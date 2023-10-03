شولتس في ذكرى الوحدة: مدينون بالكثير لشجاعة الألمان الشرقيين

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الثلاثاء (الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول 2023) بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة والثلاثين لتوحيد شطري ألمانيا، إلى النظر إلى التطورات السياسية الجديدة باعتبارها فرصة لتشكيل المستقبل.
وكتب السياسي الاشتراكي الديمقراطي اليوم الثلاثاء على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "حيثما يظهر الشيء الجديد في الأفق، تلوح دائما الفرص".
وأضاف شولتس: "ندين بالكثير لشجاعة الألمان الشرقيين. لقد أهدوا بلادهم وحدتها في سلام وحرية. المهم هو العمل على فتح آفاق حتى في الأوقات الصعبة مثل هذه الأوقات".
ورأى شولتس أن الأمل وحّد ألمانيا قبل 33 عاما، وأوضح أنه كان "الأمل في إمكانية تجاوز الهوات الفاصلة. وها نحن مرة أخرى نواجه اضطرابات وتحديات. كم نحن محظوظون أننا نواجه هذه كبلد موحد".
وألقى كل من عمدة هامبورغ، الاشتراكي الديمقراطي، بيتر تشنتشر ورئيس المحكمة الدستورية الاتحادية شتيفان هاربارت كلمتين في مستهل الاحتفال المركزي بذكرى الوحدة في هامبورغ هذا العام.
يذكر أن ممثلي الهيئات الدستورية يتبادلون إلقاء الخطابات في احتفالات عيد الوحدة الألمانية، وكان الدور على المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل قبل عامين.
700 ألف يشاركون في احتفالات هامبورغ
في غضون ذلك وصل عدد الأشخاص الذين حضروا المهرجان الشعبي الذي استغرق يومين بمناسبة الاحتفال المركزي بيوم الوحدة الألمانية في هامبورغ، إلى نحو 700 ألف شخص.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال متحدث إن نحو 4000 شخص حضروا الاحتفال في قلب المدينة اليوم الموافق للذكرى السنوية الـ 33 لتوحيد شطري ألمانيا، وذلك رغم الرياح وهطول الأمطار.
وأشار المتحدث إلى أن عدد زائري الاحتفال الشعبي اليوم زاد بمقدار 100 ألف شخص مقارنة بعددهم أمس الاثنين.
وكانت ولاية هامبورغ هي التي نظمت هذا العام الاحتفالات بمناسبة الذكرى السنوية الـ 33 للوحدة الألمانية تحت شعار "فتح الآفاق".
ومن المقرر أن تنظم ولاية مكلنبورغ-فوربومرن باحتفالات عيد الوحدة في نسخة العام المقبل.
تم توجيه الدعوة إلى المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر لحضور حفل عيد الوحدة الألمانية في هامبورغ.
المستشار الأسبق شرودر يشارك في الاحتفالات
وتم توجيه الدعوة إلى المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر لحضور حفل عيد الوحدة الألمانية في هامبورغ.
وحضر شرودر (79 عاما) الذي تمسك بصداقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حتى بعد الحرب على أوكرانيا، برفقة زوجته سو-يون شرودر-كيم في دار أوركسترا إلبه وكذلك في القداس الذي أقيم في كنيسة "القديس ميشيل" الرئيسية في هامبورغ.
يذكر أن شرودر لم يعد موضع ترحيب في الفعاليات العامة بسبب صداقته مع الرئيس الروسي.
وعند دخول الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إلى دار الأوركسترا ليأخذ مقعده في منتصف الصف الأول، بدا أن نظراته التقت مع شرودر، وعندها ألقى التحية وابتسم شرودر ورد التحية وهو يبدو عليه الارتياح.
أ.ح/ م.س (د ب أ)
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في صور..ألمانيا تحتفل بـ33 عاماً على الوحدة
حضور شعبي كبير لاحتفالات الوحدة
احتضنت ولاية هامبورغ احتفالات النسخة 33 من الوحدة الألمانية. ووصل عدد الأشخاص الذين حضروا المهرجان الشعبي الذي استغرق يومين بمناسبة الاحتفال المركزي بيوم الوحدة الألمانية في هامبورج، إلى نحو 700 ألف شخص. وذلك رغم الرياح وهطول الأمطار.
