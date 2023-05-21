شولتس يرى في برنامج تدريب الطيارين الأوكرانيين رسالة لموسكو

قال المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الأحد (21 مايو/ أيار 2023) إن برامج لتدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات إف-16 هي رسالة موجهة لموسكو حتى لا تتوقع نجاح غزوها لأوكرانيا حتى لو طال أمده. ولم تحصل كييف على تعهدات بإمدادها بهذه المقاتلات، لكن الرئيس الأمريكي جو بايدن وكبار المسؤولين الأمريكيين أبلغوا قادة مجموعة الدول السبع يوم الجمعة بأن واشنطن تدعم برامج التدريب المشتركة للطيارين الأوكرانيين على طائرات إف-16.

وتمثل مسألة حصول أوكرانيا على المقاتلات الحديثة واستخدامها تحديا لمجموعة السبع، التي تكثف تدريجيا من دعمها لكييف في الحرب الدائرة منذ 15 شهرا لكنها تخشى الذهاب بعيدا في استفزاز موسكو. ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو القول أمس السبت إن الدول الغربية ستواجه "مخاطر جسيمة" إذا زودت أوكرانيا بطائرات إف-16.

تزويد أوكرانيا بقدرات جوية قتالية

وقال شولتس للصحفيين قبل مغادرته قمة مجموعة السبع التي عقدت بمدينة هيروشيما اليابانية "تدريب الطيارين مشروع طويل... والولايات المتحدة لم تقرر ما الذي سيحدث في النهاية. المشروع يحمل رسالة لروسيا وهي أنه لا يمكنها التعويل على تحقيق النصر إذا راهنت على حرب طويلة".

بدوره قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن بلاده ستعمل مع هولندا وبلجيكا والدنمرك "لتزويد أوكرانيا بالقدرات الجوية القتالية التي تحتاجها". وذكر مسؤولون أمريكيون أن التدريب على الطائرات أمريكية الصنع سيجري في أوروبا وسيستغرق وقتا، وأشارت تقديراتهم إلى أن مرحلة التدريب والتسليم قد تحتاج إلى 18 شهرا على الأقل.

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موسكو تعلن السيطرة على باخموت

في سياق متصل، أعلنت روسيا مساء السبت أنّها سيطرت بالكامل على مدينة باخموت، مركز القتال في شرق أوكرانيا، في حين أكّدت كييف أنّ القتال مستمرّ رغم إقرارها بأنّ الوضع "حرج". وقالت وزارة الدفاع الروسيّة إنّه "على أثر الأعمال الهجوميّة لوحدات فاغنر، بدعم من مدفعيّة وحدة "الجنوب" وطيرانها، اكتمل تحرير مدينة أرتيموفسك"، مُستخدمةً الاسم السوفياتي لباخموت. وقبل ذلك بساعات قليلة، كان يفغيني بريغوجين، رئيس فاغنر، قد أعلن السيطرة على مدينة باخموت.

وهنّأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء السبت مجموعة فاغنر وجيش بلاده بعد إعلانهما السيطرة على مدينة باخموت، حسب بيان للكرملين نقلته وكالات أنباء روسيّة. ونقلت وكالة "تاس" بيانًا للكرملين جاء فيه أنّ "بوتين هنّأ وحدات فاغنر الهجوميّة وكذلك جميع جنود وحدات القوّات المسلّحة الروسيّة الذين قدّموا لها الدعم اللازم لإتمام عمليّة تحرير أرتيموفسك". وفي حال تأكّدت السيطرة على باخموت، سيكون بوسع موسكو إعلان انتصار بعد سلسلة من النكسات العسكرية، وذلك قبل هجوم أوكراني مضادّ تُعدّ له كييف منذ أشهر.

زيلينسكي يلمح لخسارة باخموت

في المقابل، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على ما يبدو خسارة مدينة باخموت لصالح روسيا اليوم الأحد، إذ قال ردا على سؤال حول ما إذا كانت المدينة لا تزال تحت سيطرة كييف "أعتقد لا". وقال زيلينسكي قبيل لقاء مع نظيره الأمريكي جو بايدن في اليابان "أعتقد لا ... اليوم هي فقط في قلوبنا". من جهتها، أكدت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار على تلغرام أن القوات الأوكرانية لا تزال "تسيطر على بعض المنشآت الصناعية والبنى التحتية" والمباني السكنية في المنطقة، مقرّةً في الوقت نفسه بأنّ "الوضع حرج. من جهته أكد مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك عبر التلفزيون أنه "سيتم تحرير باخموت كما سائر الأراضي الأوكرانية".

وقال بريغوجين إن مجموعة فاغنر ستسحب مقاتليها من المدينة اعتبارا من 25 أيار/ مايو وستسلم الدفاع عن المدينة إلى الجيش الروسي، واضعا مقاتليه في تصرف موسكو لعمليات مقبلة. وتكبد الطرفان خسائر فادحة في باخموت، المدينة التي كان يسكنها حوالى 70 ألف نسمة قبل الهجوم الروسي، وباتت اليوم مدمرة بمعظمها جراء المعارك.

ح.ز/ ع.غ (أ.ف.ب / رويترز /د.ب.أ)