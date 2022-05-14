 شولتس: لا يمكن تسريع انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 19.05.2022

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شولتس: لا يمكن تسريع انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

"لا توجد طرق مختصرة إلى الاتحاد الأوروبي": المستشار الألماني أولاف شولتس يوضح أن لا استثناء لأوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ووزير خارجية أوكرانيا يقول إن تعامل بعض دول الاتحاد "يؤذي مشاعر الأوكرانيين".

ودعا شولتس في نيسان/ أبريل إلى تسريع جهود ضم دول غرب البلقان إلى الاتحاد الأوروبي

شولتس: منح أوكرانيا استثناء لن يكون منصفا بالنسبة لدول غرب البلقان الساعية أيضا إلى العضوية.

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس عدم إمكانية تسريع الاستجابة لمساعي أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي رغم  الغزو الروسي ، مشيرا إلى أن على التكتل إيجاد طريقة "سريعة وبراغماتية" لمساعدة كييف. وقال "لا توجد طرق مختصرة إلى الاتحاد الأوروبي"، مضيفا أن منح أوكرانيا استثناء لن يكون منصفا بالنسبة لدول غرب البلقان الساعية أيضا إلى العضوية. وأكد "عملية الانضمام ليست مسألة بضعة شهور أو سنوات".

مختارات

قال المستشار الألماني في مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي إن "الحرب العدوانية المروعة" التي تشنها روسيا على أوكرانيا قربت الشركاء الأوروبيين، مشددا على ضرورة التحرك المشترك. الزعيمان أكدا على سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.

الأسبقية لدول البلقان وأوكرانيا مستاءة

 من جهته، انتقد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا تعامل بعض دول الاتحاد مع أوكرانيا على أنها دولة "من الدرجة الثانية" وهو أمر قال إنه "يؤذي مشاعر الأوكرانيين". وقال على تويتر "على استراتيجية الغموض بشأن مستقبل أوكرانيا الأوروبي التي تمارسها بعض العواصم الأوروبية في السنوات الأخيرة وفشلت، أن تنتهي"، مشيرا إلى أن الأمر دفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى "التمادي".

 ودعا شولتس في نيسان/ أبريل إلى تسريع جهود ضم دول غرب البلقان إلى الاتحاد الأوروبي في ظل "حقبة جديدة" غداة الغزو الروسي لأوكرانيا. وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أكد قادة دول الاتحاد الأوروبي خلال قمة في سلوفينيا على "التزامهم عملية التوسيع" في بيان خيب آمال الدول الست المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي وهي "ألبانيا والبوسنة وصربيا ومونتينغرو وجمهورية مقدونيا الشمالية وكوسوفو"، التي أملت جميعها بجدول زمني ملموس.

 وقال  شولتس  اليوم الخميس (19 أيار/ مايو 2022) إن هذه الدول تقوم بإصلاحات مكثّفة منذ سنوات استعداد للانضمام للاتحاد الأوروبي. وتابع "لا يتعلق الإيفاء بوعودنا لهم بمصداقيتنا فحسب، اليوم أكثر من أي وقت مضى، يصب انضمامهم في مصلحتنا الاستراتيجية". وذكر المستشار الألماني بأنه سيحضر قمة الاتحاد الأوروبي أواخر أيار/مايو "مع رسالة واضحة مفادها أن منطقة غرب البلقان تابعة للاتحاد الأوروبي". كذلك، دعا إلى سبل أخرى لمساعدة أوكرانيا على الأمد القصير، مشيرا إلى أن الأولوية هي "التركيز على دعم أوكرانيا سريعا وبشكل براغماتي".

آلية الانضمام

يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد نبه من أن انضمام أوكرانيا المحتمل إلى الاتحاد الأوروبي قد يستغرق "عقودا" واقترح في الأثناء إنشاء "منظمة سياسية أوروبية" تتاح عضويتها لدول من خارج التكتل قد تكون من بينها أوكرانيا وبريطانيا التي خرجت من الاتحاد الأوروبي في العام 2020. وهذه الفكرة اعتبرها المستشار شولتس "مثيرة للاهتمام بشدة" خلال اجتماع مع ماكرون في برلين في التاسع من الشهر الجاري. 

