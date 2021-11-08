شولتس يرفض تخفيف تدابير كورونا ويدافع عن إلزامية التطعيم

أعرب المستشار أولاف شولتس عن اعتقاده بأنه لا توجد حاجة في الوقت الراهن لتعديل المسار فيما يتعلق بتدابير كورونا في ألمانيا. وفي مقابلة مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية، نشرت اليوم الأحد (23 يناير/كانون الثاني) قال شولتس: " ليس من المناسب على أية حال في ذروة موجة أوميكرون تخفيف القواعد على نطاق واسع"، وأردف :" لا نحتاج إلى تصحيح المسار"، وذلك في إشارة إلى المشاورات التي يزمع إجراؤها غدا الاثنين مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية حول كيفية المضي قدما في التعامل مع جائحة كورونا.

وأضاف أن بلاده تسير على الطريق الصحيح، لافتا إلى أن القواعد المشددة التي تم تطبيقها منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي أدت إلى تأخر وصول موجة أوميكرون إلى ألمانيا مقارنة بالدول الأوروبية المجاورة.

وأشار شولتس إلى قاعدة "2 جي+" التي اتفق عليها مؤتمر الحكومة الاتحادية والولايات قبل أكثر من أسبوعين لتطبيقها بالنسبة للمطاعم والمقاهي، وهي قاعدة تلزم من يرغبون بتناول الطعام والشراب بأن يكونوا إما مطعمين أو متعافين، مع ضرورة الإدلاء بفحص حديث يثبت نتيجة سلبية.

ودافع السياسي الاشتراكي الديمقراطي عن سعيه من أجل تطبيق التطعيم الإجباري العام ضد كورونا والمنتظر أن يتم التصويت عليه في البرلمان بدون إلزام الأعضاء بالتصويت وفقا لموقف كتلهم البرلمانية.

وقال شولتس:"أنا على قناعة في الوقت الراهن بأننا لن نتمكن بدون التطعيم الإجباري من الوصول بمعدل التطعيم إلى المستوى الضروري الذي يجعلنا قادرين على تجاوز الجائحة".

وتحدث عن ضرورة أن تتوحد مكونات الحكومة الفدرالية حول إلزامية التطعيم، معربا عن ثقته في وصول الائتلاف إلى هذا الاتفاق. وأعرب شولتس عن أمله في هدوء الوضع في الربيع أو الصيف وقال:" عندما نحقق معدل تطعيم مرتفعا جدا عبر التطعيم الإجباري العام، فإننا سنتمكن من إيجاد حل ذكي للثورة التالية للفيروس".

ما بعد الخمسين عاما

من جانبها أعلنت عالمة فيروسات ألمانية تأييدها لفرض إلزام تلقي لقاح ضد فيروس كورونا المستجد بالنسبة للأشخاص الأكبر من 50 عاما. وقالت ميلاني برينكمان، هي عالمة فيروسات بجامعة "براونشفايغ" التقنية وعضو بلجنة خبراء مكافحة فيروس كورونا لدى الحكومة الألمانية، لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية في عددها الصادر اليوم الأحد: " لست معجبة بفكرة إلزام تلقي اللقاح ، ولكنني أتشكك فيما إذا كان يمكننا سد ثغرات التطعيم من خلال إجراءات أخرى مثل حملات التطعيم بحيث نصل إلى مرحلة الاستقرار".

وأضافت عالمة الفيروسات الألمانية: "إذا تم تطعيم جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عاما بحلول الخريف، سيمكننا أن ندخل الشتاء القادم بشكل أهدأ". وقالت إن فرض إلزام بتلقي اللقاح بالنسبة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عاما يعد منطقيا، وأشارت إلى أنه غالبا تعد هذه الفئة العمرية التي يكون بها تلقي علاجا بالمستشفيات أمرا ضروريا. ولكنها أشارت في الوقت ذاته إلى إمكانية أن يصاب الشباب أيضا بمسارات مرضية خطيرة وإلى إمكانية أن يتراجع هذا الخطر بشدة من خلال تلقي التطعيم.

ع.ا/ع.خ ( د ب أ)