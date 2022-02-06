 شولتس في واشنطن ضمن جهود أوروبية لاحتواء الأزمة الأوكرانية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.02.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

شولتس في واشنطن ضمن جهود أوروبية لاحتواء الأزمة الأوكرانية

يشهد اليوم حركة دبلوماسية مكثفة بشأن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا إذ يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن المستشار الألماني أولاف شولتس في واشنطن، فيما يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

المستشار الألماني أولاف شولتس في لقاء صحافي على متن الطائرة التي حملته لواشنطن

المستشار الألماني أولاف شولتس في لقاء صحافي على متن الطائرة التي حملته لواشنطن

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أهمية تعاونه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتخفيف حدة التصعيد في الأزمة بين أوكرانياوروسيا. ومن المنتظر أن يستقبله الرئيس الأمريكي في واشنطن اليوم (الاثنين السابع من فبراير/ شباط 2022). وقبل وقت قصير من مغادرته لألمانيا متوجها إلى أمريكا في أول زيارة رسمية لها منذ توليه مهام منصبه الجديد، قال شولتس للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني، أمس الأحد إنه التقى مع ماكرون عدة مرات وإنهما تحدثا معا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي في بروكسل. وفي إشارة إلى الصيغة المعروفة باسم " صيغة نورماندي "، قال شولتس "كانت هذه محادثة مهمة للغاية أتاحت بداية لكي نعاود إحياء هذه الصيغة للمحادثة بين أوكرانيا وروسيا وفرنسا وألمانيا". ورأى شولتس أن ما يمثل تحديا كبيرا الآن هو دفع المحادثات بهذا التكوين قدما إلى الحد الذي يمكن عنده أن تسفر هذه المحادثات عن نتائج ملموسة".

مختارات

أين تقف برلين من الأزمة الروسية الأوكرانية التي باتت في نظر المراقبين تعكس كارثة علاقات عامة للحكومة الألمانية. فما الذي يجعل موقف ألمانيا هكذا؟ وهل يكمن السر في الغاز الروسي؟ وما مدى تناغم الموقفين الشعبي والرسمي؟

تعتزم الولايات المتحدة نشر ثلاثة آلاف عسكري لدعم قوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا الشرقية، وسط مخاوف من غزو روسي لأوكرانيا، تركيز القوات الجديدة سيكون في بولندا ورومانيا وألمانيا.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت هناك فرصة للدبلوماسية أم أن الرئيس الروسيفلاديمير بوتين حسم مسألة التدخل عسكريا في أوكرانيا، أكد شولتس أن الغزو العسكري ستكون كلفته باهظة مشيرا إلى أن من المهم جدا أن تعرف القيادة الروسية هذا. وطالب شولتس بفعل كل ما يمكن لكي " تأخذ الدبلوماسية فرصة وحتى يمكن تحقيق التفاهم".

ويتهم الغرب موسكو بحشد عشرات آلاف القوات على حدود أوكرانيا استعدادا لغزوها، وهو ما تنفيه روسيا التي تشدد في المقابل على أنها لا تسعى سوى إلى ضمان أمنها.

مشاهدة الفيديو 05:39

شبح حرب روسية على أوكرانيا يرعب سكان الحدود

وفي نفس السياق قال شولتسفي مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست "عملنا بجد لبعث رسالة إلى روسيا مفادها أنه سيكون هناك ثمن باهظ يجب دفعه إذا تدخلت في أوكرانيا". وأضاف "أقدّر حقا ما يفعله الرئيس بايدن في المناقشات الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا. إنها في منتهى الصعوبة".

ويُتوقّع أن يصل الرئيس الفرنسي لإيمانويل ماكرون الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إلى موسكو بعد الظهر وقد يتواصل اجتماعه مع بوتين حتى المساء، على أن يُختتم بمؤتمر صحافي مشترك بحسب الإليزيه.   وقالت الرئاسة الفرنسية الجمعة إن ماكرون وبوتين عازمان على "المضي إلى جوهر الأمور" خلال اجتماعهما، من خلال درس إجراءات "خفض التصعيد" في الأزمة على حدود أوكرانيا.

 وتحدث ماكرون الأحد مع بايدن هاتفيا. وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن الاتصال الذي استمر 40 دقيقة جزء من "منطق التنسيق" قبل زيارة الرئيس الفرنسي إلى موسكو ثم توجهه الثلاثاء إلى كييف حيث سيلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أجرى ماكرون محادثات أيضا مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ وزعماء دول البلطيق الثلاث، الرئيس الليتواني جيتانا نوسيدا ورئيسي وزراء لاتفيا كريسيانيس كارينز وإستونيا كاجا كالاس.

