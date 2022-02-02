شولتس: مستعدون لتعزيز حضورنا العسكري في دول البلطيق

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس الأحد (السادس من فبراير/ شباط 2022) أن بلاده مستعدة لإرسال قوات إضافية إلى دول البلطيق، وذلك قبل زيارة مهمة لواشنطن حيث سيسعى لتعزيز تأثيره في الأزمة الأوكرانية. وقال شولتس في مقابلة مع شبكة "إيه آر دي" الألمانية "مستعدون للقيام بكل ما هو ضروري لتعزيز" وجود ألمانيا في عمليات حلف شمال الأطلسي في دول البلطيق. وتقود ألمانيا عملية الحلف في ليتوانيا، حيث تنشر نحو 500 عسكري.

وردا على سؤال عن إمكان الاتفاق على تعزيزات في اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في حلف الأطلسي منتصف شباط/ فبراير، قال شولتش "نحن مستعدون لاتخاذ قرار".

وبدورها، قالت وزيرة الدفاع كريستينه لامبريشت في وقت سابق في مقابلة مع مجموعة "فونكه" الإعلامية إن ألمانيا مستعدة لتعزيز وجودها في ليتوانيا.

وصرحت لامبريشت "من حيث المبدأ، القوات... متاحة للتعزيزات، ونجري الآن محادثات مع ليتوانيا لتحديد ما سيكون مفيدا". ويأتي هذا التعهد وسط مخاوف متزايدة من أن روسيا تستعد لغزو أوكرانيا، ويتهم الغرب الرئيس فلاديمير بوتين بحشد أكثر من 100 ألف عسكري على حدود الدولة المجاورة.

من جهتها، تنفي روسيا أنها تخطط لغزو، لكنها تطالب الغرب بضمانات أمنية واسعة النطاق، بينها عدم السماح لأوكرانيا بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وفي ظل تعرضه لانتقادات متزايدة حول موقف ألمانيا الذي يبدو متناقضا خلال الأزمة، يسافر أولاف شولتس إلى واشنطن لعقد أول لقاء له منذ توليه المنصب مع الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين. كما يلتقي زعماء دول البلطيق في برلين هذا الأسبوع ويسافر إلى أوكرانيا وروسيا في وقت لاحق من هذا الشهر.

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تأكيد جديد بعدم توريد أسلحة لأوكرانيا

وشدد شولتش الذي خلف في كانون الأول/ديسمبر المستشارة المخضرمة أنغيلا ميركل، الأحد على رفض بلاده إرسال أسلحة إلى أوكرانيا. وقال "لسنوات عديدة، كان للحكومة الألمانية توجه واضح هو أننا لا نقدم (الأسلحة) إلى مناطق الأزمات، وأننا أيضا لا نقدم أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا".

وتابع أن الأمر في الأزمة الحالية يتعلق بـ"منع اندلاع حرب في أوروبا، وهذا ما أدين به لمواطني بلدنا". كما جدد التأكيد على أن ألمانيا مستعدة لتجميد خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" المثير للجدل الرابط بين روسيا وألمانيا إذا غزت موسكو أوكرانيا. وأردف "لقد درسنا كل الإجراءات ولا شيء مستبعدا". ولدى سؤاله عما إذا كانت واشنطن تعتبر ألمانيا "الحلقة الأضعف" في حلف شمال الأطلسي، أجاب شولتس "هذا انطباع خاطئ ولا يسود في واشنطن".

تهديد أمريكي بوقف نورد ستريم 2

وهددت الحكومة الأمريكية روسيا مجددا بوقف مشروع خط أنابيب الغاز الألماني الروسي "نورد ستريم 2" في حالة غزو أوكرانيا. وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان لمحطة "إن بي سي" الأمريكية اليوم الأحد: "إذا غزت روسيا أوكرانيا، بطريقة أو بأخرى فإن نورد ستريم 2 لن يمضي قدما وتفهم روسيا أننا نسقنا مع حلفائنا".

وردا على سؤال حول ما إذا كان المستشار الألماني أولاف شولتس سيتعهد علنا بمثل هذا الإجراء خلال زيارته الأولى إلى واشنطن يوم الاثنين، قال سوليفان: "سأترك المستشار الألماني يتحدث عن نفسه". وظهرت شكوك حول التحالف عبر الاطلسي ويرجع ذلك جزئيا إلى التزام برلين بمشروع خط أنابيب نورد ستريم 2 مع روسيا الذي انتقدته الولايات المتحدة ودول أوروبا الشرقية بشدة.

ع.ش/ ص.ش (أ ف ب، د ب أ)