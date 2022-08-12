شولتس يتعهد بتقديم كميات كبيرة من الأسلحة لتحديث القوات الأوكرانية

أعربت ألمانيا عن استعدادها لشحن أسلحة بأكثر من 500 مليون يورو لمساعدة أوكرانيا في صد الغزو الروسي المستمر، وفقا للمتحدث باسم المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الثلاثاء.

وكانت وكالة رويترز قدر نقلت عن مصدر ألماني قوله إن المستشار شولتس قال اليوم الثلاثاء (23 أغسطس/ آب 2022) إن بلاده تعتزم تسليم مزيد من الأسلحة لأوكرانيا، بقيمة تتجاوز 500 مليون يورو. وقال أحد المشاركين في مؤتمر عبر الإنترنت حول أوكرانيا، عُقد في تورونتو، إن ألمانيا تعتزم إرسال ثلاثة أنظمة دفاع جوي إضافية من طراز آيريس-تي، و12 عربة مدرعة و20 قاذف صواريخ وذخيرة دقيقة التوجيه وأنظمة مضادة للطائرات المسيرة.

وأضاف المصدر أن الأسلحة ستُسلَّم في عام 2023، وربما يتم تسليم بعضها قبل ذلك، مشيرا إلى أنه لا يزال يتعين أن توافق لجنة الميزانية في البرلمان الألماني على هذه الإمدادات التي وصفها شولتس بأنها مساهمة في تحديث القوات المسلحة الأوكرانية.

فيما قال مسؤول أمريكي إنه من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة غدا الأربعاء على أقرب تقدير عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تبلغ قيمتها حوالي ثلاثة مليارات دولار. وستكون هذه أكبر حزمة مساعدات من هذا النوع تقدمها واشنطن لأوكرانيا منذ توغل القوات الروسية عبر حدودها في فبراير/شباط.

زيلينسكي يحذر روسيا

ومع استعداد أوكرانيا للاحتفال بعيد استقلالها عن الحكم السوفيتي في عام 1991 ومرور ستة أشهر على بدء الغزو الروسي، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أي هجوم روسي في هذا الموعد أو قريبا منه سيتبعه رد قوي. وقال زيلينسكي، الذي يقود مقاومة بلاده، إن أوكرانيا ستستعيد سيطرتها على منطقة شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014 تمهيدا لغزو هذا العام.

وعلى الرغم من نبرة التحدي في حديثه، فإن القلق يساور المسؤولين الأوكرانيين وحلفاءهم الغربيين من أن روسيا تستعد لمهاجمة العاصمة كييف مرة أخرى. وقالت الولايات المتحدة إنها تعتقد أن روسيا ستستهدف البنية التحتية المدنية والحكومية في الأيام القليلة المقبلة. وقالت السفارة الأمريكية إن على المواطنين الأمريكيين مغادرة أوكرانيا "الآن" بوسائلهم الخاصة متى كان ذلك آمنا.

هل ينبئ الكر والفر في حرب أوكرانيا بحرب طويلة مريرة؟

وقال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية نفذت في ساحات القتال ضربات بالمدفعية والصواريخ في منطقة زابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا إذ دارت معارك بالقرب من أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.

وفي غضون ذلك، كان قادة عشرات الدول والمنظمات الدولية يشاركون فيما يسمى مؤتمر (منصة القرم)، معظمهم عن طريق الفيديو، تضامنا مع أوكرانيا في ذكرى مرور ستة أشهر على بدء الغزو الروسي. وبينما كان يرتدي زيه العسكري المعتاد، قال زيلينسكي في افتتاح المؤتمر: "من أجل التغلب على الإرهاب... من الضروري الانتصار في القتال ضد العدوان الروسي". وأضاف "من الضروري تحرير القرم من الاحتلال... سيكون هذا إحياء للقانون والنظام العالمي". وقال ماريو دراغي القائم بعمل رئيس الوزراء الإيطالي خلال المؤتمر إن روما ستواصل دعم أوكرانيا. وأضاف "نحن معكم في معركتكم لمقاومة الغزو الروسي واستعادة وحدة أراضي أوكرانيا وحماية ديمقراطيتكم واستقلالكم". وفي وقت سابق، حذر زيلينسكي من أن موسكو قد تحاول "القيام بشيء بشع بشكل خاص" في الفترة التي تسبق يوم الاستقلال، يوم الأربعاء.

ف.ي/ص.ش (د ب ا، رويترز، ا ف ب)