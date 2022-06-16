شولتس يقترح "خطة مارشال" لإعادة بناء أوكرانيا

قال المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الأربعاء (22 يونيو/حزيران 2022) في بيان للحكومة أم البرلمان (بونديستاغ) "ما زلنا بعيدين عن مفاوضات السلام (بين روسيا وأوكرانيا) لأن بوتين ما زال يعتقد أن بإمكانه إملاء السلام". ودعا شولتس، المنتمي للحزب الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى "الاستمرار" في دعم كييف من خلال العقوبات و"تسليم الأسلحة".

وأشار شولتس إلى أن "أوكرانيا تحصل على الأسلحة التي تحتاج إليها بشكل خاص في المرحلة الحالية من الحرب"، وأكد أنّ بلاده ستورد الأسلحة " اليوم، وفي المستقبل". ورأى شولتس أن أوكرانيا لها كل الحق في أن تدافع عن نفسها في مواجهة روسيا، "ومن واجبنا كجيران أوروبيين وكمدافعين عن الحق والحرية وكأصدقاء وشركاء لأوكرانيا أن ندعمها في ذلك على أفضل نحو ممكن".



ووعد أوكرانيا بتقديم دعم طويل الأمد لإعادة الإعمار بعد الحرب "العدوانية الروسية"، إن هذه ستكون "مهمة للأجيال". ما نحتاجه هو "خطة مارشال" مماثلة لتلك التي في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، في إشارة إلى المبادرة الأمريكية التي قدمت بموجبها الولايات المتحدة مليارات لإعادة بناء أوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية.

وقال شولتس إنه دعا الرئيس الأوكراني إلى المشاركة في قمة مجموعة السبع التي تبدأ الأحد في جنوب ألمانيا من أجل "الاتفاق على خطة مارشال لأوكرانيا".

وذكّر المستشار الألماني أن بلاده ساهمت مع الاتحاد الأوروبي بالكثير من الأموال للمساعدات المدنية منذ بداية الحرب في أوكرانيا، مؤكدا لكننا لسنوات قادمة "سنحتاج إلى المزيد من المليارات" لإعادة الإعمار.

مشاهدة الفيديو 01:41 المستشار الألماني شولتس: يجب ألا ينتصر بوتين في الحرب

وعن القمم الوشيكة للاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى والناتو ، قال السياسي الاشتراكي الديمقراطي: "ليس من الممكن في المستقبل القريب تصور شراكة مع روسيا (الرئيس فلاديمير) بوتين العدوانية والإمبريالية، على غرار ما ورد كهدف في المفهوم الاستراتيجي للحلف في 2010".

وفي الوقت نفسه، حذر شولتس من استخلاص استنتاجات خاطئة من ذلك، وقال: " سيكون من غير الحكمة أن نلغي من جانبنا قانون تأسيس مجلس الناتو- روسيا "، مشيرا إلى أن هذا سيصب في مصلحة الرئيس الروسي ودعايته.

ورأى شولتس أن القانون التأسيسي للمجلس يؤكد بالضبط المبادئ التي ينتهكها بوتين على نحو صارخ وهي: نبذ العنف واحترام الحدود وسيادة الدول المستقلة، وقال شولتس إنه يجب تذكير بوتين بهذه الأمور بشكل دائم.

يذكر أن الناتو يلزم نفسه في القانون التأسيسي لمجلس الناتو-روسيا الصادر في 1997 بعدم النشر الدائم لـ"قوات قتالية كبيرة" في الأراضي الشرقية للحلف.

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت اليوم أن ألمانيا قدمت المزيد من الأسلحة لأوكرانيا.

تسليم أول دفعة أسلحة ثقيلة لأوكرانيا

وفي سياق متصل أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت اليوم أن ألمانيا وهولندا سلمتا أوكرانيا ما مجموعه 12 مدفع هاوتزر 2000.

وخلال استجواب في البرلمان، أوضحت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار الاشتراكي الديمقراطي، أن ألمانيا قدمت سبعة من هذه المدافع فيما قدمت هولندا خمسة مدافع، وأشارت إلى أن أوكرانيا يمكنها القتال بهذه المدافع الآن. وأضافت لامبرشت أن هذه الخطوة تمثل "إشارة مهمة لأن هذا بالضبط هو ما تحتاجه أوكرانيا الآن من أجل مواصلة خوض هذا القتال الشجاع بنجاح".

وتابعت لامبرشت أنه سيتم توريد أنظمة أسلحة أخرى ويجري التحضير كخطوة تالية ثلاثة أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة مارس 2، مشيرة إلى أنه يمكن البدء في التدريب على هذا في حزيران/يونيو الجاري، "وبعد أن يتم هذا التدريب، عندئذ يمكن التوريد إلى أوكرانيا أيضا".

وأكدت أوكرانيا أمس الثلاثاء وصول أولى قطع المدفعية الثقيلة من ألمانيا والمتمثلة بـ 7 مدافع هاوتزر ذاتية الدفع، فيما دعا السفير الأوكراني لدى ألمانيا أندريه ميلنيك الحكومة الألمانية إلى تقديم مزيد من شحنات المساعدات العسكرية، وقال إن "الصناعة الدفاعية الألمانية مستعدة لإنتاج 100 مدفع هاوتزر لتسليمها لأوكرانيا خلال فترة وجيزة. نأمل بشدة أن يوافق المستشار أولاف شولتس ومجلس الأمن الألماني على الطلب ذي الصلة".

ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)