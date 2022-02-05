 شولتس في أول زياره كمستشار إلى واشنطن.. فما هي دلالاتها؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 06.02.2022

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سياسة واقتصاد

شولتس في أول زياره كمستشار إلى واشنطن.. فما هي دلالاتها؟

تخيم الأزمة الأوكرانية على الزيارة الأولى للمستشار أولاف شولتس إلى أمريكا منذ توليه منصبه. الأزمة كشفت عن تباين في الرؤى بين واشنطن وبرلين، بيد أن مراقبين يرون وجود تقارب بين شولتس وبايدن. فماذا يحمل شولتس في جعبته؟

هل ينجح المستشار الألماني أولاف شولتس خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في إقناع واشنطن بموقف ألمانيا تجاه الأزمة الأوكرانية؟ (صورة من الأرشيف)

هل ينجح المستشار شولتس خلال لقائه مع الرئيس بايدن في إقناع واشنطن بموقف ألمانيا تجاه الأزمة الأوكرانية؟ (صورة من الأرشيف)

يرى مراقبون أن حالة من الغموض تكتنف المستشار الألماني أولاف شولتس وهو يعتزم زيارة واشنطن لإجراء مباحثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في أول زيارة له إلى الولايات المتحدة منذ توليه منصبه.

مختارات

وأثارت حالة الغموض انتقادات ساخرة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث وصل الأمر إلى التهكم على شولتس إزاء رفضه الإدلاء بتصريح حاسم حيال الأزمة الأوكرانية، حيث كتب أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة جاء فيها: "يتعين إبلاغ شولتس بأنه يمكنه الحديث."

ولم يتوقف الأمر على رواد مواقع التواصل الاجتماعي بل وصل الأمر إلى مسؤولي حلف شمال الأطلسي (الناتو) وبعض خصوم شولتس السياسيين، إذ أعربوا عن إحباطهم من رفض ألمانيا تسليح أوكرانيا.

ويبدو أن تصريحات المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر والذي ينتمي إلى حزب شولتس، الحزب الاشتراكي الديمقراطي لم تصب في صالح المستشار الألماني الحالي. ففي تصريحات أدلى بها مؤخرا، لم يتوانى شرودر عن الدفاع علنا عن صديقه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث بدا وكأنه يبرر نشر روسيا تعزيزات عسكرية قرب الحدود الأوكرانية وكأنها جاءت كرد فعل على مناورات الناتو فيما دعا كييف إلى التوقف عن "قعقعة السيوف".

تزامن هذا مع حديث بعض وسائل الإعلام الألمانية عن خلافات وتصدعات في التحالف والعلاقات عبر الأطلسي، حيث أفادت مجلة "دير شبيغل" أواخر الشهر المنصرم بأن شولتس لم يجد وقتا في جدول أعماله المزدحم من أجل إجراء لقاء مع بايدن فيما نفى البيت الأبيض هذه المزاعم.

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الخروج عن الصمت

أما شولتس فقد خرج عن صمته في مقابلة مع القناة الألمانية الثانية "زد دي إف ZDF" لينفي بشكل قاطع وجود أي سلبية حيال السياسية الألمانية وسط مزاعم من بعض أعضاء الناتو بأن برلين باتت شريكا غير موثوق فيه.

وشدد شولتس في المقابلة على أنه يتعاون بشكل كبير مع كافة أعضاء الناتو وأيضا يعتزم زيارة موسكو لإجراء مباحثات مع بوتين، مضيفا أن "حلفاء (ألمانيا) يعرفون هذه الأمور. إننا من يقدم مساهمات عسكرية كبيرة للغاية كجزء من التحالف الدفاعي لحلف الناتو، لذا فإن الجميع يدرك أنه عندما يتطرق الحديث إلى القارة الأوروبية، فإن ألمانيا تعد الدولة التي تتحمل نفقات عالية جدا في هذا الصدد." وقال إن ألمانيا قدمت مساعدات اقتصادية إلى أوكرانيا أكثر من أي دولة أخرى خلال السنوات القليلة الماضية.

لكن رغم ذلك، يرى بعض المحللين السياسيين أنه يتعين على شولتس طمأنة بايدن حيال الطرف الذي يصطف إلى جانبه.

وفي ذلك، قالت سودها ديفيد فيلب، نائبة مدير مكتب برلين التابع لصندوق مارشال الألماني، إن النقطة المهمة هي أن "شولتس لا يمكنه التوجه إلى واشنطن خالي الوفاض".

