرين عبادي، الحائزة على جائزة نوبل، الإيرانيين للضغط على طهران سلمياً لإجراء استفتاء حول مستقبلهم السياسي.
Saudi Shiite protesters hold Saudi flags and portraits of unidentified Saudi Shiite prisoners during a demonstration in Qatif, Saudi Arabia,Wednesday, March 9, 2011. Activists in Saudi Arabia's Shiite Muslim minority have issued Internet calls for a Day of Rage on Friday. (AP Photo)

فائزون بجائزة نوبل يدعون السعودية للتراجع عن إعدام 14 شيعيا 12.08.2017

وقع عشرة فائزين بجائزة نوبل من بينهم الناشطة اليمنية توكل كرمان والمحامية الإيرانية شيرين عبادي، على رسالة مفتوحة تحض السلطات السعودية على التراجع عن قرار إعدام 14 شيعيا دينوا بجرائم تتعلق بتظاهرات القطيف عام 2012.

Iranian Nobel Peace laureate Shirin Ebadi attends a debate 'Living peace, stopping gender and sexual violence. Preventing inequality, oppression and abuse' on December 13, 2014 during the 14th World Summit of Nobel Peace Laureates in Rome. Each year since 1999, the Summit is attended by Nobel Peace Prize Laureates and prominent global figures, who are active in the social, scientific, political and cultural areas. AFP PHOTO / ANDREAS SOLARO (Photo credit should read ANDREAS SOLARO/AFP/Getty Images)

شيرين عبادي: حان الوقت للاتفاق على أولوية حقوق الإنسان 22.08.2015

بعد اتفاق الغرب مع إيران بشأن برنامجها النووي؛ بات من الواجب على الغرب أن يعمل أكثر مستقبلا لأجل المجتمع المدني الإيراني والالتزام بحقوق الإنسان في إيران، حسبما تطالب الحقوقية الإيرانية شيرين عبادي، الفائزة بنوبل للسلام.
Die iranische Nobelpreisträgerin Shirin Ebadi am Freitag (08.10.2010) in Leipzig. Ebadi hielt in Leipzig das Eingangsreferat für den Beginn des Medienkongresses in Leipzig. Foto: Peter Endig/lsn

الناشطة الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي 23.04.2013

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Verleihung des Menschenrechtspreises an Shirin Ebadi. http://www.flickr.com/photos/demokratiepreis-bonn 20. Mai 2010 Internationaler, Demokratiepreis, Bonn, Shirin, Ebadi, Preis, Verleihung, Demokratie, Jürgen Nimptsch, Oberbürgermeister, Stadt, Bonn, Preisträgerin, Bettermann

منح شيرين عبادي جائزة بون الدولية للديمقراطية 21.05.2010

حصلت الناشطة الإيرانية شيرين عبادي على جائزة بون الدولية للديمقراطية لعام 2010 وذلك تقديراًَ لجهودها في إرساء دولة القانون والديمقراطية في بلادها. عبادي طالبت الدول الأوربية بدور فعال في الدفاع عن حقوق الإنسان في إيران.
Foto DW/Per Henriksen

انطلاق منتدى دويتشه فيله الإعلامي العالمي الأول 02.06.2008

على مدى ثلاثة أيام، يناقش أكثر من ألف شخص من العاملين في مجالات الإعلام والسياسة والاقتصاد دور الإعلام في مواجهة الأزمات ودعم السلام، في إطار المنتدى الإعلامي العالمي الأول الذي تنظمه مؤسسة دويتشه فيله في مدينة بون.
Opponents of the current regime in Tunisia stage a hunger strike in Geneva, Switzerland, Wednesday, Nov. 16, 2005, as the second phase of a United Nations-backed World Summit on the Information Society (WSIS) starts in Tunis. People on the hunger strike that started on Nov. 11, are members of the Ezzeitouna (olive tree) organisation who plan to continue their protest until the second phase of the WSIS ends on Nov. 18. Banner reads Conditions at the WSIS in Tunisia - Liberty and Democracy. (AP Photo/Keystone, Martial Trezzini)

استمرار قمع حرية التعبير في تونس رغم الاحتجاجات الدولية 17.11.2005

في الوقت الذي يناقش فيه الدبلوماسيين من كل العالم "حرية المعلومات وإدارة الانترنت"، يوجه عدد من المراقبين انتقادات شديدة للحكومة التونسية، التي تمارس القمع وتمنع حرية الرأي والصحافة.
Iranian lawyer Shirin Ebadi, second from left, has been awarded the 2003 Nobel Peace Prize, the chairman of the Norwegian Peace Prize Committee, Ole Danbolt Mjoes, announced in Oslo, Friday, Oct. 10, 2003. This 2001 file picture, shows her, receiving the Rafto Award in Bergen, western Norway. (AP Photo/Erlend Haukeland/SCANPIX) ** NORWAY OUT **

الحركة النسوية الإيرانية بين التهميش وغياب البديل السياسي 13.05.2005

يهيمن الرجال على عملية صناعة القرار السياسي في إيران. ورغم دورها الفعال في نجاح الثورة الإسلامية وتحسن وضعهاً نسبياً في فترة حكم الرئيس خاتمي، إلا أن الحركة النسوية لا تعقد آمالا كبيرة على الانتخابات الرئاسية القادمة