واليوم أكد الرئيس الفرنسي أن "المنظمة السياسية الأوروبية" التي اقترحها "ليست بديلة لآلية الانضمام (إلى الاتحاد الأوروبي) بل مكمّلة لها، وتتيح باستقلالها عن هذه الآلية، هيكلة أقوى للعلاقات على صعيد السياسة والطاقة والاستثمارات مع العديد من البلدان الأخرى الراغبة بذلك".

وفي تصريحات أدلى بها في قصر الإليزيه لدى استقباله  الرئيسة المولدافية  مايا ساندو، ذكّر ماكرون بأن الآلية الجديدة ترمي إلى "إيجاد إطار جديد للتعاون البناء والجامع للبلدان الأوروبية الديموقراطية التي تتمسك بقيمنا سواء كانت تتطلع للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أم لا".

وكان ماكرون قد عرض مشروعه هذا في التاسع من أيار/ مايو أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ في خضم إطلاق مسار انضمام أوكرانيا التي تتعرض لغزو روسيا، إلى الاتحاد الأوروبي.

ع.خ/ ع.ج.م (د ب ا ، أ ف ب)

  • Frankreich Plakate in Unterstützung zur Ukraine am Palais des Festivals in Cannes

    شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي لعام 2022

    التضامن مع أوكرانيا

    سجّل مهرجان كان السينمائي في نسخته لهذا العام تضامنه مع أوكرانيا في حربها ضد الغزو الروسي. واستبعدت إدارة المهرجان الممثلين الرسميين الروس وصانعي الأفلام الروس. فقط المخرج كيريل سيريبنيكوف، الذي يعيش في ألمانيا، تم قبوله في المسابقة.

  • Filmaufnahme: eine junge weiße Frau mit schwarzem Kleid und weißem Kragen und Saum lauscht an einer Tür; im Raum dahinter steht ein Mann mit Bart, vor ihm sitzen ein Cellist und ein Violinist

    شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي لعام 2022

    فيلم روسي: "زوجة تشايكوفسكي"

    تم قبول فيلم المخرج كيريل سيريبنيكوف "زوجة تشايكوفسكي" في المسابقة على أساس أنه لم ينل أي دعم أو تمويل روسي. وكان المخرج قيد الإقامة الجبرية في روسيا ويعيش منذ إطلاق سراحه في المنفى في ألمانيا. يدور الفيلم حول الملحن الشهير تشايكوفسكي الذي يتزوج شابة لإخفاء مثليته الجنسية.

  • Filmszene | Elvis (2022): Austin Butler als Elvis Presley auf einem Konzert vor jubelndem Publikum

    شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي لعام 2022

    عودة أسطورة الروك أند رول

    قام المخرج الأسترالي باز لورمان، المعروف بأفلام شباك التذاكر مثل "الطاحونة الحمراء" Moulin Rouge و"روميو + جولييت"، بتصوير فيلم سيرة ذاتية عن إلفيس بريسلي. يؤدي الممثل الأمريكي أوستن بتلر دور أسطورة موسيقى الروك أند رول، والفيلم خارج المنافسة الرسمية.

  • Eine Filmszene aus Coupez!: ein Mann im Hawaiihemd, eine Frau mit gelbem Pullover, blutverschmiertem Gesicht und weitgeöffneten Augen, die von einer weiteren jungen Frau gehalten wird

    شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي لعام 2022

    الافتتاح بفيلم فكاهي

    سيفتتح مهرجان هذا العام بفيلم الزومبي الكوميدي "قص!" Coupez! للمخرج الفرنسي سيموني هازانافيسيوس. هذا الفيلم هو أيضاً خارج المنافسة الرسمية. أشرك المخرج عائلته أيضاً في الفيلم كما يبدو في هذا المشهد.

