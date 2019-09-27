تعتبر المحامية الإيرانية شيرين عبادي أول إيرانية وأول امرأة مسلمة تفوز بجائزة نوبل للسلام، وجاء ذلك سنة 2003 نظرا لإسهامها في إرساء دولة القانون والديمقراطية في بلادها من خلال دفاعها عن معارضين سياسيين رغم المضايقات.

ولدت شيرين عبادي في حمدان في إيران في 21 يونيو/حزيران 1947، وتعد أول قاضية إيرانية تتسلم هذا المنصب عام 1974 قبل أن ترغمها الثورة الإسلامية في إيران على التنحي عن منصبها عام 1979 باعتبار أن النساء لا يصلحن لمثل هذه المناصب. ورغم المنع استمرت عبادي في المشاركة في الحياة العامة وواصلت إلقاء المحاضرات في مادة القانون في جامعة طهران وبرزت كناشطة ومحامية كرست نفسها لحقوق النساء والأطفال وكذا المعارضين السياسيين. وفي يونيو/حزيران 2000 اعتقلت عبادي بتهمة توزيع اعتراف مسجل لأحد أفراد الميليشيات المتشددة التي شاركت في أعمال عنف معادية للإصلاحيين. واحتجزت مدة ثلاثة أسابيع وصدر في حقها حكم بالسجن مدة خمس سنوات مع وقف التنفيذ ومنعت من ممارسة المحاماة. وفي سنة 2003 حصلت على نوبل للسلام.