شولتس يشيد باتفاق إسرائيل ولبنان على ترسيم الحدود البحرية

قالت كريستيانه هوفمان نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية عن المستشار الألماني أولاف شولتس قوله اليوم الأربعاء (12 تشرين الأول/أكتوبر 2022) إن الاتفاق بين إسرائيل ولبنان على ترسيم الحدود البحرية "جيد لإسرائيل وللبنان وكذلك للمنطقة ولأوروبا". وأضافت هوفمان أن شولتس وجه الشكر الجزيل إلى الولايات المتحدة " التي أتاحت التوصل إلى هذا الاتفاق من خلال وساطتها".

يذكر أن الاتفاق على الحدود البحرية المشتركة ساعد الجارتين إسرائيل ولبنان على تسوية خلافهما الذي استمر طويلا حول استخراج الغاز في البحر المتوسط.

ويمكن لحقول الغاز الموجودة في هذه المنطقة أن تخفف من حدة أزمة الطاقة الحالية في أوروبا.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، قال أمس الثلاثاء، إن إسرائيل ولبنان توصلا بعد عقود من الخلافات إلى اتفاق بشأن الحدود البحرية المشتركة في البحر المتوسط، مشيرا إلى أن هذه الخطوة "انجاز تاريخي".

وقالت الرئاسة اللبنانية في وقت لاحق عبر تغريدة على تويتر :"النسخة النهائية للعرض ترضي لبنان وتلبي مطالبه وتحافظ على حقوقه في ثروته الطبيعية".

ذكرت مسودة اطلعت عليها رويترز اليوم الأربعاء إن الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان يهدف إلى "التوصل إلى حل دائم ومنصف" للنزاع القائم منذ فترة طويلة. وجاء في المسودة "يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في التاريخ الذي تُرسل فيه حكومة الولايات المتحدة إشعارا يتضمن تأكيدا على موافقة كل من الطرفين على الأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق".

وفي اليوم الذي ترسل فيه واشنطن هذا الإشعار، سيرسل لبنان وإسرائيل في نفس الوقت إحداثيات متطابقة إلى الأمم المتحدة تحدد موقع الحدود البحرية.

خ.س/ع.ش (د ب أ، رويترز)