شولتس يرفض تخفيف تدابير كورونا ويدافع عن إلزامية التطعيم

أعرب المستشار أولاف شولتس عن اعتقاده بأنه لا توجد حاجة في الوقت الراهن لتعديل المسار فيما يتعلق بتدابير كورونا في ألمانيا. وفي مقابلة مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية، نشرت اليوم الأحد (23 يناير/كانون الثاني) قال شولتس: " ليس من المناسب على أية حال في ذروة موجة أوميكرون تخفيف القواعد على نطاق واسع"، وأردف :" لا نحتاج إلى تصحيح المسار"، وذلك في إشارة إلى المشاورات التي يزمع إجراؤها غدا الاثنين مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية حول كيفية المضي قدما في التعامل مع جائحة كورونا.
وأضاف أن بلاده تسير على الطريق الصحيح، لافتا إلى أن القواعد المشددة التي تم تطبيقها منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي أدت إلى تأخر وصول موجة أوميكرون إلى ألمانيا مقارنة بالدول الأوروبية المجاورة.
وأشار شولتس إلى قاعدة "2 جي+" التي اتفق عليها مؤتمر الحكومة الاتحادية والولايات قبل أكثر من أسبوعين لتطبيقها بالنسبة للمطاعم والمقاهي، وهي قاعدة تلزم من يرغبون بتناول الطعام والشراب بأن يكونوا إما مطعمين أو متعافين، مع ضرورة الإدلاء بفحص حديث يثبت نتيجة سلبية.
ودافع السياسي الاشتراكي الديمقراطي عن سعيه من أجل تطبيق التطعيم الإجباري العام ضد كورونا والمنتظر أن يتم التصويت عليه في البرلمان بدون إلزام الأعضاء بالتصويت وفقا لموقف كتلهم البرلمانية.
وقال شولتس:"أنا على قناعة في الوقت الراهن بأننا لن نتمكن بدون التطعيم الإجباري من الوصول بمعدل التطعيم إلى المستوى الضروري الذي يجعلنا قادرين على تجاوز الجائحة".
وتحدث عن ضرورة أن تتوحد مكونات الحكومة الفدرالية حول إلزامية التطعيم، معربا عن ثقته في وصول الائتلاف إلى هذا الاتفاق. وأعرب شولتس عن أمله في هدوء الوضع في الربيع أو الصيف وقال:" عندما نحقق معدل تطعيم مرتفعا جدا عبر التطعيم الإجباري العام، فإننا سنتمكن من إيجاد حل ذكي للثورة التالية للفيروس".
ما بعد الخمسين عاما
من جانبها أعلنت عالمة فيروسات ألمانية تأييدها لفرض إلزام تلقي لقاح ضد فيروس كورونا المستجد بالنسبة للأشخاص الأكبر من 50 عاما. وقالت ميلاني برينكمان، هي عالمة فيروسات بجامعة "براونشفايغ" التقنية وعضو بلجنة خبراء مكافحة فيروس كورونا لدى الحكومة الألمانية، لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية في عددها الصادر اليوم الأحد: " لست معجبة بفكرة إلزام تلقي اللقاح ، ولكنني أتشكك فيما إذا كان يمكننا سد ثغرات التطعيم من خلال إجراءات أخرى مثل حملات التطعيم بحيث نصل إلى مرحلة الاستقرار".
وأضافت عالمة الفيروسات الألمانية: "إذا تم تطعيم جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عاما بحلول الخريف، سيمكننا أن ندخل الشتاء القادم بشكل أهدأ". وقالت إن فرض إلزام بتلقي اللقاح بالنسبة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عاما يعد منطقيا، وأشارت إلى أنه غالبا تعد هذه الفئة العمرية التي يكون بها تلقي علاجا بالمستشفيات أمرا ضروريا. ولكنها أشارت في الوقت ذاته إلى إمكانية أن يصاب الشباب أيضا بمسارات مرضية خطيرة وإلى إمكانية أن يتراجع هذا الخطر بشدة من خلال تلقي التطعيم.
ع.ا/ع.خ ( د ب أ)
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في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا
حصيلة مؤسفة
بسبب كورونا فقد هذا الرجل زوجتة التي يزور قبرها في مقبرة بمدينة بون. والمتوفاة هي ضمن 100 ألف حالة وفاة في البلاد على صلة بوباء كورونا. ومرة أخرى تعاود أعداد الوفيات ارتفاعها تماشيا مع ارتفاع الإصابات منذ بداية الخريف. في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول بلغت الوفيات 66 حالة، لكن في 21 من الشهر الموالي، سجلت 200 حالة في ذلك اليوم، وفق معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأوبئة.