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في صور..ألمانيا تحتفل بـ33 عاماً على الوحدة
33 عاماً على الوحدة
تحتفل ألمانيا سنويا في ثالث أكتوبر تشرين أول بالوحدة الألمانية وهذا العام تنظم ولاية هامبورغ النسخة 33 للاحتفال. ويقبل السياح الأجانب والمواطنون الألمان بمئات الآلاف للمشاركة في الاحتفالات الرسمية والشعبية التي تقام كل عام بولاية من ولايات ألمانيا الستة عشر.
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في صور..ألمانيا تحتفل بـ33 عاماً على الوحدة
الاحتفال بـ"الثورة السلمية"
بعد أن عيّن مستشاراً، احتفل في عام 2020 أولاف شولتس بيوم الوحدة الألمانية في مسقط رأسه هامبورغ. وفي كلمته قال: "بثورتهم السلمية، تغلب مواطنو ألمانيا الشرقية على الحدود حرفيًا - وأعطوا بلادنا وحدتها في سلام وحرية".
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في صور..ألمانيا تحتفل بـ33 عاماً على الوحدة
"الفوارق لا تزال كبيرة"
تظهر استطلاعات الرأي المتعاقبة، أن غالبية الألمان لا يزالون على اقتناع أن الفوارق بين المناطق التي كانت تشكل ألمانيا الشرقية وبين ألمانيا الغربية لا تزال كبيرة. وذلك رغم الانجازات التي تحققت على درب إدماج شرق ألمانيا منذ توحيد شطري البلاد. (الصورة لبقايا جدار برلين في العاصمة).
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في صور..ألمانيا تحتفل بـ33 عاماً على الوحدة
زلة لسان !
في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 1989، أعلن عضو مكتب الحزب الحاكم بجمهورية ألمانيا الشرقية سابقا غونتر شابوفسكي عن اعتماد قانون يسمح لمواطني ألمانيا الشرقية بالتنقل عبر النقاط الحدودية، ما أدى إلى اندفاع آلاف الألمان من برلين الشرقية إلى المعابر الحدودية، وتم استقبالهم في الجزء الغربي بحماس كبير. ذلك التصريح المثير للجدل أعتبر "زلة لسان".
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في صور..ألمانيا تحتفل بـ33 عاماً على الوحدة
نهاية جمهورية ألمانيا الشرقية
بعد أربعة أيام من سقوط الجدار، وفي محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، اختار "مجلس الشعب" في ألمانيا الشرقية هانز مودروف رئيسا لمجلس الوزراء، بيد أنه فشل في المهمة.
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في صور..ألمانيا تحتفل بـ33 عاماً على الوحدة
خارطة طريق الوحدة الألمانية
28 تشرين الثاني/ نوفمبر 1989 أعلن المستشار الألماني الراحل هيلموت كول أمام البوندستاغ عن خطة من عشر نقاط كانت بمثابة خارطة طريق للوحدة الألمانية، وهو دفع ما وزير الخارجية الفرنسي رولان دوما إلى اطلاق تصريح مثير قال فيه إن الألمان يظهرون "غطرسة متزايدة".
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في صور..ألمانيا تحتفل بـ33 عاماً على الوحدة
محاولة إنقاذ فاشلة
في 3 كانون الأول/ ديسمبر 1989 و تحت ضغط التصويت تم تسليم المكتب السياسي واللجنة المركزية في ألمانيا الشرقية. كما استقال أيغون كرينز أمين عام للجنة المركزية للحزب الاشتراكي الحاكم، الذي حاول إنقاذ دولة ألمانيا الشرقية بتقديم تنازلات مدنية.
