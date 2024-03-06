شولتس يحتفل بالعد التنازلي لمئة يوم على انطلاق كأس أوروبا

في جلسة تصوير مع عدد من الوزراء، احتفل المستشار الألماني أولاف شولتس بالعد التنازلي على انطلاق نهائيات كأس أمم أوروبا التي ستقام في ألمانيا.

احتفل المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الأربعاء (السادس من مارس/ آذار 2024) بالعد التنازلي لمئة يوم على انطلاق نهائيات بطولة أوروبا 2024 إذ حمل الكرة الرسمية للبطولة مع أعضاء الحكومة قبل الاجتماع الأسبوعي. وشارك شولتس وعدد من الوزراء في جلسة التصوير.

وتستضيف ألمانيا أول بطولة دولية كبرى لها في كرة القدم منذ كأس العالم 2006 وستقام بطولة أوروبا اعتبارا من 14 يونيو حزيران في 10 مدن. ولا تزال ألمانيا تذكر كأس العالم 2006 بكل فخر واعتزاز بعد أن أثارت موجة لا سابق لها من الحماس في ذلك الوقت مع وجود مناطق كبيرة للمشجعين في جميع أنحاء البلاد.

وتستهل ألمانيا، الفائزة باللقب ثلاث مرات، البطولة التي تستمر شهرا في ميونيخ في 14 يونيو حزيران بمواجهة اسكتلندا على أن يقام النهائي في 14 يوليو تموز في الاستاد الأولمبي في برلين.

250 مليون يورو كعائدات سياحية

ذكر تقرير صادر عن معهد لايبنيز للأبحاث اليوم السبت أنه من المتوقع أن تجني ألمانيا أن تجني حوالي 250 مليون يورو كعائدات سياحية خلال فترة إقامة كأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024). وأشارت مجموعة "فونكه" الإعلامية اليوم السبت إلى أنه من المتوقع أن تجذب المدن العشر المستضيفة لمباريات يورو 2024 حوالي 650 ألف سائح. وتقام يورو 2024 خلال الفترة من 14 حزيران/يونيو حتى 14 تموز/ يوليو المقبلين في عشر مدن ألمانية.

ويتوقع مراقبون حضور حوالي 650 ألف مشجع أجنبي "بطولة أمم أوروبا" لعام 2024، المقررة هذا العام، في ألمانيا، طبقا لما ذكرته صحف تابعة لمجموعة "فونكه" الإعلامية، اليوم السبت، نقلا عن بحث أجراه "معهد هاله للأبحاث الاقتصادية". وأشار المعهد إلى أن هذا الحدث سوف يساعد في جلب إيرادات سياحية إضافية بقيمة 250 مليون يورو (271 مليون دولار).

وقال أوليفر هولتيمولر، من المعهد إنه يتوقع "إضافة اقتصادية محدودة" لألمانيا، مشيرا إلى أنه لا ينبغى "توقع دفعة اقتصادية كبيرة من ذلك". وأضاف "اعتمادا على كيفية مضي البطولة، فإن إشاعة أجواء اجتماعية أكثر إشراقا، مستوحاة من النجاح الرياضي، سيكون بمثابة إضافة للاقتصاد، الذي يعاني حاليا من أجواء سلبية إلى حد ما". ويعاني الاقتصاد الالماني، بعد انزلاقه إلى دائرة الركود العام الماضي، حيث تتوقع الحكومة نموا بواقع 2ر0%، فقط في عام 2024.

ع.ش/ ح.ز (أ ف ب، د ب أ)