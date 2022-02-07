 شولتس يحيي ″مثلث فايمار″ ويؤكد: هدفنا منع وقوع حرب في أوروبا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 08.02.2022

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شولتس يحيي "مثلث فايمار" ويؤكد: هدفنا منع وقوع حرب في أوروبا

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أن مواقف بلاده موحدة مع فرنسا وبولندا بما يخص التحرك تجاه الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وهدف المحافظة على السلام في أوروبا. وهدد المستشار روسيا بـ"عواقب واسعة النطاق" في حال غزو أوكرانيا.

المستشار الألماني أولاف شولتس يتوسط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس البولندي أندريه دودا

المستشار الألماني أولاف شولتس يتوسط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس البولندي أندريه دودا

هدد المستشار الألماني أولاف شولتس روسيا مجددا بـ"عواقب واسعة النطاق" في حال غزو أوكرانيا. وفي مستهل لقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون  والرئيس البولندي  أندريه دودا، قال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في برلين الثلاثاء (الثامن شباط/فبراير)، هذه العواقب ستكون على الصعيد "السياسي والاقتصادي وبالتأكيد الجيواستراتيجي".

في الوقت نفسه، أكد شولتس ضرورة إجراء محادثات وقال: "هدفنا المشترك هو تجنب وقوع حرب في أوروبا".

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وقال شولتس للصحافيين "نحن موحّدون حول هدف المحافظة على السلام في أوروبا عبر الدبلوماسية والرسائل الواضحة والرغبة المشتركة في التحرّك معاً"، فيما أكد دودا أنّه "علينا إيجاد حلّ لتجنّب اندلاع حرب. كما سبق أن قلت، هذه مهمتنا الرئيسية. أعتقد أنّنا سنحقّقها".

من جانبه، دعا  ماكرون  إلى حوار "حازم" مع روسيا لحلّ الأزمة الأوكرانية. وقال ماكرون للصحافيين "علينا إيجاد طرق ووسائل معاً للانخراط في حوار حازم مع روسيا"، مشدّداً على أن هذا هو "المسار الوحيد لتحقيق السلام في أوكرانيا".

ووصل ماكرون إلى برلين بعد إجراء مفاوضات في العاصمة الروسية موسكو والعاصمة الأوكرانية كييف، بينما كان شولتس أجرى محادثات مع  الرئيس الأمريكي جو بايدن  في واشنطن أمس الاثنين.

وستسهم مشاركة دودا في محادثات برلين في التنسيق داخل الاتحاد الأوروبي. ويطلق على لقاء ممثلي الدول الثلاث ألمانيا وفرنسا وبولندا "مثلث فايمار"، وكانت آخر قمة لزعماء هذه الدول تم عقدها قبل 11 عاما. وتواجه السياسة الألمانية في الأزمة الأوكرانية انتقادات في بولندا التي تجاور روسيا أيضا، ولاسيما رفض ألمانيا توريد أسلحة إلى أوكرانيا، وتطالب بولندا الحكومة الألمانية أيضا بانتهاج سياسة أكثر تشدد حيال روسيا فيما يتعلق بخط أنابيب نورد ستريم 2 المثير للجدل.

ز.أ.ب/ف.ي (أ ف ب، د ب أ)

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