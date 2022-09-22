 شولتس يلتقي بن سلمان في مستهل جولة خليجية تشمل الإمارات وقطر | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.09.2022

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شولتس يلتقي بن سلمان في مستهل جولة خليجية تشمل الإمارات وقطر

بدأ المستشار الألماني أولاف شولتس زيارة إلى السعودية في مستهل جولة خليجية تشمل الإمارات وقطر لمحاولة عقد شراكات في مجال الطاقة في مواجهة أزمة الغاز الاوروبية الناجمة عن الحرب الروسية على أوكرانيا.

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يرحب بالمستشار الألماني أولاف شولتس

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يرحب بالمستشار الألماني أولاف شولتس

التقى المستشار الألماني أولاف شولتس ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في مدينة جدة الساحلية اليوم السبت (24 أيلول/سبتمبر 2022) في مستهل جولته الخليجية التي تستغرق يومين.

مختارات

يأمل كثيرون في فتح ملف حقوق الإنسان وإيلائه الأهمية خلال زيارة المستشار الألماني أولاف شولتس للسعودية. لكن على المستشار إعطاء الأولوية لأمن الطاقة وإيقاف تراجع الصادرات الألمانية إلى أغنى دولة في الشرق الأوسط.

حررت منظمة "مراسلون بلا حدود" بلاغا جنائيا لدى الادعاء العام الألماني ضد ولي العهد السعودي على خلفية قتل الصحفي خاشقجي. وذكرت المنظمة أن الأمر يتعلق بجرائم ضد الإنسانية. كما حررت المنظمة بلاغا ضد أربعة سعوديين آخرين.

وتبادل شولتس وبن سلمان التحية بمصافحة قوية في قصر السلام الملكي. وأجرى المستشار وولي العهد بعد ذلك محادثات منفردة وكذلك في دائرة أكبر، تبعها مأدبة غداء مشتركة.

وكان أمير منطقة مكة المكرّمة خالد الفيصل قد استقبل المستشار الألماني في مطار جدة.

ومن المقرر أن يجتمع شولتس في وقت لاحق بمجموعة من النساء السعوديات.

وتحمل المخابرات الأمريكية ولي العهد السعودي المسؤولية عن مقتل الصحفي الناقد للمملكة جمال خاشقجي في القنصلية العامة السعودية في إسطنبول قبل أربع سنوات، بينما ينفي ولي العهد إصداره موافقة على هذه الجريمة.

وأدت الجريمة إلى أزمة دبلوماسية عميقة بين ألمانيا والسعودية. ويُنظر إلى زيارة شولتس الآن على أنها علامة على التطبيع بين البلدين.

ويعتزم شولتس التطرق إلى هذه الجريمة خلال زيارته وكذلك أوضاع حقوق الإنسان في المملكة، ذلك إلى جانب حرب اليمن والوضع في سوريا وإيران، فضلاً عن العلاقات التجارية والتعاون في قطاع الطاقة.

الزيارة ليست مجرد "جولة تسوق للطاقة"

ويتوجه شولتس مساء اليوم إلى الإمارات ثم إلى قطر. ومثل السعودية يعد كلا البلدين مصدرين مهمين للطاقة. ولم يتضح بعد العقود التي سيُجرى إبرامها لتوريد الغاز أو الهيدروجين على المدى المتوسط والطويل من المنطقة إلى ألمانيا.

وقالت مصادر مقربة من المستشار الألماني: "سنتمم مقترحات طموحة"، مضيفة أن الزيارة ليست مجرد "جولة تسوق للطاقة".

ويرافق شولتس أحد عشر من قادة شركات كبرى، من بينها "إيرباص" و"تيسنكروب" و"سيمنز إنرجي".

وقال مصدر مقرّب من شولتس قبيل وصوله إلى السعودية "إنها الزيارة الأولى (للمستشار الألماني) للمنطقة في إطار المرحلة المتغيرة" التي تسبب بها الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكان ولي العهد السعودي توسّط لنقل خمسة بريطانيين وأمريكيَين اثنين ومغربي وسويدي وكرواتي في إطار عملية تبادل بين روسيا واوكرانيا هذا الاسبوع.