وأضافت "يتعين عليه (شولتس) العمل على تغيير الوضع الراهن، فبدلا من التزام الصمت وهذا هو الأسلوب الذي يُعرف عنه، يجب عليه المجيء إلى واشنطن وهو يحمل رسالة واضحة عن سبب انضمام ألمانيا إلى التحالف الغربي في الأزمة التي تواجهها أوكرانيا".

وشددت على ضرورة قيام شولتس ووزيرة خارجيته أنالينا بيربوك، التي تنتمي إلى  حزب الخضر، بالإفصاح عن مدى التزام ألمانيا بتعزيز الشراكة عبر الأطلسي وأيضا تعزيز ما تطلق عليه اسم "النظام الدولي القائم على القواعد".

وفي مقابلة مع DW، أضافت "يبدو أن الصمت الألماني في الوقت الحالي يتعارض مع ما تروج له الحكومة الجديدة من سياسة خارجية قائمة على القيم. كانت أنغيلا ميركل حلقة الوصل خلال الأزمات، فيما يلتزم شولتس حاليا الصمت. لكن من الصعب في الوقت الحالي تبرير صمته وصمت حكومته حيال هذه القضية".

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صديق أفضل

في المقابل، يؤكد سياسيو الحزب الاشتراكي الديمقراطي على عدم وجود سبب للقلق حيال العلاقات التي تجمع ألمانيا والولايات المتحدة. وفي هذا السياق، قال نيلس شميد، عضو البرلمان الألماني والمتحدث باسم الحزب الاشتراكي الديمقراطي للشؤون الخارجية، إن "أولاف شولتس ملتزم حيال التحالف عبر الأطلسي ويعرف الأصدقاء الأمريكيون ذلك."

وفيما يتعلق بلقاء شولتس وبايدن، قال شميد "سيكون لقاءً بين صديقين وليس على شولتس القيام بأي شيء للتأكيد على حقيقة موقفه"، مضيفا أن التعاون عبر الأطلسي حيال الأزمة الأوكرانية كان واضحا وأفضل، مقارنة بـالانسحاب الفوضوي من أفغانستان.

ويتفق في هذا الرأي مايكل فيرس، المحلل الألماني والزميل البارز في مركز التقدم الأمريكي ومقره واشنطن. وقال في مقابلة مع DW"لا أعتقد أنه يتعين على شولتس العمل لاستعادة ثقة الأمريكيين، لأنه وجه معروف في الولايات المتحدة عندما كان وزيرا للمالية في حكومة أنغيلا ميركل".

ورغم وجود خلافات جلية بين واشنطن وبرلين حيال قضية تسليح أوكرانيا، إلا أن فيرس يؤكد أن حكومة شولتس يمكنها أن تقدم للولايات المتحدة شيئا لم تقدمه حكومة ميركل يتمثل في القواسم المشتركة حيال قضايا ملحة لاسيما الصين ومحاربة ظاهرة التغير المناخي. وأضاف بأن "لدى الحكومة الألمانية الجديدة بأسرها وليس فقط شولتس منظور سياسي وليس اقتصاديا حيال التعامل مع الصين عندما يتطرق الحديث إلى حقوق الإنسان والمعايير الدولية والحاجة إلى خلق توازن جديد بين المصالح الاقتصادية والمعايير السياسية". وقال "هذه الخطوة جيدة للبناء عليها خاصة مع تواجد حزب الخضر في الحكومة".

صورة لخط انابيب نقل الغاز الروسي نورد ستريم2

خط نورد ستريم 2 من بين القضايا الخلافية بين الولايات المتحدة وألمانيا

المناخ.. قاسم مشترك

وفيما يتعلق بظاهرة التغير المناخي، يرى كثيرون أن هذا الأمر يعد قاسما مشتركا بين بايدن وشولتس خاصة وأن الأصوات الشبابية المعنية بمحاربة ظاهرة التغير المناخي كان لها دور في ترجيح كفة كليهما في الانتخابات السابقة في ألمانيا وقبلها في الولايات المتحدة.

وقال نيلس شميد إن بايدن وشولتس أكدا على رغبتهما في محاربة ظاهرة التغير المناخي في إطار سياسة اقتصادية وخلق وظائف في مجال الاستدامة. وأشار إلى أن مكافحة ظاهرة التغير المناخي ستكون قضية مشتركة بينهما خاصة عندما يتطرق الحديث إلى توحيد الأهداف بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لخفض الانبعاثات، ولاسيما فيما يتعلق بالاهتمام المشترك بالتقنيات الجديدة مثل الهيدروجين الأخضر أو الطاقة الشمسية أو تقنيات تخزين الطاقة فضلا عن ضرورة المضي قدما في البحث والتطوير".

