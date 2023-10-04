 شولتس يشيد باتفاق اللجوء الأوروبي ويعتبره "منعطفا تاريخيا" | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.10.2023

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شولتس يشيد باتفاق اللجوء الأوروبي ويعتبره "منعطفا تاريخيا"

اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في بروكسل بين الدول الـ27 الاعضاء في الاتحاد حول نص مهم من إصلاح سياسة اللجوء الأوروبية، يشكل "منعطفا تاريخيا".

المستشار الألماني أولاف شولتس

شولتس يشيد باتفاق الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي معتبرا إياه "منعطفا تاريخيا".

وصف المستشار الألماني أولاف شولتس الاتفاق على مكون رئيسي في إصلاح نظام اللجوء الأوروبي، والمعروف باسم مرسوم الأزمات، بأنه "نبأ سار".

يأتي ذلك بعد أن أعلنت الرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي في وقت سابق من اليوم الأربعاء (الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023) أن الدول الأعضاء بالتكتل مستعدة لتبني موقف مشترك حول قواعد اللجوء في حالات الأزمات، متغلبة على عقبة رئيسية.

وكتب السياسي الاشتراكي الديمقراطي على منصة "إكس" (تويتر سابقا) أن "الإصلاح سيحد بشكل فعال من الهجرة غير النظامية في أوروبا وسيخفف أعباء دول مثل ألمانيا"، ووصف شولتس التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن بأنه يمثل "منعطفا تاريخيا".

وكان الاتفاق الذي توصلت إليه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم بشأن تبني موقف مشترك من آلية مرسوم الأزمات، أمرا مهما لأن هذا الاتفاق يجعل من الممكن إجراء مناقشات مع البرلمان الأوروبي.

وتعد هذه المناقشات ضرورية لاستكمال إصلاح نظام اللجوء الذي دار حوله صراع على مدار فترة طويلة.

ويرجع تعذر التوصل إلى اتفاق بخصوص مرسوم الأزمات هذا على مدار أسابيع بشكل خاص إلى تحفظات الحكومة الألمانية المتعلقة بتخفيض المعايير الإنسانية.

بدورها، أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن اعتقادها بأن اتفاق دول الاتحاد الأوروبي على مكون رئيسي آخر في حزمة إصلاح نظام اللجوء يعد بمثابة نجاح أيضا لحكومة بلادها.

وقالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر في بيان نُشِر في برلين اليوم: "لقد ناضلنا في بروكسل حتى الدقيقة الأخيرة بقوة وبنجاح لتجنب تمييع الحد الأدنى من المعايير الإنسانية المتعلقة على سبيل المثال بحق اللاجئين في التعليم والرعاية الصحية".

وأضافت بيربوك: "من خلال جهدنا عملنا على ضمان عدم إمكانية الأخذ بقواعد مرسوم الأزمات إلا في حالات مبررة بشكل مقنع للغاية".

يذكر أن مرسوم الأزمات يعد عنصرا محوريا في التعديل المزمع لقانون اللجوء الأوروبي، ويمكن من خلاله على سبيل المثال تمديد الفترة التي يمكن فيها احتجاز المهاجرين في ظروف تشبه السجن في حال حدوث ارتفاع قوي للغاية في حركة الهجرة.

كما يمكن أيضا عن طريق هذا المرسوم توسيع دائرة الأشخاص الذين يمكن إخضاعهم للإجراء الصارم المزمع تطبيقه والمتعلق بفحص طلبات لجوئهم عند الحدود الخارجية للتكتل.

ع.ش/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

  • Hunderte afrikanische Flüchtlinge klettern über den Grenzzaun in die spanische Enklave in Melilla. (Foto: epa/ Juan Rios)

    بعض الحقائق عن قانون اللجوء في أوروبا

    الهروب من الوطن قد يكون أصعب ما يواجه الإنسان في حياته. الأسباب عديدة، قد تكون الحروب أو المجاعات أو الاضطهاد أو مشاكل اقتصادية. بعض اللاجئين يهربون داخل أوطانهم لأماكن أمنة، فيما يهرب آخرون إلى بلدان الجوار أو إلى أوروبا. فماذا سيواجههم في أوروبا ؟ تعرفوا على ذلك في البوم الصور.

  • Die hohen, mit Stacheldraht gesicherten Zäune eines Flüchtlingslagers in Griechenland lassen erahnen, unter welchen Bedingungen Flüchtlinge leben müssen. Das Flüchtlingslager gleicht einem Gefängnis. (Foto: Medecins Sans Frontieres)

    بعض الحقائق عن قانون اللجوء في أوروبا

    رغم أن الإتحاد الأوروبي وضع لمسات واضحة مؤطرة لقانون اللجوء في الدول الأعضاء، إلا أن التعامل مع طلبات اللجوء يختلف من بلد إلى آخر، وكذلك هناك اختلافات كبيرة بين طبيعة الحقوق التي تمنح للاجئين بين دول الجنوب والشمال في أوروبا.