وبعد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، يسابق شولتس الوقت لإيجاد مورّدين جدد للتعويض عن شحنات الغاز الروسي التي ستنفد قريباً.

ويستقبل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان شولتس الأحد، على أن ينتقل لاحقاً إلى قطر، أحد أكبر مصدري الغاز في العالم، للقاء أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

خ.س/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

  • Die Prinzessin des saudischen Königshauses Safia Hussein Guerras und der belgische Modedesigner Christophe Beaufays werden in Riad von einem gemischt männlich-weiblichen Publikum beklatscht.

    "خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية

    تعاون سعودي أوروبي

    الأميرة السعودية صفية حسين غراس ومصمم الأزياء البلجيكي كريستوف بيوفيز يعرضان مجموعة أزياء جديدة في مقر سفارة بلجيكا في الرياض. لأول مرة تعرض أزياء بحضور مشترك بين النساء والرجال.

  • Ein Model präsentiert ein schwarzes Kleid, eine Modest Fashion-Kreation von Prinzessin Safia Hussein Guerras und Christophe Beaufays.

    "خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية

    أزياء "محتشمة"

    الأزياء المعروضة محتشمة، تلك التي تعاون في تصميمها الأميرة السعودية والمصمم البلجيكي، وهي أزياء تلائم قواعد العائلة السعودية المالكة.

  • Ein Model präsentiert ein helles Kleid der Kollektion Khaleeki Chic auf dem Laufsteg

    "خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية

    القليل من الألوان

    ألوان العباءات ليست فاقعة، والجمهور كان يرتدي في الغالب ملابس غربية. مجموعة "خليكي شيك" تراعي التقاليد الثقافية السعودية.

  • Ein Model trägt zu einem schwarzen Kleid auf dem Laufsteg einen weißen Cowboyhut.

    "خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية

    بقبعة رعاة البقر

    ثوب أسود اللون وقبعة بيضاء لرعاة البقر من الغرب الأميركي، تنوع "محتشم"، في العباءة السعودية التي يرى فيها كثيرون تراثا قديما.

  • In Dubai präsentierte ein Model bei der Dubai Modest Fashion Show 2017 eine Kreation von Muslima Wear, ein weißes Kleid mit blauem Muster.

    "خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية

    في دبي الألوان أكثر بريقا

    في دبي الأمر أكثر انفتاحا بالنسبة لعروض الأزياء. حتى الألوان أكثر اختلافا، مثل هذه العباءة من ماركة "مسلمة" في عرض ملابس في عام 2017 . هذه الماركة تركية وتعرض في أميركا، المملكة المتحدة، أوروبا، روسيا.

  • In Dubai präsentiert ein Model bei der Dubai Modest Fashion Show 2017 eine Kreation von Muslima Wear. Auch Modest Fashion kann verschieden verstanden werden: Bunte Farben und große Muster sind in Dubai eher zu finden als in Riad.

    "خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية

    "محشتم" وأنيق

    دخول الحجاب والعباءة إلى عالم الأزياء ظهر حديثا. تركيا كانت سباقة في هذا المجال، وبدأت دور الأزياء بمحاولة استقطاب المسلمات ممن يرتدين الحجاب من خلال الخروج عن التقليد في الزي والألوان.

  • Das rotgewandete Topmodel Halime Aden auf der Dublin Modest Fashion Week 2017.

    "خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية

    "توب موديل" مسلمة

    حليمة عدن عارضة أزياء أميركية من أصول صومالية، في عام 2020 تركت عملها كعارضة أزياء، لأن دور الأزياء لا تحترم إيمانها بشكل كاف. النقاش لا يتضمن نوعية الأزياء فقط، بل من يعمل في هذه المهنة الصعبة. إعداد: كريستنا ليهنين/ ع.خ


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Links: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), steht bei einem TV-Interview auf dem Gelände der UN während seines Aufenthalts zur Generaldebatte bei der 77. Vollversammlung der UN. +++ dpa-Bildfunk +++ Rechts: In this photo released by Saudi Royal Palace, Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, attends the G20 Leaders' Summit via videoconference at the royal palace in Riyadh, Saudi Arabia, Saturday, Oct. 30, 2021. (Bandar Aljaloud/Saudi Royal Palace via AP)

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