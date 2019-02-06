 شيرر: محمد صلاح يفتقر إلى الثقة بالنفس | عالم الرياضة | DW | 04.03.2019

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عالم الرياضة

شيرر: محمد صلاح يفتقر إلى الثقة بالنفس

يعاني محمد صلاح من تراجع واضح في المستوى، كما يقول منتقدوا النجم المصري، الذي أهدر أكثر من فرصة سانحة للتسجيل، ويجد نفسة تحت ضغوط كبيرة من أجل إثبات قوته الذهنية والنفسية في هذه المرحلة الهامة من الموسم الكروي الطويل.

Russland WM 2018 Russland gegen Ägypten (Reuters/H. Romero)

صورة من الأرشيف.

مع عودة عجلة الدوري الإنجليزي إلى الدوران في موسمها الحالي، تعرض نجم ليفربول الأول محمد صلاح إلى انتقادات لاذعة، بسبب تراجع مستواه على المستطيل الأخضر، وإهداره أكثر من فرصة سانحة للتسجيل أمام المرمى.

ومع توالي المباريات، استطاع الدولي المصري استرجاع بريقه المعهود والعودة إلى هوايته المفضلة في هز شباك الخصوم، والمنافسة بقوة على جائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي فاز بها في الموسم الماضي.

بيد أن محمد صلاح، يعاني حالياً من تراجع واضح في المستوى، إذ يهدر أحسن لاعب في "البريميرليغ" في الموسم الماضي عدة فرص مواتية للتسجيل، ويفتقر إلى اللمسة الأخيرة، التي تميز بها في الموسم الماضي.

مختارات

بينما استعاد محمد صلاح توهجه في الآونة الأخيرة، وقاد ليفربول إلى مواصلة تصدره للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وجه محلل رياضي انتقادات لاذعة إلى محمد صلاح بسبب تصرفاته داخل منطقة الجزاء وقارنه بكريستيانو رونالدو. (22.01.2019)

بعد مزاعم بارتكاب جماهيره انتهاكات عنصرية ضد الاعب الدولي محمد صلاح، نجم ليفربول، يفتح نادي ويستهام تحقيقا في الموضوع. التحقيق ينصب على شريط فيديو يظهر فيه مشجع يتفوه بعبارات عنصرية ضد اللعب المصري محمد صلاح. (06.02.2019)

ويطرح تراجع مستوى صلاح عدة تساؤلات عن القدرة الذهنية والنفسية للنجم المصري، لاسيما وأنه يعيش برفقة ليفربول تحت ضغوطات كبيرة، من أجل الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الغائب عن خزائن الفريق منذ حوالي ثلاثة عقود.

وفشل محمد صلاح (26 عاماً)، أمس الأحد (الثالث من مارس/آذار 2019) في مساعدة ليفربول على مواصلة تصدر الدوري بعدما عاد "الريدز" بتعادل سلبي من ملعب "جوديسون بارك" معقل فريق إيفرتون العنيد.

ويقول أسطورة المنتخب الإنجليزي آلان شيرر إن "محمد صلاح يفتقر إلى الثقة بالنفس وتظهر عليه بعض علامات التوتر". وأضاف: "هذا الأمر مثير للقلق حقا لليفربول في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم"، وفق ما أورد موقع صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ويخوض محمد صلاح حاليا اختباراً عسيراً، من أجل إثبات قوته الذهنية والنفسية أمام ضغوطات المرحلة الحالية من الموسم، إذ يحتاج الدولي المصري إلى استعادة ثقته بنفسه في أقرب وقت ممكن، وذلك بهدف مساعدة قطار ليفربول على العودة إلى سكته الصحيحة.

يشار إلى أن ليفربول، يبتعد بنقطة واحدة عن متصدر الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي، فيما تنتظر "الريدز" مباراة قوية أمام بايرن ميونيخ برسم إياب دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

  • Screenshot - Twitter: Mohamed Salah (Twitter/youm7)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    نجم سطع في القرية!

    في صيف عام 1992، رأى محمد صلاح النور في قرية نجريج، في عمق دلتا النيل، شمال غرب القاهرة. تربى في كنف أسرة بسيطة تحب الرياضة. كان والداه موظفين حكوميين، أو قيل ذلك بشأنهما. وإلى جانب والده، كان عمه وخاله يلعبان كرة القدم في "نادي شباب نجريج"، الذي بات يعرف اليوم "نادي شباب محمد صلاح" نسبة إليه. وكان صلاح، منذ صغره، مولعاً بكرة القدم ويتمتع بموهبة جعلت مدربين كثر يعجبون بها.

  • Ghana Fußballer Mohamed Salah in Accra (picture alliance / AA)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    لم يكمل تعليمه

    لم يتمكن محمد صلاح من إتمام دراسته الجامعية.وفيما تفيد بعض الروايات أن الظروف الصعبة لعائلة صلاح هي التي حالت دون القيام بهذا، تقول رواية أخرى أن شغفه بالمستديرة وحبه لكرة القدم جعلاه يختار الانضمام إلى أندية كروية في وقت مبكر. ولم يتمكن "الملك الفرعوني"، كما يلقبه محبوه في بريطانيا، من الالتحاق بالثانوية العامة في مدينة بسيون، نتيجة تواجده في القاهرة وانضمامه إلى نادي "المقاولون العرب".

