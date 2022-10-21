شولتس وفون دير لاين يدعوان إلى "خطة مارشال" لإعادة إعمار أوكرانيا

قال المستشار الألماني أولاف شولتسورئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين إن عملية إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب ستكون "مهمة جيل" تتطلب استراتيجية على مستوى "خطة مارشال". وقدما طرحهما هذا، في مقال نُشر (الأحد 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2022) على الموقع الالكتروني لصحيفة "فرانكفورته ألغيماينه تسايتونغ" الألمانية، قبل يوم من انعقاد منتدى الأعمال الألماني الأوكراني في برلين، والذي سيركز على جهود إعادة الإعمار. ومن المقرر أن يفتتح شولتس الاجتماع مع رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال.

ومن خلال خطة مارشال، قامت الولايات المتحدة بتمويل إعادة الإعمار في دول أوروبية بضخ مليارات الدولارات في الفترة بين عامي 1948 و1952. وكتب شولتس وفون دير لاين إن لأوروبا دورا خاصا في دعم أوكرانيا، كون البلاد مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي . وقالا إن "مسار إعادة الإعمار، هو أيضا مسار أوكرانيانحو الاتحاد الأوروبي". وجاء في المقال أن "أوكرانيا تدافع أيضا عن النظام الدولي القائم على القواعد، وأساس تسامحنا السلمي ورفاهيتنا في جميع أنحاء العالم. لذا عندما نقوم بدعم أوكرانيا، فإننا نقوم ببناء مستقبلنا ومستقبل أوروبا المشترك". وقالا إن إعادة إعمار أوكرانيا ستكون مهمة تمتد لعقود بالنسبة للمجتمع الدولي.

عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس ألمانيا.. التسوق بات مكلفا أدت الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا إلى ارتفاع تكلفة المعيشة في ألمانيا وهو ما أثر على المستهلكين. ففي مارس/ آذار، ارتفع معدل التضخم في ألمانيا إلى أعلى مستوى له منذ عام 1981. وبالنسبة للعقوبات، تبدي الحكومة الألمانية حرصا على المضي قدما في فرض حظر على الفحم الروسي، لكنها لم تتخذ قرارا بعد حيال حظر الغاز والنفط الروسي.

عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس كينيا.. ازدحام أمام محطات الوقود شهدت محطات الوقود في العاصمة الكينية نيروبي ازدحاما كبيرا مع شعور الناس بارتفاع سعر الوقود بشكل كبير، مع عدم توفره جراء الحرب فضلا عن تداعياتها على أزمة الغذاء في هذا البلد الفقير. وقد أعرب سفير كينيا لدى الأمم المتحدة، مارتن كيماني، عن بالغ قلقه إزاء الأمر أمام مجلس الأمن، إذ أجرى مقارنة بين الوضع في شرق أوكرانيا والأحداث التي شهدتها أفريقيا عقب الحقبة الاستعمارية.

عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس تركيا.. تأمين إمدادات القمح تعد روسيا من أكبر منتجي القمح في العالم. وبسبب الحظر على الصادرات الروسية، ارتفع سعر الخبز في دول عدة ومنها تركيا. كما أدت العقوبات الدولية إلى تعطيل سلاسل التوريد. وتعد أوكرانيا واحدة من أكبر خمس دول مصدرة للقمح في العالم، لكن بسبب الغزو الروسي لا تستطيع كييف شحن الإمدادات من موانئها المطلة على البحر الأسود.

عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس العراق.. ارتفاع كبير في أسعار القمح يعمل هذا العامل في سوق جميلة، أحد أسواق الجملة في بغداد. ارتفعت أسعار القمح في العراق إلى معدلات قياسية منذ غزو روسيا لأوكرانيا. وبما أن روسيا وأوكرانيا تستحوذان على نسبة 30 بالمائة من تجارة القمح في العالم، فلم يكن العراق بمنأى عن تأثير العقوبات. ورغم أن الحكومة العراقية اتخذت موقفا محايدا من الأزمة الأوكرانية، إلا أن الملصقات المؤيدة لبوتين باتت محظورة في البلاد.

عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس مصر.. رفوف ممتلئة وأسواق خالية تضررت مصر بشدة من الارتفاع الراهن في أسعار السلع الأساسية بسبب الحرب في أوكرانيا فقد أصبحت بعض الأسواق خالية رغم أن الأسواق تكون مزدحمة عادة وتشهد رواجا في شهر رمضان. وبلغ معدل التضخّم في مصر 10 بالمائة على أساس سنوي في فبراير/ شباط في ارتفاع يعزوه الخبراء بشكل أساسي إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 20 بالمائة.

عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس تونس ..مخاوف من أزمة هجرة ارتفعت أسعار أسطوانة الغاز والخبز في تونس إلى معدلات مذهلة بسبب الحرب في أوكرانيا ليواجه مهد "الربيع العربي" حاليا أزمة حادة في توفير الغذاء للجميع. فهل ستتسبب الأزمة في موجة جديدة من الهجرة؟

عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس اليمن.. السير على الأقدام أدى ارتفاع أسعار الوقود إلى ارتفاع أجور النقل في اليمن، وهو ما دفع البعض إلى السير على الأقدام بدل ركوب السيارة. ففي الأسابيع الأولى للحرب، ارتفعت أسعار الوقود فتضاعف سعر التنقل من 100 ريال إلى 200 ريال يمني. وقد حذر برنامج الأغذية العالمي في مارس/ آذار الماضي من تدهور الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية في اليمن في ظل حاجة قرابة 17,4 مليون شخص إلى مساعدات فورية.

عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس بيرو.. موجة احتجاجات اندلعت مظاهرات ووقعت اشتباكات بين محتجين ورجال الشرطة في العاصمة ليما التي شهدت موجة من احتجاجات ضد ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من السلع الأساسية، خاصة مع تفاقم الأزمة مع اندلاع حرب أوكرانيا. ومع اتساع رقعة الاحتجاجات وزيادة حدتها، فرض الرئيس بيدرو كاستيلو حظر تجول وأعلن حالة الطوارئ بشكل مؤقت. لكن مع انتهاء سريان حالة الطوارئ، خرجت مظاهرات جديدة في البلاد.

عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس سريلانكا.. حالة طوارئ عصفت بسريلانكا أيضا موجة احتجاجات ضد ارتفاع أسعار المواد الغذائية، لكن تزايدت حدتها مع محاولة عدد من المتظاهرين اقتحام المقر الخاص للرئيس غوتابايا راجاباكسا. ومع اتساع رقعة الاحتجاجات ضد ارتفاع تكاليف المعيشة ونقص الوقود وانقطاع التيار الكهربائي، أعلن راجاباكسا حالة الطوارئ، داعيا في الوقت نفسه الهند والصين إلى مساعدة بلاده في تأمين احتياجاتها الغذائية.

عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس اسكتلندا.. المظاهرات تصل أوروبا شهدت اسكتلندا احتجاجات ضد ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، كما نظمت النقابات العمالية في جميع أنحاء المملكة المتحدة مظاهرات ضد ارتفاع تكاليف المعيشة. وعقب انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، ارتفعت الأسعار، لكن الحرب في أوكرانيا زادت الوضع سوءً.

عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس بريطانيا.. ارتفاع أسعار الأسماك يعد طبق "السمك مع البطاطا المقلية" من الأطباق المفضلة والشعبية في بريطانيا، إذ يتم تناول حوالي 380 مليون حصة من السمك ورقائق البطاطس في المملكة المتحدة كل عام. بيد أن العقوبات الصارمة على روسيا أدت إلى ارتفاع أسعار السمك الأبيض المستورد من روسيا فضلا عن زيادة أسعار زيت الطهي والطاقة. وقد وصل معدل التضخم في المملكة المتحدة 6.2 بالمائة على أساس سنوي في فبراير/ شباط الماضي.

عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس نيجيريا.. اغتنام الفرصة يقوم هذا التاجر بتعبئة الدقيق لإعادة بيعه في منطقة إيبافو بنيجيريا. وتسعى نيجيريا منذ زمن طويل لتقليل اعتمادها على استيراد المواد الغذائية. فهل يمكن أن توفر الحرب في أوكرانيا الفرصة لنيجيريا لتقليل استيرادها للمواد الغذائية؟ وفي هذا السياق، دشن أليكو دانغوت، أغنى رجل في نيجيريا وأحد أثرياء إفريقيا، مؤخرا أكبر مصنع للأسمدة في البلاد فيما يحدوه الأمل في سد حاجة نيجيريا من الأسمدة.



من جهته، حذر رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال من "تسونامي هجرة جديد" إذا واصلت روسيا هجماتها على البنى التحتية المدنية لبلاده. جاء ذلك في مقابلة مع نفس الصحيفة الألمانية المشار إليها أعلاه حيث أكد أنه "إذا لم يعد هناك كهرباء ومياه في أوكرانيا، فقد يؤدي ذلك إلى تسونامي هجرة جديد". ومن أجل إعادة إعمار أوكرانيا، دعا شميغال الى استخدام الأصول الروسية المجمدة في الخارج. وقال إن الأضرار الناجمة عن الهجوم الروسي تبلغ حاليا "أكثر من 750 مليار دولار"، مشيراً إلى وجود أصول روسية مجمدة تتراوح قيمتها بين 300 مليار و500 مليار دولار. وأضاف "علينا تطوير آلية لمصادرة الأصول الروسية".

ح.ز/ ع.ج م (د.ب.أ / أ.ف.ب)