  • Cannes Filmfestival: Vincent Lindon steht in hellblauem Hemd und dunkelblauem Jackett vor einem pinken Hintergrund

    شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي لعام 2022

    فينسينت ليندون رئيساً لجنة التحكيم

    بعد أن ترأس المخرج الأمريكي سبايك لي لجنة التحكيم العام الماضي، تم منح هذا الشرف لهذا العام لفرنسي هو الممثل فينسينت ليندون. في العام الماضي لعب دور البطولة في فيلم "تيتان" Titane الذي فاز بالسعفة الذهبية. فاز ليندون نفسه بجائزة أفضل ممثل في مهرجان 2015 السينمائي عن دوره في The Measure of a Man.

  • Regisseur Hirokazu Koreeda im Smoking mit schwarzer Fliege winkt in die Kamera auf einem roten Teppich

    شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي لعام 2022

    وجوه مألوفة تتنافس على السعفة الذهبية

    المخرجون المتنافسون على السعفة الذهبية في مدينة كان معروفون جيداً: المخرج الياباني هيروكازو كوري-إيدا (في الصورة)، الذي فاز سابقاً بالسعفة الذهبية في عام 2018 عن فيلمه "السارقون"Shoplifters، والكوري الجنوبي، بارك تشان-ووك، والأسطورة الأمريكية، ديفيد كروننبرغ، والمخرج السويدي، روبين أوستلوند.

  • Cannes Filmfestival: Valeria Bruni Tedeschi in fliederfarbenem Jackett vor grünem Hintergrund

    شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي لعام 2022

    حضور المرأة "مخجل"

    تم قبول 21 فيلماً في المسابقة الرسمية، أربعة منها فقط لسيدات. بروني تيديشي (في الصورة) أنجزت فيلم "شباب للأبد" Forever Young، أما ليونور سيرايل فقدمت قصة هجرة بين ساحل العاج وباريس في "أم وابن" Mother and Son.

  • Emily Atef bei der Verleihung des Deutschen Regiepreises Metropolis in schwarzem Oberteil mit offenem, gelocktem braunen Haar

    شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي لعام 2022

    لا ألمان في المنافسة، لكن ...

    في جائزة "نظرة ما" تنافس المخرجة الألمانية-الفرنسية-الإيرانية المولودة في برلين إميلي عاطف في فيلم "أكثر من أي وقت مضى" More than Ever، الذي يتناول قصة امرأة في الثلاثينيات من عمرها تعيش بسعادة في بوردو حتى يتم تشخيصها بشكل غير متوقع بمرض رئوي.

  • Cannes Filmfestival: Sergei Loznitsa in Anzug und Krawatte

    شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي لعام 2022

    مخرجان من أوكرانيا

    سيرجي لوزنيتسا (في الصورة) هو على الأرجح أشهر صانع أفلام في أوكرانيا. يعرض فيلمه "التاريخ الطبيعي للدمار" The Natural History of Destruction خارج المسابقة الرسمية في مهرجان كان. كما يحضر فيلم لزميله الأصغر سناً، مكسيم ناكونيتشني، "رؤية الفراشة" Butterfly Vision الذي يروي قصة سريالية صعبة للطيارة ليليا. في هذه الأيام يتواجد المخرج مكسيم ناكونيتشني على جبهة الحرب مع روسيا.

  • Zwei schwarze Männer liegen in Weltkriegsuniformen mit Gewehren in einem Graben

    شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي لعام 2022

    حرب في الفيلم

    يركز فيلم المخرج ماتيو فاديبيد "الأب والجندي" Father & Soldier على حرب تاريخية: يلتحق أب سنغالي بالجيش عام 1917 بعد أن تم تجنيد ابنه البالغ من العمر 17 عاماً للخدمة في فرنسا في معارك الحرب العالمية الأولى. ويلعب النجم السينمائي الفرنسي عمر سي، المعروف عالميا بمسلسل "Lupine" الذي عرض على شبكة نتيفلكس، دور الأب. إعداد: يوليا هيتس/ أناستازيا بوتسكو ترجمة: خالد سلامة


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