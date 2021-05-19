شويبله لا يرى "أي تمييز ضد المرأة" في الوسط السياسي الألماني

قال فولفغانغ شويبله، رئيسالبرلمان الألماني "بوندستاغ"، ردا على سؤال من صحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية التي نشرت تصريحاته اليوم الأحد (11 يوليو/ تموز 2021): "في الواقع كان الأمر كذلك في الماضي. مع بداية فترة ولاية المستشارة أنغيلا ميركل كان لا يزال يتم مناقشة موضوع بقع العرق على ردائها الصيفي. وجدت ذلك أمرا غير محتمل. اليوم لم تعد تواجه النساء في الأوساط السياسية صعوبة أكبر (من غيرها)".

يذكر أن وزيرة الأسرة الألمانية السابقة فرانتسيسكا غيفاي أعربت مؤخرا عن استيائها من تشدد التعامل مع النساء أكثر من الرجال داخل الوسط السياسي، وقالت: "فيما يبدو أنه لا يزال البعض يرى أنها إهانة إذا تقدمت سيدات شابات لاعتلاء مناصب سياسية قيادية": وأشارت إلى أن الرياح المعاكسة لمرشحة حزب الخضر أنالينا بيربوك لتولي منصب المستشارة خلفا لميركل، أقوى بكثير من التي يواجهها أرمين لاشت المرشح من التحالف المسيحي للمستشارية.

ووفقا لموقع شتاتيستا المختص بالإحصائيات فإن نسبة النساء في البرلمان الألماني الحالي تبلغ 31.5 من إجمالي الأعضاء. وأكبر نسبة هي لحزب الخضر، يليه حزب اليسار ثم الحزب الاشتراكي الديمقراطي. وفي نهاية القائمة يأتي حزب البديل الشعبوي.

ع.ش/ع.ج.م (د ب أ)