 شولتس وبينيت.. تعاون استراتيجي ونقاشات صريحة وسط أزمات عالمية | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 02.03.2022

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سياسة واقتصاد

شولتس وبينيت.. تعاون استراتيجي ونقاشات صريحة وسط أزمات عالمية

يزور المستشار الألماني إسرائيل، التي ينظر رئيس وزرائها للتحول بسياسة الدفاع الألمانية على أنه "حساس"، ويقول إنه "منزعج بشدة" من الاتفاق النووي الإيراني بينما أكد شولتس أخذ المخاوف الأمنية الإسرائيلية على محمل الجد.

Israel Jerusalem PK Premierminister Bennett und Kanzler Scholz

في وقت يشهد العالم أحداثا متسارعة ووسط أجواء جيوسياسية مشحونة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بألمانيا الأربعاء (الثاني من مارس/ آذار) ووصفها بأنها "مرتكز للقيادة والمسؤولية  في أوروبا"، لكن الخلاف السياسي طفا بشأن النووي الإيراني على أجواء المؤتمر الصحفي المشترك في القدس بين المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء الإسرائيلي.

بدء تعاون استراتيجي

وتعتزم ألمانيا وإسرائيل بدء تعاون استراتيجي جديد، حسبما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت والمستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الأربعاء خلال المؤتمر الصحفي. وقال بينيت: "هذه صيغة للحوار ستُجرى مرتين سنويا".

وقال شولتس: "هذا تطور مهم للغاية لعلاقاتنا". كما أعلن الطرفان عزمهما المضي قدما في تأسيس منظمة شبابية ألمانية-إسرائيلية.

وكان بينيت وشولتس قد زارا سويا في وقت سابق اليوم نصب "ياد فاشيم" التذكاري للهولوكوست. واعتبر بينيت الهولوكوست "الجرح الذي شكل أساس العلاقات بين ألمانيا وإسرائيل (...) هذا الجرح كان انطلاقا لعلاقات مهمة وثابتة"، مضيفا أنه اليوم أصبحت العلاقة بين البلدين "أقوى من أي وقت مضى"، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين سيُجرى تعزيزها على نحو مشترك، معربا عن سروره لأن شولتس اختار زيارة إسرائيل كواحدة من أولى وجهاته الخارجية كمستشار.

وقال شولتس في إشارة إلى الهولوكوست: "تنشأ مسؤولية خاصة للغاية من هذا التاريخ. مسؤولية تجاه دولة إسرائيل، مسؤولية محاربة معاداة السامية بقوة في جميع أنحاء العالم. وبالطبع فإن تاريخنا تنبثق منه أيضا مسؤولية تعزيز نظام سلام في أوروبا يستبعد الحروب".

 

بينيت: التحول الألماني حساس

وعقب محادثاته اليوم مع شولتس في القدس، أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بألمانيا، ووصفها بأنها "مرتكز للقيادة والمسؤولية في أوروبا". وقال بينيت إن إسرائيل تلعب أيضا دورا في استقرار الشرق الأوسط، وأضاف: "أعتقد أن الجسر الجديد الذي نشكله هو بشرى سارة للعالم. يمكننا أن نجلب المزيد من الاستقرار، والمزيد من الأمل، والمزيد من الإيجابية لمناطقنا وخارجها".

وردا على سؤال حول كيف تنظر إسرائيل إلى التحول في سياسة الدفاع الألمانية قال بينيت عن إعلان المستشار الألماني أولاف شولتس تخصيص استثمارات بمئة مليار يورو في الجيش الألماني إن هذا الموضوع "حساس كما يبدو نظرا إلى التاريخ".

وكان شولتس قد أعلن الأحد الماضي استثمار ألمانيا مئة 100 مليار يورو (113 مليار دولار) في سبيل تحديث منظومتها الدفاعية، وتخصيص أكثر من 2 في المئة من إجمالي ناتجها الداخلي للدفاع سنويا.

