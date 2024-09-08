شولتس وزيلينسكي يتفقان على أهمية مشاركة روسيا في قمة السلام

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا المستمرة منذ أكثر من عامين ونصف، مشيرا أن الوقت قد حان لبحث سبل إنهاء النزاع بمشاركة روسيا في القمة المقبلة للسلام.

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأحد (الثامن من سبتمبر/ أيلول 2024)، أن الوقت قد حان لتكثيف الجهود الدبلوماسية لإحلال السلام في أوكرانيا وإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين ونصف. وخلال المقابلة الصيفية مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف"، قال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي:" أعتقد أن هذه هي اللحظة التي يتعين فيها مناقشة كيفية الخروج من حالة الحرب هذه وصولا إلى السلام بسرعة أكبر مما يوحي به الانطباع الحالي".

وردا على سؤال عما إذا كان ينبغي عقد مؤتمر سلام آخر، أجاب شولتس:" في كل الأحوال، سيكون هناك مؤتمر سلام آخر. وأنا والرئيس (الأوكراني) متفقان على أنه يجب أن يكون مؤتمرا تشارك فيه روسيا أيضا".

وقال شولتس الذي تعد بلاده من أبرز داعمي أوكرانيا: "أعتقد أن الوقت حان الآن للبحث في سبل للخروج من وضع الحرب وإحلال السلام بشكل أسرع"، مضيفا أن روسيا يجب أن تحضر القمة المقبلة للسلام"

وأشار المستشار الألماني إلى اتفاقه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على ضرورة مشاركة موسكو في هذا الحدث. في الوقت نفسه، تجنب شولتس الإجابة المباشرة على ما إذا كان لا يزال يثق بزيلينسكي بعد التقارير المتعلقة بتورط مواطن أوكراني في تخريب خطوط أنابيب نورد ستريم في بحر البلطيق، لكنه شدد على أهمية كشف الحقيقة كاملة في هذا الملف.

وقال شولتس:" لدي علاقة جيدة مع فولوديمير زيلينسكي. وفي الوقت نفسه، من الواضح تماما بالنسبة لي أن هذه المسألة يجب كشف ملابساتها". وأضاف أنه سعيد بالتقدم الكبير الذى حققه المدعي العام الاتحادي والسلطات الأمنية في تحقيقاتهم، حسبما تم إعلانه.

وتحاول أوكرانيا الحصول على موافقة المجتمع الدولي على خطة سلام خاصة بها. وكانت العديد من الدول وافقت بالفعل على هذه الخطة خلال مؤتمر السلام الخاص بأوكرانيا الذي عقد في سويسرا في حزيران/ يونيو الماضي، لكن روسيا لم تشارك في هذا المؤتمر.

وتنص خطة السلام المقدمة من كييف على انسحاب القوات الروسية من جميع مناطق أوكرانيا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم، وإضافة إلى ذلك، يجب أن توافق روسيا على دفع تعويضات. وأخيرا، يجب أن يمثل جميع المسؤولين عن الحرب في موسكو، سواء من السياسيين أو العسكريين، أمام محكمة دولية.

ع.أ.ج/ ع غ (أ ف ب، د ب ا)