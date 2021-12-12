شولتس: "نورد ستريم 2" مشروع اقتصادي بعيد عن السياسة

عارض المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس ربط السماح بتشغيل خط أنابيب الغاز المثير للجدل "نورد ستريم 2" بمساعي التهدئة في الأزمة الأوكرانية.

وقال شولتس ليلة أمس الخميس/ الجمعة عقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "فيما يتعلق بنورد ستريم 2 يتعلق الأمر بمشروع اقتصادي خاص"، مضيفاً أنه من أجل بدء تشغيل خط أنابيب الغاز يتعين توضيح التوافق مع القانون الأوروبي، وقال: "ستقرر ذلك هيئة في ألمانيا بعيداً عن السياسة تماما"، مشيراً إلى أن هذه "قضية مختلفة" عن المساعي الراهنة للحيلولة دون انتهاك الحدود الأوكرانية.

وتم منذ أسابيع الانتهاء من المشروع الذي سينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق. وستتخذ القرار بشأن التشغيل الوكالة الاتحادية الألمانية للشبكات. ولطالما انتقدت الولايات المتحدة هذا المشروع، وكذلك بعض دول الاتحاد الأوروبي، حيث تخشى من الاعتماد بشكل كبير على روسيا في إمدادات الطاقة.

وهدد الاتحاد الأوروبي خلال قمته بالإجماع روسيا بالرد في حالة وقوع هجوم على أوكرانيا. وجاء في بيان مشترك صادر عن رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، أنه يتعين على روسيا بشكل عاجل نزع فتيل التوترات الناجمة عن نشر قواتها على الحدود مع أوكرانيا والخطاب العدواني. وهدد البيان بأن أي عدوان عسكري آخر سيكون له "عواقب وخيمة وتكاليف باهظة".

ألمانيا وفرنسا ترفضان تحليل PCR للمسافرين داخل أوروبا

من ناحية أخرى، عارضت ألمانيا وفرنسا ضمن القمة الأوروبية إلزام المسافرين داخل الاتحاد الأوروبي بإجراء اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شتولتس: "لا نعتزم تطبيق هذه الاختبارات داخل الاتحاد الأوروبي لأننا نولي أهمية كبيرة للتشغيل السلس لمنطقتنا المشتركة".

وأضاف ماكرون أن فعالية مثل هذا الإجراء سيُجرى خفضها إلى حد كبير، لأنه سيُجرى كما هو معتاد استثناء المسافرين عبر الحدود منها.

وقال شولتس: "حرية التنقل داخل أوروبا مهمة، وعلى هذا الأساس وجهنا إجراءاتنا الحالية"، مشيرا إلى أنه سيتعين مراقبة الوضع، لكن حتى الآن "نتبنى موقف فرنسا".

ويدور نقاش حاليا حول وضع قواعد جديدة لاختبارات الكشف عن كورونا بسبب متغير "أوميكرون" المثير للقلق. وتطالب إيطاليا بإلزام جميع المسافرين القادمين من دول أخرى من الاتحاد بتقديم اختبار كورونا سلبي عند الدخول إلى البلاد، بما في ذلك من تم تطعيمهم. كما طبقت أيرلندا واليونان أيضاً إلزام جديد باختبارات كورونا.

ع.ح./ع.أ.ج. (د ب أ)