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في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا
الإنذار الأخير
على هذا التابوت كتبت عبارة "احذر العدوى"، في إشارة إلى أن الشخص المتوفى كان مصاباً بكورونا. وهي رسالة لباقي العاملين في شركة دفن الموتى لاتخاذ الاحتياطات اللازمة. ومازال غير الملقحين أكثر عرضة لمسار خطير لمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا. لكن أعداد المصابين بين الملقحين بدورها في ازدياد.
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في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا
قلق على المسنين
في الأيام الأخيرة شهدت دور رعاية المسنين انتشاراً للإصابات رغم تلقي غالبية نزلاء هذه المنشآت للقاحات كاملة. من ثمّ أضحت الفحوصات الدورية إجراء ضروريا بهدف حصر الإصابات. في الوقت ذاته يحتدم النقاش في ألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية حول جعل اللقاح إلزاميا للعاملين في هذا القطاع.
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في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا
.. وعلى الصغار أيضا!
في دور الحضانة والمدارس الألمانية تحولت فحوصات كورونا إلى إجراء يومي اعتاد عليه الأطفال. فلا مكان في البلاد يتم فحصه بهذا القدر من الاستمرارية والصرامة كما يحصل في المدارس ودور الحضانة. بيد أن نسبة الإصابة لدى الفئة العمرية ما بين الخامسة والرابعة عشر هي الأعلى على الإطلاق.
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في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا
ضغط شديد على أقسام العناية المشددة
هذا الطبيب في إحدى أقسام العناية المركّزة في مدينة لايبزيغ يعالج رجلاً تدهورت حالته بسبب كوفيد-19. وإذ طالبت هيئة الأطباء الألمان باتخاذ تدابير سريعة، فإنها لم تستبعد إغلاقا شاملا جديدا لتخفيف الضغط على أقسام العناية المركزة. وبالفعل أعلنت مستشفيات ولاية ساكسونيا أنها لم تعد قادرة على استقبال مرضى جدد.
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في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا
معيار جديد لرصد الحالة الوبائية
أدخلت السلطات الألمانية مستوى نسب ملء المستشفيات ضمن القياسات المعتمدة لرصد تطور الحالة الوبائية للبلاد. يضاف إلى ذلك أن مرضى كوفيد في الموجة الرابعة من الحالات الخطرة، هم أقل سنّاً مقارنة بذات الحالات في موجات الوباء السابقة. ما يعني أن مدة بقائهم في المستشفيات تكون أطول.
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في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا
الفيروس في كل مكان
هذا المشهد في محطة القطارات في هامبورغ والذي يظهر جليّاً التجمعات الحاصلة في المنشآت العمومية وفي وسائل المواصلات العامة، ما هو إلا مثال عما تشهده أماكن عديدة. ولهذا يطالب الكثيرون باعتماد صريح على ما بات يعرف بـ"3G" على الأقل. أي إما أن يكون الفرد معافاً أو ملقحا أو خاليا من المرض وفق فحص سلبي. ومن لم يحترم القواعد يدفع غرامة مالية بقيمة 150 يورو.
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في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا
بيتي هو مكتبي
من يسمح له العمل من المنزل، عليه القيام بذلك. فلابد من التقليل قدر الإمكان من الاتصالات المباشرة بين الناس، وفق المسؤولين.
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في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا
أسواق عيد الميلاد
أسواق عيد الميلاد فُتحت من جديد في عدد من المدن الألمانية وتحت إجراءات احترازية مشددة. لكن في ولاية بافاريا حيث الإصابات شديدة الارتفاع تمّ إلغاؤها. ليس هذا فحسب، بل عاد الإغلاق الشامل في بعض مناطق الولاية والتي سجلت معدل وباء بلغ ألفاً بين كل مائة ألف إصابة.
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في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا
أخذ اللقاح في سيارتك الخاصة
لأن ألمانيا لم تحقق بعد النسبة المرجوة من التلقيح والتي تعادل 75 بالمائة على الأقل، تعتزم الحكومة الاتحادية إعادة فتح مراكز التلقيح وفتح أخرى في مآرب للسيارات تكون وسط المدينة وبالتالي يكون الوصول إليها سهلا على الناس في سبيل تشجيعهم على تلقي اللقاح. هذه المراكز ستستخدم أيضا لتوزيع الجرعة التنشيطية للقاحات كورونا.
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في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا
الجرعة الثالثة
أطلقت الحكومة الألمانية توصيات بتلقي الجرعة الثالثة من اللقاح بالنسبة للجميع، معللة ذلك بتراجع مستوى المناعة في مدة أقصاها ستة أشهر. وهناك إقبال شديد على هذه الجرعة في عدد من المراكز ما بات ملحّاً توفير أماكن أخرى لذلك.