  • Das Flüchtlingslager in Malta besteht aus grauen Zelten, die dicht an dicht aufgestellt sind. Eine Mutter mit ihrem Kind hält sich draußen auf. (Foto: Ben Borg Cardona/ AFP/Getty Images)

    بعض الحقائق عن قانون اللجوء في أوروبا

    فتح الاتحاد الأوروبي مكتبا مركزيا لشؤون اللاجئين لشرح تفاصيل قانون اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي ومقره مالطا. وفي الربع الأخير من العام الماضي قدم أكثر من 300 شخصا طلبا للجوء في مالطا، التي يسكنها زهاء 400 ألف شخص.

  • Symbolbild afrikanische Flüchtlinge im Mittelmeer

    بعض الحقائق عن قانون اللجوء في أوروبا

    الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (FRONTEX) هي وكالة أوربية تخضع لقوانين البلد المتواجدة فيه. ساسة أوروبا انتقدوا عمل الوكالة ومضايقتها لسفن اللاجئين في جنوب أوروبا وطالبوا بإخضاعها لقوانين أوروبية موحدة.

  • In dem leeren Saal des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte liegt in der Mitte der Richterstühle ein blauer Teppich mit den gelben Europa-Sternen. (Foto: dpa)

    بعض الحقائق عن قانون اللجوء في أوروبا

    محكمة حقوق الإنسان الأوروبية هي الملاذ الأخير لطالبي اللجوء في أوروبا ممن رفضت طلباتهم في بلدان الاتحاد. وفرضت المحكمة في الأعوام الماضية غرامات مالية على مالطا وايطاليا واليونان بسبب عدم التزامهم بأنظمة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحقوق اللاجئين.

  • Bei einer Gegendemonstration während einer NPD-Kundgebung hält eine Demontrantin ein Pappschild hoch, auf dem mit einem Fragezeichen steht: Geflüchtete Willkommen (Foto: Marc Tirl/dpa)

    بعض الحقائق عن قانون اللجوء في أوروبا

    من يستحق منحه حق اللجوء ؟ إنه كل شخص يتعرض للملاحقة والاضطهاد، وفق الوثيقة الدولية لحقوق الإنسان. الاتحاد الأوروبي لا يعتمد قانون واضح ومركزي للاعتراف بحق اللجوء، وهذا ما سيتحقق قريبا عن طريق إصلاحات وتعريفات واضحة لإجراءات تقديم اللجوء.

  • Infografik neue Asylanträge EU-Staaten 2013

    بعض الحقائق عن قانون اللجوء في أوروبا

    في عام 2013 قُدم أكثر من 430 ألف طلب لجوء في الاتحاد الأوروبي، 65 بالمائة منها رفضت، فيما حصل 15 بالمائة منها فقط على حق اللجوء الكامل، بينما حصل 20 بالمائة منهم على حق الإقامة المؤقتة في أوروبا.

  • Syrische Flüchtlinge in Bulgarien

    بعض الحقائق عن قانون اللجوء في أوروبا

    معاناة اللاجئين السورين هي إحدى المشكلات الكبيرة التي تواجه أوروبا. أكثر من 50 ألف لاجئ سوري قدم لأوروبا في العام الماضي فقط، و140 ألف سوري في السنوات الثلاث الماضية.

  • Eine Frau stellt an einem Flughafen in Moskau mit Hilfe eines online-Programms ihr Visa-Gesuch für Deutschland. (Foto: Itar-Tass/ Alexandra Krasnova)

    بعض الحقائق عن قانون اللجوء في أوروبا

    أكثر من 41 ألف روسي وصل أوروبا في سنة 2013 طلبا للجوء. الروس يحصلون بسهولة على (فيزا) تصريح لزيارة الاتحاد الأوربي، لكن عدد كبير منهم لا يعود لبلده بعد انتهاء فترة الزيارة، بل يقدمون طلبات لجوء.

  • Ein Kind steht alleine in dem syrischen Flüchtlingslager Kilis zwischen Zelten und Lehmhütten (Foto: REUTERS/Nour Kelze)

    بعض الحقائق عن قانون اللجوء في أوروبا

    معاناة اللاجئين القانونية والإنسانية في أوروبا كبيرة ومستمرة بانتظار قانون أوروبي موحد يحميهم ويساعدهم على الوصول إلى حقوقهم.

    الكاتب: سابرينا بابست/ زمن البدري


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