مشاهدة الفيديو 02:32

نشاط دبلوماسي ألمانيا لتجنب الحرب في أوكرانيا

 ويزور أوكرانيا اليوم أيضا كل من وزيرة الدفاع الألمانية أنالينا بربوك وكذلك وزراء الخارجية التشيكي يان ليبافسكي والسلوفاكي إيفان كوركوك والنمسوي ألكسندر شالنبرغ. وتأتي الجهود الدبلوماسية الأوروبية وسط مخاوف متزايدة من أن روسيا تستعد لغزو أوكرانيا.

 وقدّرت الاستخبارات الأمريكية أن روسيا بات لديها فعليا 70 بالمئة من القوة اللازمة لتنفيذ غزو واسع النطاق لأوكرانيا ويمكن أن تكون لديها القدرة الكافية، أي 150 ألف جندي، لتنفيذ هجوم خلال أسبوعين.

ح.ز/ ج.ع.م (د.ب.أ / أ.ف.ب)

  • Ein ehemaliger Einkaufsladen im Dorf Salissja

    هكذا تبدو تشيرنوبل بعد أكثر من 30 عاما على الكارثة النووية

    كل من يرغب في زيارة تشيرنوبيل والمناطق المحظورة المحيطة بها، والممتدة على طول ثلاثين كيلومترا، عليه بداية التسجيل لدى السلطات عبر وكالة الأسفار. وعند نقطة التفتيش يتم فحص جوازات السفر. أول محطة هنا هي قرية Salissja التي كان يعيش فيها قبل كارثة تشيرنوبيل ثلاثون ألف شخص، قبل أن يتم إجلاؤهم بالكامل بعد ذلك. واليوم عاد بعض السكان للعيش مجددا في القرية.

  • Die Touristen messen die radioaktive Strahlung.

    هكذا تبدو تشيرنوبل بعد أكثر من 30 عاما على الكارثة النووية

    المحطة الثانية هي قرية كوباتشي الواقعة ضمن منطقة عشرة كيلومترات والتي تعرضت لثلوث شديد بالنويدات المشعة. السياح هنا بإمكانهم قياس درجة الإشعاع بواسطة مقياس الجرعات، الذي يمكنهم الحصول عليه مقابل خمسة حتى عشرة يورو. ويتولى المرشدون شرح وحدات القياس المختلفة للسياح. الأجهزة تصدر إشارات بصوت عال في أماكن مختلفة هنا وهناك، كدليل على ارتفاع نسبة الإشعاع.

  • Das Gerät der Liquidatoren im Museum in Tschenobyl

    هكذا تبدو تشيرنوبل بعد أكثر من 30 عاما على الكارثة النووية

    الوجهة المقبلة هي مفاعل تشيرنوبيل نفسه. فبالقرب من محطة الإطفاء السابقة وفي الهواء الطلق تُعرض المعدات التي تم استخدامهما لإزالة العواقب التي نجمت عن انفجار المفاعل النووي. لكن تم التوصل فيما بعد إلى أن هذه الأجهزة العملاقة نفسها تعطلت بسبب النشاط الإشعاعي العالي الناتج عن الكارثة.

  • Denkmal vor dem vierten Reaktorblock

    هكذا تبدو تشيرنوبل بعد أكثر من 30 عاما على الكارثة النووية

    قبالة المبنى رقم أربعة يوجد نصب تذكاري "للمصفين"، وهم المشاركين في مكافحة الحرائق وعمليات التنظيف بعد الكارثة. وفي وسط المبنى يوجد المفاعل الذي حدث فيه الانفجار. والمفاعل اليوم مغلف بالخرسانة المسلحة. وقد تجاوزت نسبة الإشعاعات بعد الانفجار في أبريل عام 1986 آلاف أضعاف النسبة المسموح بها. وقد شارك آنذاك حوالي ستة مائة ألف "مصف" في عملية إزالة الأضرار التي خلفتها أكبر كارثة نووية في العالم.

  • Touristen bei der Strahlen-Kontrolle im ehemaligen AKW

    هكذا تبدو تشيرنوبل بعد أكثر من 30 عاما على الكارثة النووية

    قبل الدخول إلى المنشأة يتعين فحص نسبة النشاط الإشعاعي على ملابس كل شخص. وإذا كانت النسب عالية جدا يتم إجراء محاولة لتنظيف الثياب. وإذا فشل الأمر لا يسمح بالدخول.

