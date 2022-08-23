شولتس يعتزم التصدي للدعاية الروسية أمام الأمم المتحدة

يعتزم المستشار الألماني أولاف شولتس التصدي للدعاية الروسية المتعلقة بحربها على أوكرانيا خلال خطابه الأول أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقالت مصادر حكومية في برلين الجمعة (16 أيلول/سبتمبر 2022) إن شولتس يعتزم خلال خطابه الذي سيلقيه أمام الجمعة العامة للأمم المتحدة في نيويورك مساء الثلاثاء المقبل (بالتوقيت المحلي) أن يصف بوضوح تصرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يعتبره نقطة تحول، باعتباره خرقا للقانون الدولي.

وأضافت المصادر أن شولتس سيؤكد في خطابه على الالتزام بالنظام متعدد الأطراف القائم على القيم وميثاق الأمم المتحدة. وحذرت المصادر الحكومية من التقليل من شأن حرب الآراء التي تشنها موسكو. وأوضحت المصادر أن روسيا تحاول التعتيم على خرق القانون الدولي الذي ارتكبته، مضيفة أن شولتس يعتزم مواجهة ذلك بحقائق أولية في سياق الحرب التي بدأتها روسيا في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي.

وبحسب المصادر، لم يتم التخطيط لعقد اجتماع ثنائي بين المستشار والرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش الجمعية العامة. وأوضحت المصادر أن شولتس سيلتقي بايدن في عدة مناسبات على نطاق أوسع. كما تعتزم وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك السفر لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء المقبل. ووفقا لمتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، تعتزم بيربوك السفر إلى نيويورك على متن طائرة تجارية مجدولة. وأشارت المصادر الحكومية إلى أنه لم يتحدد بعد ما إذا كان ستُعقد هناك اجتماعات مشتركة بين شولتس و بيربوك على هامش جمعية الأمم المتحدة.

في الوقت نفسه نفت المصادر الحكومية ما يتردد بشأن ممارسة البيت الأبيض ضغوط على ألمانيا لتسليم دبابات قتالية حديثة لأوكرانيا من طراز "ليوبارد 2" على سبيل المثال. وأوضحت المصادر أنه لا يوجد أي طلب بذلك، مؤكدة في المقابل أن هناك تقديرا كبيرا من الجانب الأمريكي لما تفعله ألمانيا لدعم أوكرانيا وأنه "لا يوجد خلافات على الإطلاق" في هذا الأمر.

وفي ضوء الموقف السلبي للمستشار تجاه تسليم دبابات قتالية لأوكرانيا، أكدت المصادر أنه لا يوجد تغيير في هذا الموقف حتى الآن، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن المستشار لم يقل أبدا أنه لن يسلم مطلقا دبابات لأوكرانيا، بل كان يصرح دائما بأن الحكومة الألمانية لن تتبنى سياسات منفردة في هذا الشأن. وأوضحت المصادر أنه لا يوجد حاليا أي بلد يزود أو يخطط لتزويد أوكرانيا بدبابات قتالية غربية، مؤكدة أن الهدف طويل المدى يظل أن تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن نفسها بجيش حديث.

نفت مصادر حكومية ألمانية ما يتردد بشأن ممارسة البيت الأبيض لضغوط على ألمانيا لتسليم دبابات قتالية حديثة لأوكرانيا من طراز "ليوبارد 2"

أوكرانيا تدعو ألمانيا إلى مدّها بأسلحة تلبي حاجاتها

تعرضت برلين لانتقادات متجددة من كييف الجمعة بشأن شحنات الأسلحة، إذ أعرب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا عن أسفه لأن شحنة المركبات المدرعة التي تم الإعلان عنها مؤخرا لا تلبي حاجات بلاده الفورية. وكانت وزارة الدفاع الألمانية قد أعلنت الخميس أنها ستوفر لأوكرانيا "قريبا جدا" 50 مركبة نقل من طراز "دينغو".

وقال كوليبا في مقابلة نشرتها على الإنترنت صحيفة فرانكفورتر ألغيماينه تسايتونغ "إنه لغز بالنسبة الينا: نحن نطلب حاليا دبابات ليوبارد أو دبابات مارتين، وألمانيا تزودنا مركبات مدرعة من نوع دينغو. إنها مفيدة أيضا، ونحن ممتنون. لكنها ليست أكثر ما نحتاج اليه في المعارك".

وأضاف كوليبا أن لديه انطباعا بوجود "نوع من جدار للأسلحة" في برلين، متابعا "أعتقد بالنسبة للمستشار أن الوقت حان لهدم هذا الجدار". واعتبر كوليبا أنه "حتى لو استغرق تدريب الجنود على دبابات ليوبارد وقتا أطول، فستكون هناك حاجة لهذه الدبابات في ساحة المعركة في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر. يجب اتخاذ القرار في هذا الصدد الآن". كما أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية الخميس إرسال قاذفتين جديدتين من نوع "مارس 2"، إضافة إلى 200 صاروخ.

ز.أ.ب/ع.ش (د ب أ، أ ف ب)