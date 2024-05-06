شولتس يتعهد بتقديم دعم عسكري موثوق لدول البلطيق

خلال زيارته القوات الألمانية المشاركة في تدريبات الناتو في ليتوانيا، تعهد المستشار الألماني شولتس بتقديم دعم عسكري موثوق لدول البلطيق. وتؤكد زيارة شولتس على الأهمية الاستراتيجية لهذه الدول في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا.

تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس لدول البلطيق، شركاء بلاده في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بأن ألمانيا ستقدم لها دعما عسكريا موثوقا في مجال الدفاع.

وخلال زيارته لجنود ألمان في منطقة بابرادي في ليتوانيا، قال شولتس اليوم الاثنين (السادس من مايو/ أيار 2024): "ألمانيا تقف بشكل لا يتزعزع إلى جانب دول البلطيق. وهذا يعني أن نضمن الحماية لبعضنا البعض وأن كل الدول تستطيع أن تطمأن إلى أننا سندافع عن كل سنتيمتر من أراضيها".

يذكر أن شولتس زار مرارا منطقة البلطيق (التي تضم كلا من ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا)، منذ أنّ شنت روسيا هجومها على أوكرانيا بغرض التأكيد علنا على التضامن مع المنطقة.

وكان المستشار الألماني يرتدي ملابس جينز وأحذية مشي خلال الزيارة الاثنين وقام بمتابعة تدريب قتالي بذخيرة حية في أكبر ساحة للتدريب العسكري في ليتوانيا. وتم نقل شولتس نفسه على متن مدرعة من طراز "بوكسر" إلى تلة فوق المنطقة الواسعة والقليلة النباتات.

ثم التمس شولتس يرافقه الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا الحماية من أمطار خفيفة في خيمة حيث استمعا إلى شرح لسيناريوهات قتالية مختلفة.

وفي أعقاب ذلك، تحدث شولتس مع جنود ألمان يشاركون في تدريب كبير لحلف ناتو الذي يقوم بسلسلة تدريبات شاملة تحت اسم "ستيدفاست ديفندر (المدافع الصامد)" ردا على الوضع الذي استجد على صعيد السياسة الأمنية منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وتقول الحكومة الألمانية عن هذه المناورات إنها أكبر تدريبات يقوم بها الحلف منذ انتهاء الحرب الباردة قبل نحو 35 عاما. وحشد الحلف لهذه المناورات ما مجموعه حوالي 90 ألف جندي سيتدربون على حالة استنفار يطلقها الحلف ونقل قوات كبيرة والتصدي لهجوم.

وتعتبر دول البلطيق الثلاث من بين الداعمين المتحمسين لكييف والذين يخشون من أن العدوان العسكري الروسي لن يتوقف عند أوكرانيا.

يذكر أن الدول الثلاث التي كانت جمهوريات سوفيتية سابقة، لها حدود مشتركة مع روسيا.

وبما يعكس الواقع الجديد على الجبهة الشرقية للناتو، تستعد ألمانيا من أجل نشر كتيبة دائمة من الجيش الألماني في ليتوانيا يبلغ عدد أفرادها حوالي 4800 جندي. والهدف هو أن تبلغ الوحدة جهوزيتها القتالية الكاملة بحلول عام 2027.

ويعتزم شولتس التوجه بعد ذلك إلى العاصمة اللاتفية ريغا، حيث سيلتقي مع رؤساء وزراء دول البلطيق الثلاث حيث ستتركز المحادثات مع رئيسة الوزراء اللاتفية إيفيكا سيلينا ورئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس ورئيسة الوزراء الليتوانية إنغريدا سيمونيته على قضايا من بينها السياسة الأمنية والدفاعية.

ص.ش/ أ.ح (د ب أ)