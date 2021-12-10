شولتس في أول زيارة خارجية: سنتعاون مع فرنسا من أجل أوروبا قوية

أكد المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس الرغبة في التعاون مع فرنسا، خلال أول زيارة رسمية يقوم بها عقب تنصيبه مستشارا. وقال شولتس، اليوم الجمعة (10 ديسمبر/كانون الأول 2021)، خلال لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس: "الأمر يتعلق بكيفية جعل أوروبا قوية، وكذلك السيادة الأوروبية في كافة الأبعاد التي تنتمي إليها. الأمر يتعلق بقضايا اقتصادية وأمنية، وبالسياسة الخارجية".

وأضاف شولتس: "من المهم أن نتصرف في نفس الاتجاه، وأن نعمل معا (...) لذلك فإن هذه ليست مجرد زيارة ودية، بل تناولت أيضا جميع الموضوعات التي ستجري معالجتها في المستقبل القريب". وتأتي الجولة الخارجية الأولى لشولتس عقب يومين من توليه مهام منصبه.

واستقبل ماكرون المستشار الألماني الجديد في قصر الإيليزيه. ومن المقرر أن يتوجه شولتس لاحقا إلى بروكسل لإجراء محادثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ.

بدوره، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن محادثاته الأولى مع المستشار الألماني الجديد أظهرت "تطابقا متينا في وجهات النظر" و"عزما على جعل بلدينا يعملان معا". وذكر ماكرون بصورة خاصة مسألة حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وصياغة "رد مشترك على مسائل الهجرة" والعلاقة مع إفريقيا وكذلك مع الصين، متحدثا في ختام غداء عمل مع شولتس.

مشاهدة الفيديو 02:33 أولاف شولتس يؤدي اليمين الدستورية مستشارا لألمانيا

شولتس قلق بخصوص الوضع على الحدود الأوكرانية

وطالب شولتس روسيا باحترام سلامة الحدود، وذلك على خلفية النزاع مع أوكرانيا. وقال شولتس من باريس: "ننظر جميعا بقلق إلى الوضع على الحدود الأوكرانية... بالطبع هناك إجماع واضح على أن سلامة الحدود في أوروبا ضمن المبادئ التي يتعين على الجميع في أوروبا قبولها من أجل الأمن المشترك"، مضيفا أنه يتعين على الجميع أن يكونوا على دراية بأن هذه القاعدة تنطبق على الكل.

وقال المستشار: "الأمر لا يدور فقط حول النفوذ، بل أيضا حول مبادئ ملزمة للجميع". ورحب شولتس بإجراء الرئيس الأمريكي جو بايدن محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا، وقال: "سنواصل تطوير أنشطتنا لضمان أن يكون لأوكرانيا آفاق جيدة"، مشيرا، على سبيل المثال، إلى ما يسمى بـ"صيغة نورماندي"، حيث تتوسط ألمانيا وفرنسا بين أوكرانيا وروسيا في الصراع الدائر في منطقة حوض دونيتس الصناعية الأوكرانية، والذي بدأ منذ عام 2014.

ع.ش/ف.ي (د ب أ)