بدورها، ترى فيلب أن هذه القضايا والمصالح المشتركة بين ألمانيا والولايات المتحدة دفعت بايدن إلى إعطاء شولتس فسحة من الوقت حيال التعاطي مع الأزمة الأوكرانية.

وأضاف أن السبب وراء تحلي بايدن بالصبر الشديد في التعامل مع ألمانيا وعدم التسرع في فرض عقوبات من الكونغرس على روسيا قد تضر ألمانيا، يرجع إلى أن "بايدن يرى ألمانيا لاعبا رئيسيا في الشراكة عبر الأطلسي ليس فقط عندما يتعلق الأمر بمكافحة التغير المناخي وإنما عند الحديث عن الصين أيضا". وهي ترى أن هناك حالة من التعاطف مع شولتس في العاصمة الأمريكية أكثر مما يظهر في العلن، وتعتقد "أن هناك تقديرا (في واشنطن) حيال أن شولتس في حاجة إلى التعامل مع أقلية صغيرة داخل حزبه تميل إلى روسيا. وبسبب هذا فإنه يتمتع بمصداقية داخل حزبه بكونه محاورا مع روسيا.. لذا فإن بعض الصمت لا يضر".

بنيامين نايت/  م ع

  • أولاف شولتس في مؤتمر لشباب الحزب الاشتراكي الديمقراطي عام 1984

    بالصور- أولاف شولتس الاشتراكي "الرصين" يصبح مستشارا لألمانيا

    أولاف الشاب

    ولد أولاف شولتس في أوسنابروك في 14 حزيران/ يونيو 1958، وكان والده تاجراً ووالدته ربّة منزل. وانضم إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي في عام 1975 في سن السابعة عشرة. آنذاك كان شعره طويلاً، كما كان يعرف بارتداء جواكت صوفية ويشارك في عدد كبير من المظاهرات السلمية.

  • الدفتر الحزبي للاشتراكيين الديمقراطيين

    بالصور- أولاف شولتس الاشتراكي "الرصين" يصبح مستشارا لألمانيا

    تحولات

    شق أولاف شولتس طريقه في درب السياسة بإصرار ودأب. وتغير الرجل بشكل ملحوظ في مسيرته. شغل منصب نائب رئيس منظمة الشباب في الحزب وقاد حملة في الثمانينيات من أجل "اشتراكية راديكالية للتغلب على الاقتصاد الرأسمالي". في الصورة شولتس يعرض أمام الكاميرا دفتر عضويته بالحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD).

  • شولتس خلال مقابلة معه عنددما كان وزيرا للعمل (2/4/2008)

    بالصور- أولاف شولتس الاشتراكي "الرصين" يصبح مستشارا لألمانيا

    نضوج في مجال الاقتصاد!

    بالتوازي مع نشاطه الحزبي، كان شولتس يتابع دراساته في القانون. وأسس عام 1985، مكتب محاماة متخصصاً في قانون العمل في هامبورغ. ومن خلال عمله تعلم شولتس، آليات عمل الاقتصاد والشركات الخاصة، ما ترك آثراً على شخصيته.

  • المستشار الألماني الأسبق غيرهار شرودر مع المستشار الجديد أولاف شولتس عندما كان أميناً عاماً للحزب الاشتراكي. الصورة التقطت في 2003 أثناء مؤتمر للحزب.

    بالصور- أولاف شولتس الاشتراكي "الرصين" يصبح مستشارا لألمانيا

    البداية الفعلية مع شرودر

    انطلقت مسيرته فعلياً عندما وصل الاشتراكي الديمقراطي غيرهارد شرودر إلى المستشارية في انتخابات 1998. وانتُخب شولتس عام 1998 عضواً في البوندستاغ (البرلمان الألماني) وأصبح أميناً عاماً للحزب في 2002. وفي عام 2005، انقسم اليسار الألماني بسبب تحرير سوق العمل، وهو ما سرّع هزيمة شرودر أمام أنغيلا ميركل. لكن شولتس أعاد المستشارية إلى الاشتراكيين بعد 16 عاماً من حكم المحافظين بقيادة ميركل.

  • المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس

    بالصور- أولاف شولتس الاشتراكي "الرصين" يصبح مستشارا لألمانيا

    "رجل آلي"!

    يلقي خطبه بنبرة رتيبة أكسبته لقب "شولتسومات" (أي شولتس الآلي)، ما يثير انزعاجه. وقال في معرض الدفاع عن نفسه: إنه "يضحك أكثر مما يعتقد الناس". وصرّح قبل فترة قصيرة لجريدة "دي تسايت" الألمانية: "أنا رصين وبراغماتي وحازم. لكن ما دفعني إلى العمل السياسي، هو المشاعر"، داعياً إلى "مجتمع عادل".

  • المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مع أولاف شولتس الذي كان نائبا لها.

    بالصور- أولاف شولتس الاشتراكي "الرصين" يصبح مستشارا لألمانيا

    "نسخة متحورة" من ميركل!

    في 2018 ومع توليه وزاره المالية، أصبح شولتس نائباً لميركل. ويقال إن عينه كانت على المستشارية منذ ذلك الوقت. ويستلهم شولتس من أسلوب ميركل، حتى أنه يقلّدها في الإيماءات، خصوصاً إيماءة يدها الشهيرة، إلى درجة أن صحيفة "تاغس تسايتونغ" اليسارية وصفته بأنه نسخة "متحوّرة" من ميركل!

  • أولاف شولتس مع وزير المالية الأسبق والرئيس السابق للبوندستاغ فولفغانغ شويبله

    بالصور- أولاف شولتس الاشتراكي "الرصين" يصبح مستشارا لألمانيا

    لمعان في زمن كورونا

    في 2018، خلف شولتس، المسيحي الديموقراطي فولفغانغ شويبله، وتولى وزارة المالية وواصل النهج المالي الصارم لهذا الأخير. لكن بعد بدء جائحة كورونا لم يتردد شولتس في الخروج عن بنود الميزانية معتمداً السخاء في الإنفاق، وشعاره أن ألمانيا بإمكانها مواجهة الوباء من الناحية المالية. وبذلك عرف كيف يستفيد من الجائحة لوضع نفسه في قلب المشهد ومقدمته.

  • المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس

    بالصور- أولاف شولتس الاشتراكي "الرصين" يصبح مستشارا لألمانيا

    المنقذ!

    خسر شولتس معركته على رئاسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في عام 2019، لأنه لم ينجح في كسب قلوب أنصار الحزب، فقد رغب الحزب آنذاك في قيادة ذات توجهات يسارية صريحة. ورغم ذلك ظل الحصان الوحيد الذي يمكن لحزبه الرهان عليه للفوز بالمستشارية. وبخلاف التوقعات وقتها، تمكن من الفوز بسبب الطريقة الرصينة التي خاض بها حملته الانتخابية.

  • شولتس مع زوجته بريتا إرنست في هامبورغ في فبراير/ شباط 2011

    بالصور- أولاف شولتس الاشتراكي "الرصين" يصبح مستشارا لألمانيا

    حياته الخاصة

    أولاف شولتس (63 عاما) متزوج منذ عام 1998 من السياسية الاشتراكية الديمقراطية بريتا إرنست (60 عاما). ويقول عنها إنها "حب حياته". ويقيم الزوجان في بوتسدام بالقرب من برلين. وتشغل زوجته منصب وزيرة التعليم في ولاية براندنبورغ. وليس لديهما أطفال. ولشولتس شقيقان هما ينس (62 عاما) وهو طبيب كبير والآخر إنغو (60 عاما) وهو صاحب شركة متخصصة في تقنية المعلومات.

  • شولتس أمام لجنة التحقيق حول فضيحة وايركارد في البرلمان الألماني

    بالصور- أولاف شولتس الاشتراكي "الرصين" يصبح مستشارا لألمانيا

    فضائح!

    تعرض شولتس للعديد من الهزات في مسيرته السياسية، ومنها مزاعم متعلقة بفضائح مالية كبيرة مثل فضيحتي "وايركارد" و"كوم إكس". لكن حتى لجان التحقيق البرلمانية لم تتمكن من إثبات أي شيء عليه. كما أنه تعرض لانتقادات كبيرة بسبب أعمال الشغب التي شهدتها مدينة هامبورغ في 2017 عندما كان رئيسا لحكومتها. لكن كل ذلك لم يجعل ثقته بنفسه تهتز.

  • متظاهرون يدعون أطراف حكومة إشارة المرور إلى سياسة مناخية صارمة

    بالصور- أولاف شولتس الاشتراكي "الرصين" يصبح مستشارا لألمانيا

    ملفات شائكة

    تنتظر شولتس ملفات سياسية شائكة، ناهيك عن إدارة حكومة ائتلافية غير مسبوقة من ثلاثة أحزاب (مع الخضر والليبرالي). وصحيح أن الانسجام كان كبيراً أثناء محادثات تشكيل الائتلاف الحكومي، غير أن الخلافات ستظهر لاحقاً بالتأكيد، خصوصاً وأن الحزب الليبرالي المحافظ جزء من حكومة "إشارة المرور" وبيده وزارات مهمة مثل المالية والنقل. إعداد: محيي الدين حسين / ص.ش