شولتس لنتنياهو: ألمانيا تقف بقوة وثبات إلى جانب إسرائيل

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الأحد (الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 2023) تضامن بلاده الكامل مع إسرائيل وذلك بعد الهجوم واسع النطاق الذي بدأته حركة حماس الفلسطينية عليها أمس السبت.

وقال في تصريحات في ديوان المستشارية إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأكد له أن "ألمانيا تقف بقوة وثبات إلى جانب إسرائيل".

وأضاف السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن "أمن إسرائيل هو من المصالح الوطنية الألمانية. هذا ينطبق بالذات في الساعات الصعبة مثل هذه الساعات. ونحن سنتصرف وفقا لهذا".

وكان المستشار يشير إلى واجب ألمانيا التاريخي تجاه إسرائيل نظرا لمسؤوليتها عن المحرقة، مكررا البيان الذي أدلى به في وقت سابق من اليوم زعماء الأحزاب الثلاثة في ائتلاف يسار الوسط وكذلك المحافظون المعارضون.

ووصف شولتس الهجوم الذي شنته حماس بأنه "همجي" و"مثير للغضب"، مؤكدا على أن "إسرائيل لها الحق في أن تدافع عن نفسها في وجه هذه الهجمات البربرية وأن تحمي مواطنيها وأن تلاحق المهاجمين".

واستطرد شولتس:" الأمر الواضح هو أننا ندين تصرف حماس بأشد العبارات. نحن نبذل كل ما في وسعنا بالدرجة الأولى حتى لا يتحول مثل هذا الهجوم إلى حريق هائل غير محسوب العواقب بالنسبة للمنطقة برمتها، ونحن نحذر الجميع من العمل على تأجيج الإرهاب ونقله في ظل هذا الوضع".

تحذيرات منانتشار العنف في منطقة الشرق الأوسط

شولتس حذر من انتشار العنف كالنار في الهشيم "مع عواقب لا تحصى على منطقة (الشرق الأوسط) بأكملها" في أعقاب أكبر هجوم على إسرائيل منذ سنوات تشنه حركة حماس.

وقال "نحذر الجميع من تأجيج ونشر الرعب في هذا الوضع"، مشيرا إلى أنه سيجري في وقت لاحق من اليوم مناقشة حول هذا الهجوم مع الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك. بالإضافة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

إدانة الاحتفالات بهجوم حماس على إسرائيل

في غضون ذلك أدان شولتس الاحتفالات بهجوم حماس على إسرائيل وقال: "لا نقبل أن يتم الاحتفال هنا في شوارعنا بالهجمات البغيضة على إسرائيل"، وأردف:" لا يمكن أن تكون المعاناة والتدمير وموت العديد من الأشخاص سببا للفرح بالنسبة لأي شخص".

وأضاف أن أفكاره "في هذه الساعات الصعبة مع مواطني إسرائيل الذين يعانون من سقوط العديد من الضحايا"، ووجه حديثه إلى مواطني إسرائيل قائلا: "ألمانيا تقف إلى جانبكم". ووفقا للشرطة، كان نحو 50 شخصا تجمعوا في منطقة نويكولن بالعاصمة برلين أمس في مظاهرة مؤيدة للهجوم الذي شنته حماس.

ألمانيا تنوي إجراء مراجعة لمساعداتها للفلسطينيين

وفي ظل تداعيات هجوم حماس كشفت ألمانيا أنها بصدد إجراء مراجعة للمساعدات التي تقدمها للفلسطينيين والتي تبلغ قيمتها مئات الملايين من اليوروهات. وقالت وزيرة التنمية والتعاون الدولي سفينيا شولتسه إن برلين كانت دوما حريصة على التحقق من قصر استخدام التمويلات على أغراض سلمية.

وأضافت "غير أن هذه الهجمات على إسرائيل أحدثت صدعا كبيرا... سنراجع مجمل تعاملاتنا مع الأراضي الفلسطينية". وأردفت قائلة إن بلادها ستبحث مع إسرائيل أفضل السبل لخدمة مشروعات التنمية في المنطقة بالتنسيق مع شركاء دوليين.

ودعا بعض أعضاء البرلمان الألماني، من المحافظين المعارضين على وجه الخصوص، إلى وقف المساعدات.

ع.ش/ أ.ح/ س.ك (د ب أ، أ ف ب، رويترز)