  • Mittagessen in Tschernobyl

    هكذا تبدو تشيرنوبل بعد أكثر من 30 عاما على الكارثة النووية

    بعد عملية فحص الإشعاعات يتم تقديم وجبة الغذاء في مقهى المحطة النووية، وتتكون الوجبة من حساء ولحم وسلطة وكومبوت وعصير وخبز. ويحصل النباتيون على وجبات من القرع والفواكه. ويتم جلب كل المواد الغذائية إلى المناطق المحظورة. أما سعر الوجبة فهو 100 هريفنا أوكرانية، أي ما يعادل ثلاثة يورو.

  • Das Weiße Haus in Pripjat

    هكذا تبدو تشيرنوبل بعد أكثر من 30 عاما على الكارثة النووية

    تأسست مدينة بريبيات عام 1970، وقبل الكارثة النووية كان يعيش في هذه المدينة، التي تبعد بكيلومترين عن مفاعل تشيرنوبيل 50 ألف شخص. وتُظهر هذه الصورة " البيت الأبيض" الذي كان يقطنه القادة الكبار بالمدينة وبمحطة تشيرنوبيل النووية.

  • Die einst geheime Radarstation Duga

    هكذا تبدو تشيرنوبل بعد أكثر من 30 عاما على الكارثة النووية

    آخر محطة في الزيارة هي لمنشأة سرية بالقرب من محطة تشيرنوبيل النووية. ويتعلق الأمر بمحطة الرادار "دوغا" التي كانت جزءا من نظام الدفاع الجوي السوفياتي وتتولى مهمة رصد انطلاق الصواريخ العابرة للقارات. وبسبب أصواتها المزعجة أطلق عليها البعض اسم "نقار الخشب".

  • Der Fuchs Semjon in Tschenobyl

    هكذا تبدو تشيرنوبل بعد أكثر من 30 عاما على الكارثة النووية

    Fuchs Semjon

    بالقرب من مدينة بريبيات يمكنك ملاقاة ثعلب أصبح معروفا بالمنطقة، واسمه سيميون. وهذا الثعلب يحب السياح لأنهم يطعمونه، لكن ينصح بعدم المسح على جلده، ليس فقط بسبب احتمال وجود جسيمات مشعة في جلده، بل أيضا لتفادي خطر عضته. فسيميون وإن كان يبدو لطيفا، فإنه يبقا حيوانا مفترسا. إعداد: لوري شايكو/ هشام الدريوش


مواضيع ذات صلة

25/08/2021 Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) spricht bei der Sondersitzung des Bundestags zur Lage in Afghanistant. Weitere Themen der Sitzung sind unter anderem die erste Lesung des Gesetzes zum Wiederaufbaufonds für die Hochwassergebiete und die Verabschiedung des Mandats für den Afghanistan-Evakuierungseinsatz der Bundeswehr. +++ dpa-Bildfunk +++

شولتس: مستعدون لتعزيز حضورنا العسكري في دول البلطيق 06.02.2022

وسط تهديدات أمريكية بوقف مشرورع خط أنابيب الغاز الألماني الروسي "نورد ستريم 2"، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن برلين مستعدة لإرسال قوات إضافية إلى دول البلطيق لتعزيز دور برلين في عمليات حلف شمال الأطلسي.

21.12.2021, Berlin: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) äußert sich bei einer Pressekonferenz nach den Beratungen zur Corona-Pandemie zwischen der Bundesregierung und der Ministerpräsidentenkonferenz der Länder im Bundeskanzleramt. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa Pool/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

شولتس سيتوجه "قريبا" إلى موسكو لبحث الأزمة الأوكرانية 02.02.2022

رفض المستشار الألماني أولاف شولتس الانتقادات المتزايدة لنهج حكومته في التعامل مع روسيا، مؤكدا أنها ستدفع "ثمنا باهظا للغاية"، إذا هاجمت أوكرانيا. وكشف شولتس عن عزمه زيارة موسكو "قريبا" لبحث الأزمة الأوكرانية مع بوتين.

Olaf Scholz (SPD), Bundesfinanzminister, äußert sich nach einem Gespräch mit Kongressabgeordneten vor dem Kapitol. Bundesfinanzminister Scholz ist zu einer dreitägigen Reise in Washington. Es ist sein erster Besuch in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) seit Antritt der neuen Regierung von US-Präsident Biden. +++ dpa-Bildfunk +++

شولتس في أول زياره كمستشار إلى واشنطن.. فما هي دلالاتها؟ 06.02.2022

تخيم الأزمة الأوكرانية على الزيارة الأولى للمستشار أولاف شولتس إلى أمريكا منذ توليه منصبه. الأزمة كشفت عن تباين في الرؤى بين واشنطن وبرلين، بيد أن مراقبين يرون وجود تقارب بين شولتس وبايدن. فماذا يحمل شولتس في جعبته؟