 شولتس في أفريقيا.. نظرة مشتركة للعالم ورغبة في التعاون | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 25.05.2022

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سياسة واقتصاد

شولتس في أفريقيا.. نظرة مشتركة للعالم ورغبة في التعاون

في جولة المستشار الألماني، أولاف شولتس الأولى إلى أفريقيا، كانت قضية تزويد أوروبا بالنفط والغاز ومحاربة الإرهاب على رأس جدول الأعمال. كما تحدث شولتس عن توثيق التعاون مع القارة السمراء ومساعدتها في مكافحة الجوع.

الرئيس النيجير محمد بازوم يستقبل المستشار الألماني أولاف شولتس 23.05.2022

رغم تركيزه على التعاون ومكافحة الإرهاب والجوع في أفريقيا إلا أن تزويد ألمانيا واوروبا بالغاز الطبيعي احتلت حيزا مهما في محادثات شولتس خلال جولته الأفريقية

الجو حار في تيليا، حيث الرمال الحمراء تمتد على مد النظر، وقد استعد المستشار الألماني أولاف شولتس جيدا لزيارة معسكر الجيش الألماني هناك في النيجر. في زيارته الأولى كمستشار للقارة الأفريقية، بحث شولتس عن حلفاء لمشاريع مستقبلية، حاملا معه عروضا بدعم الديمقراطية في السنغال والنيجر وجنوب أفريقيا.

مختارات

وأكد شولتس في حواره الحصري مع DW أن "أفريقيا جارة أوروبا، لذلك من المهم جدا، أن نسعى إلى إقامة علاقة جيدة جدا مع كل الدول في أفريقيا. ومهم أيضا، أن نوسع علاقاتنا مع كل الدول الديمقراطية في العالم. الديمقراطية وسيادة القانون هي قضايا مهمة بالنسبة لنا، وهي ليست شيئا مرتبطا بالدول الغربية فقط".

بقاء القوات الألمانية في النيجر

زيارة شولتس لغرب أفريقيا تظهر بشكل واضح مدى تعويل الجانبين على بعضهما. فالسنغال والنيجر بحاجة إلى استمرار دعم ألمانيا لهما في المسائل المتعلقة بالأمن والتنمية.

في حين تعول برلين على التعاون الوثيق لتأمين الاستقرار في منطقة الساحل المهمة من الناحية الجيوستراتيجية، حتى في ضوء الانقلابات التي حدثت في الأعوام الأخيرة والتي عقدت العلاقات مع دول شريكة مثل مالي. وألمانيا "لن تقبل أبدا وضعا تتم فيه محاربة شعب مالي بدعم من الجنود الروس" قال شولتس لـ DW.

وأعلن المستشار الألماني من تيليا، التي تبعد نحو 80 كيلومترا من حدود مالي، عن تمديد مهمة الجيش الألماني هناك، حيث يقوم الجنود الألمان ومنذ عام 2018 بتدريب القوات الخاصة في إطار ما يسمى بمهمة "غزال". وقال شولتس أثناء زيارته للمعسكر "بالنسبة إلينا يتعلق الأمر بتحديد مشروع متابعة جيد، وبالطبع مع الشركاء المحليين".

وحرص شولتس على تجنب إثارة توقعات خاطئة، ولكنه أظهر التزاما واضحا، بقوله "من المهم بالنسبة إلي، أن نظهر مسؤوليتنا وأننا شريك جيد هنا في أفريقيا، وبالطبع هو الأهم بالنسبة لهذا البلد، لأن الأمر يتعلق ببلد ديمقراطي".

المستشار الألماني أولاف شولتس أثناء زيارة معسكر القوات الالمانيا في تيليا في السنغال 23.05.2022

تفقد المشتشار الألماني قوات بلاده في السنغال التي تقوم بتدريب قوات خاصة هناك

عالم متعدد الأقطاب

تعتبر النيجر التي يبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة، أهم شريك لألمانيا في محاربة الإرهاب الإسلامي في منطقة الساحل. وتتبع حكومة الرئيس محمد بازوم، نهجا مؤيدا للغرب، واكد أن جيشه يقدر جدا تدريب ألمانيا النوعي لقوات بلاده الخاصة. كما وعد المستشار شولتس النيجر بدعمها في مجالات التعليم والتأهيل والصحة والزراعة.

