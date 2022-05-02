 شولتس يعترف بارتكاب ألمانيا أخطاء بشأن إمدادات الطاقة الروسية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.06.2022

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أخبار

شولتس يعترف بارتكاب ألمانيا أخطاء بشأن إمدادات الطاقة الروسية

قال المستشار الألماني إن المعادلة القديمة القائلة إن روسيا شريك اقتصادي موثوق في الأزمات، لم تعد سارية وأن بلاده اعتمدت على إمدادات الطاقة الواردة من روسيا لفترة أطول من اللازم وبشكل أحادي زائد عن الحد.

Nord-Mazedonien Skopje | Besuch Olaf Scholz, Bundeskanzler

اعترف المستشار الألماني أولاف شولتس بارتكاب أخطاء في التعامل مع إمدادات الطاقة القادمة من روسيا.

مختارات

تبحث ألمانيا ومعها عدة دول أوروبية عن بدائل لروسيا للحصول على الغاز الطبيعي، وكذلك في خلق فرص جديدة للطاقة النظيفة والمتجددة. يظهر جزء من الحل في إفريقيا، لكن الطريق ليست مفروشة بالورود.

تضخم وارتفاع أسعار بمعدلات لم يعرفها أقوى اقتصاد أوروبي منذ عقود على خلفية الحرب في أوكرانيا وجائحة كورونا. ما هي الخصوصية التي تجعل الاقتصاد الألماني أكثر حساسية تجاه المتغيرات العالمية وهل من فرصة لتجاوز نقاط ضعفه؟

وفي كلمته التي ألقاها في افتتاح منتدى اقتصاد شرق ألمانيا، قال شولتس في مدينة باد زاروف مساء الأحد (12 يونيو/حزيران 2022):" لقد اعتمدنا على إمدادات الطاقة الواردة من روسيا لفترة أطول من اللازم وبشكل أحادي زائد عن الحد. والمعادلة القديمة القائلة إن روسيا شريك اقتصادي موثوق في الأزمات، لم تعد سارية".

وأضاف السياسي الاشتراكي أن الهدف أصبح واضحاً لهذا السبب، وقال إن هذا الهدف يتمثل في ضرورة أن تستغني ألمانيا عن واردات الطاقة الروسية "على أن يكون ذلك بأسرع ما يمكن وبشكل آمن أيضاً حسب الضرورة".

وأوضح شولتس أن حكومته تضع شرق ألمانيا نصب عينها في هذا الصدد، لافتاً إلى أن المسألة تتعلق بأمن الإمدادات والقدرة على دفع تكاليف الطاقة، وقال إن "حظر النفط لا ينبغي أن يؤدي إلى اختلافات كبيرة في أسعار الوقود على المستوى الإقليمي، وهذه مسألة تضامن بالنسبة لي، فنحن جميعاً سنتحمل تكاليف الحرب بشكل مشترك".

يذكر أن النسخة السابعة من منتدى اقتصاد شرق ألمانيا ستركز على قضايا أمن الطاقة في أوقات الأزمات والتغير المناخي والتحول في المجال الصناعي واجتذاب الكوادر الفنية المتخصصة، ويشارك في المنتدى ممثلون عن مجالات الاقتصاد والسياسة والعلوم والإدارة وتستمر فعاليات المنتدى حتى بعد غد الثلاثاء.

وسيناقش المجتمعون فرص وتحديات عمليات التحول الحالية. ومن المتوقع أن يشارك شولتس ووزير الاقتصاد روبرت هابيك في فعاليات المنتدى يوم الاثنين.

يذكر أن هذا المنتدى يقام منذ عام 2016.

ع.ح./ص.ش. (د ب أ)

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