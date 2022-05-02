شولتس يعترف بارتكاب ألمانيا أخطاء بشأن إمدادات الطاقة الروسية

اعترف المستشار الألماني أولاف شولتس بارتكاب أخطاء في التعامل مع إمدادات الطاقة القادمة من روسيا.

وفي كلمته التي ألقاها في افتتاح منتدى اقتصاد شرق ألمانيا، قال شولتس في مدينة باد زاروف مساء الأحد (12 يونيو/حزيران 2022):" لقد اعتمدنا على إمدادات الطاقة الواردة من روسيا لفترة أطول من اللازم وبشكل أحادي زائد عن الحد. والمعادلة القديمة القائلة إن روسيا شريك اقتصادي موثوق في الأزمات، لم تعد سارية".

وأضاف السياسي الاشتراكي أن الهدف أصبح واضحاً لهذا السبب، وقال إن هذا الهدف يتمثل في ضرورة أن تستغني ألمانيا عن واردات الطاقة الروسية "على أن يكون ذلك بأسرع ما يمكن وبشكل آمن أيضاً حسب الضرورة".

وأوضح شولتس أن حكومته تضع شرق ألمانيا نصب عينها في هذا الصدد، لافتاً إلى أن المسألة تتعلق بأمن الإمدادات والقدرة على دفع تكاليف الطاقة، وقال إن "حظر النفط لا ينبغي أن يؤدي إلى اختلافات كبيرة في أسعار الوقود على المستوى الإقليمي، وهذه مسألة تضامن بالنسبة لي، فنحن جميعاً سنتحمل تكاليف الحرب بشكل مشترك".

يذكر أن النسخة السابعة من منتدى اقتصاد شرق ألمانيا ستركز على قضايا أمن الطاقة في أوقات الأزمات والتغير المناخي والتحول في المجال الصناعي واجتذاب الكوادر الفنية المتخصصة، ويشارك في المنتدى ممثلون عن مجالات الاقتصاد والسياسة والعلوم والإدارة وتستمر فعاليات المنتدى حتى بعد غد الثلاثاء.

وسيناقش المجتمعون فرص وتحديات عمليات التحول الحالية. ومن المتوقع أن يشارك شولتس ووزير الاقتصاد روبرت هابيك في فعاليات المنتدى يوم الاثنين.

يذكر أن هذا المنتدى يقام منذ عام 2016.

ع.ح./ص.ش. (د ب أ)