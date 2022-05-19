شولتس يطالب شرودر بالتخلي عن كل مناصبه في الشركات الروسية

على هامش مؤتمر محلي لمندوبي حزبه، الاشتراكي الديمقراطي، قال المستشار الألماني أولاف شولتس في مدينة هيلدسهايم بولاية سكسونيا السفلى، اليوم السبت (21 أيار/مايو 2022): "علمنا أن الأمر (تخلي المستشار الأسبق غيرهارد شرودر) حدث في أحد المناصب ويجب أن تتبعه المناصب الأخرى". وأعرب شولتس عن اعتقاده بأن شرودر لا يحظى بدعم أحد في موقفه هذا إلا نفسه.

من جانبه، رحب رئيس حكومة ولاية سكسونيا السفلى شتيفان فايل بخطوة شرودر، لكنه قال إنها جاءت متأخرة للغاية مشيرا إلى أن الحرب في أوكرانيا مضى عليها ثلاثة شهور.

وكانت "روسنفت" أعلنت أمس الجمعة أن شرودر المنتمي إلى حزب شولتس الاشتراكي لن يمدد فترة ولايته كرئيس لمجلس الإشراف على الشركة.

وكان تم ترشيح شرودر لمجلس الإشراف على شركة غازبروم الروسية للطاقة كما أنه يعمل كعنصر رائد في جماعات الضغط لصالح شركتي نورد ستريم ونورد ستريم 2 المملوكتين لغازبروم.

ومن المنتظر عقد الجمعية العمومية لشركة غازبروم في نهاية حزيران/يونيو المقبل.

ومنذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، لم يجر شرودر سوى مقابلة واحدة مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية لم يحدد فيها ما إذا كان سيقبل الترشيح لشغل عضوية مجلس الإشراف على غازبروم.

خ.س/أ.ح (د ب أ)