المستشار الألماني يزور النصب التذكاري للهلوكست (ياد فاشيم) (2/3/2022)

المستشار الألماني يزور النصب التذكاري للهلوكست (ياد فاشيم). ويؤكد: "تنشأ مسؤولية خاصة للغاية من هذا التاريخ. مسؤولية تجاه دولة إسرائيل، مسؤولية محاربة معاداة السامية بقوة في جميع أنحاء العالم..

يجب وقف إراقة الدماء في أوكرانيا

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تطور الأحداث في أوكرانيا لا يمنع من الاهتمام بملف آخر، لا يقل أهمية، بمؤشرات اتفاق نووي وشيك بين القوى الدولية وإيران. وكيفما ستكون عليه نتائج المفاوضات، فستكون لها تداعيات وتكلفة على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال بينيت إنه أجرى "محادثة عميقة" مع شولتس حول الوضع في أوكرانيا، وأضاف: "من واجبنا أن نفعل كل ما في وسعنا لوقف إراقة الدماء "، مشيرا إلى أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا لا تزال هدفا، وقال: "لم يفت الأوان بعد". وعن الوضع في أوكرانيا ذكر بينيت أنه مضطر استنادا إلى تجارب الحرب الإسرائيلية أن يقول: "للأسف، يمكن أن يزداد الأمر سوءا".

ومنذ بدء النزاع الروسي الأوكراني، حافظت إسرائيل على نهج متحفظ إزاءه وذلك بسبب علاقاتها الجيدة مع كييف وموسكو. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن بينيت تحفظ على طلب أوكرانيا تزويدها أسلحة ، لكنه تعهد تقديم 100 طن من المساعدات غير العسكرية. كذلك أقامت إسرائيل خطا ساخنا لليهود في أوكرانيا الذين يسعون إلى الهجرة بسبب الحرب.

وقال بينيت خلال المؤتمر الصحفي "لدينا سياسة مدروسة ومسؤولة للغاية هدفها مساعدة الشعب الأوكراني وبذل ما في وسعنا لتخفيف بعض الضغوط وعواقب هذا الوضع المروع".

خلاف حول النووي الإيراني

ومن جانبه، شدد المستشار الألماني على أن التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني "لا يحتمل مزيدا من التأجيل" على الرغم من معارضة إسرائيل الشديدة للصفقة وقال "نتطلع إلى التوصل إلى اتفاق في فيينا، حان الوقت الآن لاتخاذ قرار لا ينبغي تأجيله أكثر من ذلك".

بينما أكد بينيت أنه "منزعج بشدة" من الخطوط العريضة للاتفاق الذي قد يرى النور قريبا. وذكر بينيت أن إسرائيل تتابع بقلق المحادثات الدولية مع إيران في فيينا، مؤكدا أن إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، مضيفا أنها تنتظر أيضا دعما من حلفائها في ذلك.

وأكد شولتس أن ألمانيا تأخذ المخاوف الأمنية الإسرائيلية على محمل الجد، وقال: "يجب أن نمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية. هذا هو المهم في المقام الأول، لأن ذلك سيشكل تهديدا كبيرا للسلام".

إلغاء زيارة رام الله

هذا وبعد لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي، التقى المستشار الألماني لاحقا وزير الخارجية يائير لبيد.

وبحسب القنصلية الألمانية في رام الله في الضفة الغربية فقد تم إرجاء زيارة شولتس التي كانت مقررة إلى رام الله بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. وكان من المفترض أن يلتقي المستشار الألماني كلا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ.

ص.ش/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

  • Israel Jerusalem | 75. Jahrestag Befreiung von Auschwitz | World Holocaust Forum | Wladimir Putin, Präsident Russland (Getty Images/AFP/R. Zvulun)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    يشارك في الفعاليات التي تقام في أورشليم/ القدس اليوم الخميس 23 كانون الثاني/ يناير وفود من نحو 50 دولة لإحياء الذكرى الخامسة والسبعين لتحرير معسكر الموت في أوشفيتز. وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن التجمع في مركز ياد فاشيم لضحايا الهولوكست، يعد "أكبر حدث سياسي" منذ تأسيس دولة إسرائيل عام 1948.