  • Logo - Nady El Mokawloon Elarab Elriadi (Wikipedia/El Mokawloon SC)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    البداية من مصر

    محمد صلاح، جذب إليه أعين المدربين المحليين في مصر قبل الدوليين. وفي سن صغير انضم إلى فريق في بلدة بسيون، وانتقل بعدها إلى فريق في مدينة طنطا. لكن المرحلة الأبرز هي توقيعه عقداً مع "نادي المقاولون العرب" دام قرابة خمس سنوات. ومع هذا الفريق، لعب محمد صلاح أول مباراة له في الدوري المصري الممتاز، وهو لم يتجاوز 18 سنة. كما استطاع أن يفرض نفسه على وسائل الإعلام المصرية، منذ أول أهدافه لصالح الفريق.

  • Mohamed Salah (picture-alliance/dpa)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    صفقة العمر

    في عام 2012، سيبدأ النجم المصري مسيرته الاحترافية، إذ انظم إلى نادي بازل السويسري. وحقق صلاح مع الفريق نجاحا بارزا خلال موسمين من تلعبه مع الفريق. غير أن عدم تمكن بازل من تحقيق أي لقب في الموسم الثاني، دفع صلاح للتفكير في العروض المقدمة له، فاختار الانضمام لفريق تشيلسي ليبدأ مسيرة من النجاحات بدءًا من موسم 2013/2014.

  • Screenshot - Twitter: Mohamed Salah (Twitter/AF_Aladeem)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    "أبو مكة"

    تزوج مهاجم ليفربول من ماجي محمد صادق، إحدى بنات قريته، عندما كان في العشرين من عمره. وانتقلت للعيش معه إلى بريطانيا. صلاح ورفيقة عمره تزوجا عن قصة حب بدأت في مرحلة الإعدادية، كما يحكي البعض. وقد رزقا ببنت أطلقا عليها اسم: مكة حبا في مدينة مقدسات المسلمين. تجدر الإشارة إلى أنّ من المعروف عن محمد صلاح مساهمته في كثير من الأعمال الخيرية.

  • Italien Fußballspieler Mohamed Salah (picture-alliance/dpa/M. Degl' Innocenti)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    الإنضمام إلى روما

    انضم صلاح في مطلع الموسم الكروي2015-16، إلى نادي روما الإيطالي. وكان انضمامه على سبيل الإعارة من فريق تشيلسي لمدة عام واحد مع أحقية نادي روما في الشراء في المستقبل مقابل تعويض قيمته 5 ملايين يورو. لكن نادي فيورنتينا قدم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد نادي تشيلسي ومحمد صلاح بذريعة انتهاك نادي تسيلسي لعقده مع فيورنتينا عندما سمح لصلاح بالانضمام إلى روما، الا أنّ الحكم جاء لصالح تشيلسي وصلاح.

  • Großbritannien London - PFA Fussball Award an Mohamed Salah (picture-alliance/dpa/PA Wire/B. Coombs)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    جوائز ونجاحات

    استطاع "الملك" أن يحصل على جوائز عديدة، أهمها: جائزة أفضل لاعب صاعد في أفريقيا 2012، جائزة أفضل لاعب صاعد في أفريقيا 2014 وجائزة الأسد الذهبي لأفضل لاعب في أفريقيا 2017. بالإضافة إلى جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز في عامي 2017 و2018. علاوة عن جائزة أفضل لاعب كرة قدم في إنجلترا للسنة 2017/ 2018.

  • UEFA Champions League - Liverpool AS Roma (Reuters/P. Noble)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    صلاح المسلم

    لا يخفي محمد صلاح دينه. وإنما يعلنه في كثير من المباريات ومن داخل الملاعب العالمية حين يخر ساجدا بعد أي هدف أو يرفع أيديه شاكرا. ولا يخفى على أحد من معارفه ارتباطه بالجانب العقائدي، حيث التقطت له مجموعة من الصور وهو يحمل القرآن بيديه، مثلا. وبين كثير من الانتقاد والإعجاب تبقى صورته وهو ساجدا من أكثر الصور المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي.

  • UK Mohamed Salah und Jürgen Klopp (Reuters/L. Smith)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    الصديق الحميم وراعي الموهبة

    يبدو واضحا أن علاقة محمد صلاح بمدربه؛ يورغن كلوب، مختلفة تماما. فهو ليس مجرد مدرب وإنما صديق حميم، وراعي لموهبة الشاب الذي سمح له بأن يظهر للعلن ويثبت جدارته. ولعل رد فعل كلوب، على ما حصل في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، خير دليل على تعلقه بالنجم المصري. فقد انتقد بشدة تدخل لاعب ريال مدريد الإسباني، سيرخيو راموس، بل شبه الأمر بـ"المصارعة". إعداد: مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

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