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في صور..ألمانيا تحتفل بـ33 عاماً على الوحدة
كول يخاطب مواطنيه في ألمانيا الشرقية
19 كانون الأول / ديسمبر 1989 المستشار الألماني هيلموت كول يخطب أمام عشرات الآلاف من الألمان الشرقيين، أمام أنقاض كنيسة "السيدة العذراء" في مدينة دريسدن، ويتحدث عن خطط وحدة الأمة سلميا. خطاب المستشار الألماني الراحل ألهب مشاعر الجماهير، وأثار إعجاب العالم.
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في صور..ألمانيا تحتفل بـ33 عاماً على الوحدة
سقوط "شتازي" الرهيب
في 15 كانون الثاني/ يناير 1990 أسقطت الانتفاضة الشعبية معظم مقار جهاز أمن الدولة " شتازي"، العديد من الوثائق أتلفت أو اختفت دون معرفة مصيرها قبل اقتحام المتظاهرين للمقار.
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في صور..ألمانيا تحتفل بـ33 عاماً على الوحدة
فوز خيار الوحدة
18 آذار/ مارس 1990 أجريت انتخابات مجلس الشعب في ألمانيا الشرقية، وأستطاع هيلموت كول حشد الجماهير، حيث أدى ظهوره في مناطق التجمعات، إلى جذب حوالي مليون شخص في أحد اللقاءات الجماهيرية، ما أدى إلى فوز تحالف كول على الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي كان يعتبر الحزب المفضل.
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في صور..ألمانيا تحتفل بـ33 عاماً على الوحدة
المارك كعملة لألمانيا الموحدة
في بون تم التوقيع في 18 أيار/ مايو 1990 على وثيقة تضمنت استبدال عملة ألمانيا الشرقية. وفي الأول من تموز/ يوليو من نفس السنة تم اعتماد عملة المارك الألماني كعملة لألمانيا الموحدة.
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في صور..ألمانيا تحتفل بـ33 عاماً على الوحدة
مخاوف سوفيتية من ألأمانيا الموحدة
15 و16 تموز/ يوليو 1990. مخاوف القيادة السوفيتية من ألمانيا موحدة في الناتو كانت تشكل إحدى أهم العقبات أمام توحد ألمانيا. لكن إقرار الناتو بتشكيل حلف دفاعي فقط ساهم في تهدئة موسكو، واستطاع هيلموت كول أن يحصل على موافقة الرئيس السوفيتي آنذاك مخائيل غورباتشوف على عضوية ألمانيا الموحدة في الناتو.
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في صور..ألمانيا تحتفل بـ33 عاماً على الوحدة
قرار الإنضمام
23 آب/ أغسطس 1990: أعضاء برلمان ألمانيا الشرقية (مجلس الشعب) يقررون انضمام جمهورية ألمانيا الشرقية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية.
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في صور..ألمانيا تحتفل بـ33 عاماً على الوحدة
اتفاق " 2 زائد أربعة"
12 أيلول/ سبتمبر 1990: في النهاية بقيت الأمور المالية، حيث عرضت ألمانيا على موسكو مبلغ 12 مليار مارك ألماني، تعويضا عن تكاليف سحب الجيش الأحمر من ألمانيا الشرقية، إلا أن غورباتشوف اعترض على المبلغ. كول بقي متصلبا، لكنه عرض إضافة ثلاثة مليارات مارك إلى المبلغ كقرض، ما ساهم في توقيع ما عرف باتفاق " 2 زائد أربعة" بين الألمانيتين وكلا من الاتحاد السوفيتي، والولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا.
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في صور..ألمانيا تحتفل بـ33 عاماً على الوحدة
لحظة رفع العلم الألماني قبالة مبنى "الرايشتاغ" ببرلين
3 تشرين الأول/ أكتوبر 1990: وزراء خارجية القوى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية يتنازلون في نيويورك عن امتيازات تقسيم المناطق الألمانية، ومجلس الشعب في ألمانيا الشرقية ينعقد لآخر مرة ويعلن انسحاب ألمانيا الشرقية من معاهدة وارسو. الساعة 12 منتصف الليل أرتفع العلم الألماني قبالة مبنى "الرايشتاغ" ببرلين، حيث تجمع هناك قرابة 2 مليون ألماني، ليحتفلوا بالوحدة الألمانية.