  • Israel Jerusalem | 75. Jahrestag Befreiung von Auschwitz | (picture-alliance/abaca/E. Blondet)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    يشارك في الفعالية رؤساء كل من فرنسا وألمانيا وروسيا، وكذلك ملوك إسبانيا وهولندا وبلجيكا إضافة إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والأمير البريطاني تشارلز. وتعتبر إسرائيل الحضور الكبير علامة على التضامن في وقت تتصاعد فيه معاداة السامية في جميع أنحاء العالم.

  • Israel Jerusalem | 75. Jahrestag Befreiung von Auschwitz | World Holocaust Forum | Steinmeier & Netanjahu (Reuters/R. Zvulun)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    وتأتي هذه الفعاليات بمناسبة مرور 75 عاما على تحرير معسكر الاعتقالات والإبادة النازي "أوشفيتز" في 27 كانون ثاني/ يناير عام 1945 على يد القوات السوفيتية. وتقام الفاعلية تحت شعار "تذَكُر الهولوكست، مكافحة معاداة السامية"، وذلك في ظل تصاعد المشاعر المعادية للسامية.

  • Israel Rivlin empfängt Steinmeier (Reuters/A. Safadi)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير جدد التأكيد خلال مشاركته في الفعالية على مسؤولية بلاده في المحرقة وقال "إننا نكافح معاداة السامية، إننا نتحدى سم القومية، إننا نحمي الحياة اليهودية، إننا نقف إلى جانب إسرائيل. هذا التعهد أجدده هنا في ياد فاشيم أمام أعين العالم". وأضاف "أنحني بشدة" لذكرى "القتل الجماعي لستة ملايين يهودي، ارتكب أبناء بلدي أسوأ جريمة في تاريخ البشرية".

  • Tagebuch der Sheindi Miller-Ehrenwald im DHM Berlin (Holokauszt Emlékközpont, Budapest )

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    ويعتبر معسكر الاعتقال والإبادة النازي "أوشفيتز- بيركناو"، الذي أقامه النازيون في بولندا التي كانت في ذلك الوقت قد وقعت تحت الاحتلال النازي، رمزا للمحرقة النازية (الهولوكست). مليون إنسان قضوا نحبهم في هذا المعسكر سيء الذكر.

  • 65 Jahre Befreiung Auschwitz (AP)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    زار أكثر من 25 مليون شخص معسكر اعتقال أوشفيتز السابق النصب التذكاري لضحايا المحرق، منذ افتتاحه للزوار في عام 1947. وحاليا يستقبل المعسكر مليوني زائر من جميع أنحاء العالم يأتون إلى هناك كل عام.

  • Judentransporte Auschwitz (picture-alliance/ZUMAPRESS.com)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    واليوم العالمي لإحياء ذكرى المحرقة ( 27 يناير/كانون الثاني) تم اعتماده من قبل الأمم المتحدة في 1 نوفمبر 2005 لتخليد ذكرى المحرقة النازية والإبادة الجماعية التي أسفرت عن مقتل 6 ملايين يهودي. وبقرارها هذا تحث الجمعية العامة للامم المتحدة دول العالم على إحياء هذه الذكرى وذلك لتجنيب الأجيال القادمة من القيام بعمال الإبادة الجماعية.

  • Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau (DW/D.Bryantseva)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    يرفض القرار الأممي (60/7) أي إنكار للمحرقة ويدين جميع مظاهر التعصب الديني أو التحريض أو المضايقة أو العنف ضد الأشخاص أو المجتمعات على أساس الأصل العرقي أو المعتقد الديني. كما يدعو إلى الحفاظ على مواقع حدوث الهولوكست والتي كانت بمثابة معسكرات الموت النازية ومعسكرات الاعتقال ومعسكرات العمل القسري والسجون، وكذلك إنشاء برنامج دولي للتوعية وتعبئة المجتمع من أجل ذكرى المحرقة النازية. اعداد: علاء جمعة

    الكاتب: علاء جمعة


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العلاقات الألمانية الإسرائيلية- لحمة أبدية  

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