شولتس يدافع عن موقفه الرافض تزويد أوكرانيا بصواريخ "تاوروس"

رغم من إلحاح كييف جدد المستشار الألماني أولاف شولتس رفضه تزويد أوكرانيا بصواريخ "تاوروس" بعيدة المدى، مؤكدا أن هذه الخطوة "لن تكون مسؤولة"، محذراً من خطر أن تجد ألمانيا نفسها "متورطة بطريقة ما في الحرب" مباشرة.

كرر المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الاثنين (26 فبراير/شباط 2024) رفضه طلب أوكرانيا بتسليمها صواريخ "تاوروس" بعيدة المدى، على الرغم من إلحاح كييف ودعواتها العاجلة للموافقة على عمليات التسليم بينما تواجه الغزو الروسي.

وقال شولتس في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "إنه سلاح بعيد المدى للغاية، وما يفعله البريطانيون والفرنسيون من استهداف ودعم الاستهداف لا يمكن القيام به في ألمانيا".

وأضاف "من وجهة نظري، سيكون الأمر غير مسؤول إذا شاركنا بالطريقة نفسها في إدارة استهداف" هذه الصواريخ، محذراً من خطر أن تجد ألمانيا نفسها "متورطة بطريقة ما في الحرب" مباشرة.

وتابع شولتس "لا يجب بأي حال ولا بأي مكان أن يرتبط الجنود الألمان بالأهداف التي تحققها هذه الأنظمة"، موضحًا أن ذلك يتعلق أيضًا بمشاركة جنود ألمان موجودين في أراضيهم الوطنية. وأكد أن "ما تفعله دول أخرى لديها تقاليد ومؤسسات دستورية أخرى، هو أمر لا يمكننا القيام به بنفس القدر".

كما أعرب شولتس عن "انزعاجه الشديد" حيال "التوازن المفقود" بين ما هو مطلوب بحق في الوقت الراهن والنقاش حول هذا النظام بالذات، وقال في معرض رده على موضوع صواريخ تاوروس:"ما تفتقر إليه أوكرانيا هو الذخيرة بكافة الأطوال والمسافات، وليس بالضرورة هذا الشيء من ألمانيا".

ووصف شولتس "الحديث" عن التردد (وهو الاتهام الذي توجهه له المعارضة) بأنه يُعد مشكلة في ألمانيا، وقال :"الكثير من الناس يشاهدون التلفزيون مساء ويأملون في أن يحافظ المستشار على هدوئه".

ويبلغ مدى صواريخ "تاوروس" الألمانية أكثر من 500 كيلومتر، وبالتالي، إذا امتلكتها أوكرانيا، ستتمكن من أن تطال أهدافاً داخل الأراضي الروسية. وهذا هو السبب وراء رفض برلين على مدى أشهر عدة تسليم هذه الصواريخ إلى كييف إذ تخشى ألمانيا أن تُستخدم لاستهداف مواقع في العمق الروسي، ما قد يؤدي إلى تصعيد.

وحصلت كييف من المملكة المتحدة وفرنسا على صواريخ بعيدة المدى من طراز ستورم شادو/سكالب (مدى 250 كيلومتراً) تسلّمتها اعتباراً من أيار/مايو، ثم استخدمت أوكرانيا صواريخ "اتاكمس" ATACMS الأميركية (مدى 165 كيلومتراً) لأول مرة في تشرين الأول/أكتوبر.

من جهته أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين أنّ بلاده لم تتلق سوى 30 بالمئة من مليون قذيفة مدفعية وعد بها الاتحاد الأوروبي العام الماضي، في وقت تعاني فيه القوات الأوكرانية من نقص الذخيرة وتواجه صعوبات على خط الجبهة.

ع.ش/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)