شولتس يصف محاولة اغتيال ترامب بالعمل "الدنيء"

وصف المستشار الألماني أولاف شولتس محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق ترامب الفاشلة بأنها "عمل دنيء.. وتهديد للديمقراطية". وقيادي بارز في الحزب المسيحي الديمقراطي المعارض يدعو إلى الاستعداد لرئاسة محتملة لترامب.

في سياق ردود الأفعال الصادرة عن قادة العالم والتي عبّروا فيها تباعا عن صدمتهم من محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت المرشّح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكيّة دونالد ترامب أثناء تجمّع انتخابي السبت، وصف المستشار الألماني أولاف شولتس الأحد (14 يوليو/ تموز 2024)، الهجوم بأنه "عمل دنيء وتهديد للديمقراطية".

وكتب على منصة إكس قائلا: "الهجوم على المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب دنيء. أتمنى له الشفاء العاجل. قلبي أيضا مع ضحايا الهجوم. أعمال العنف تلك تهدد الديمقراطية".

في ذات السياق، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، من جهتها، إن إطلاق النار على الرئيس الأمريكي السابق بمثابة "ساعات حالكة" للديمقراطية الأمريكية، مشددة أنه لا يجب أن يصبح العنف "أداة للصراع السياسي".

وكتبت بيربوك في منشور على منصة إكس "في الديمقراطيات، أوراق الاقتراع هي التي تحسم الانتخابات وليس الأسلحة. في هذه الساعات الحالكة للديمقراطية الأمريكية، قلبي مع ضحايا الهجوم. أتمنى لدونالد ترامب والمصابين الآخرين الشفاء العاجل".

"يجب علينا الاستعداد لعودة محتملة" لترامب إلى البيت الأبيض

وفي خبر ذي صلة، وقبيل وقوع الاعتداء، كان نائب رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي الألماني، ينس شبان، قد دعا بلاده إلى الاستعداد لرئاسة محتملة لدونالد ترامب في الولايات المتحدة.

وانتقد شبان في تصريحات أدلى بها لصحيفة "بيلد آم زونتاغ" الألمانية الصادرة الأحد، "عدم وجود لهذا الاستعداد حتى الآن"، وأضاف: "هذا أمر غير مسؤول"، مؤكدا ضرورة توطيد أواصر العلاقات بسرعة.

وذكر شبان أنه حتى إذا فاز ترامب بالرئاسة، ستظل الولايات المتحدة الشريك الأهم لألمانيا، "من الناحية الجيوستراتيجية والعسكرية والاقتصادية والتكنولوجية"، موضحا أن المصالح المشتركة يمكن أن تكون "أساسا لتعاون أعمق"، وقال: "تحجيم نفوذ الصين، والحد من الهجرة غيرالشرعية، وزيادة المشاركة الأوروبية في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ومنع إيران وكوريا الشمالية من امتلاك أسلحة نووية، وحق إسرائيل في الوجود - يسعى دونالد ترامب إلى تحقيق هذه الأهداف السياسية منذ عقود بمثابرة جديرة بالملاحظة".

وبحسب معلومات الصحيفة، يعتزم شبان حضور المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الأمريكي يوم غد الاثنين، حيث سيجرى اختيار ترامب ليكون المرشح الرئاسي للحزب للانتخابات المزمعة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

ووفقاً لبيان مشترك أصدره مكتب ترامب والحزب الجمهوري، يتطلع ترامب رغم الهجوم إلى المشاركة في مؤتمر الحزب المزمع انعقاده الاثنين في ولاية ويسكونسن.

و.ب/م.س (أ ف ب، ريترز، د ب أ)