وأكد شولتس أنه يريد التزاما طويل الأمد في المنطقة، وبناء عالم متعدد الأقطاب لا تتحكم به دولتان أو ثلاث دول فقط. وبموازاة ذلك، واضح بالنسبة لشولتس أنه لا يمكنه التحرك أكثر في ظل التيار العسكري والسياسي لفرنسا، كما كانت تفعل المستشارة السابقة أنغيلا ميركل.

فالقوة الاستعمارية السابقة، فرنسا، قد انسحبت من مالي. ومستقبلا لن تشارك ألمانيا في تدريب قوات هناك ضمن مهمة الاتحاد الأوروبي التدريبية " EUTM" ولكنها ستبقى في مالي من خلال مهمة الأمم المتحدة "MINUSMA".

ناقلة للغاز الطبيعي المسال

السنغال مستعدة لتزويد ألمانيا وأوروبا بالغاز الطبيعي

البحث عن الغاز الطبيعي

وفي ضوء حرب أوكرانيا، تحتل مسألة التعاون في مجال الطاقة أهمية كبيرة. حيث لم يتحدث شولتس في محطته الأولى في غرب أفريقيا مع الرئيس السنغالي، ماكي سال، عن مساهمة ألمانيا في توسيع بناء الطاقة الشمسية فقط، وإنما عن إمكانية تطوير حقول غاز جديدة للتصدير إلى أوروبا.

وتحظى مساعي شولتس في هذا الإطار بدعم من شركائه في الائتلاف الحكومي أيضا، حيث صرح مستشار الدولة في وزارة البيئة، ميشائيل كيلنر من حزب الخضر، قائلا "لا نريد أبدا أن نصبح من جديد مرتبطين بدولة واحدة، مثلما كنا سابقا ومازلنا معتمدين إلى حد ما على روسيا. لذلك من المنطقي أن يبحث المرء أين يمكنه التنويع".

والسنغال مستعدة لتصدير الغاز المسال إلى المانيا وأوروبا، وعبر الرئيس السنغالي ماكي سال عن فرحته بهذا المشروع في مؤتمر صحفي مشترك مع ضيفه المستشار الألماني أولاف شولتس.

والرئيس السنغال الذي يرأس الاتحاد الأفريقي أيضا الآن، سيسافر قريبا إلى موسكو، ليعبر عن عدم رضاه عن الحرب في أوكرانيا، بالرغم من امتناع بلاده عن إدانة الغزو الروسي في مجلس الأمن. 

الرئيس السنغال ماكي سال والمستشار الالماني أولاف شولتس في مؤتمر صحفي مشترك في دكار 22.05.2022

استغل الرئيس السنغال ماكي سال زيارة شولتس للضغط من أجل حصول الاتحاد الأفريقي على مقعد في قمة العشرين

مقعد لأفريقيا في قمة العشرين؟

وفي نفس الوقت تراقب أفريقيا بقلق ارتفاع أسعار الحبوب، فإلى جانب الجوع المحدق، يمكن أن يؤدي ذلك إلى انهيارات أخرى. وقد أظهر شولتس وعيا عميقا لهذه المعضلة، إذ أن ألمانيا الدولة الغنية يمكن أن تجد مخرجا، حيث ليست هناك خيارات لدول أخرى.

وأشار شولتس في مقابلة DW معه إلى التعاون مع برنامج الغذاء العالمي لمكافحة الجوع في دول مثل السودان والصومال والنيجر، وقال متحدثا عن ارتفاع سعر البنزين "لدينا الآن محادثات مع كل هذه البلدان التي تصدر الغاز والنفط، ونحاول إقناعها بزيادة انتاجها، ما سيكون جيدا بالنسبة للسوق العالمية".

وبدوره استغل الرئيس السنغالي ماكي سال زيارة شولتس للضغط من أجل حصول الاتحاد الأفريقي على مقعد في قمة العشرين، بقوله لـDW: "عند النظر إلى الاقتصاد الأفريقي ككل، يصل الإنتاج المحلي الإجمالي إلى 2,6 مليار دولار سنويا. وهذا ليس قليلا. وبالتالي فإنه يجب أن يكون لأفريقيا مقعد، حيث تتم مناقشة القضايا التي تهم العالم".

جنوب أفريقيا، المحطة الأخيرة لشولتس، هي عضو في قمة العشرين، وأحد أهم الشركاء الأفريقيين في جنوب الصحراء. ولخص شولتس جولته الأفريقية لـ DW من جوهانسبوغ في جنوب أفريقيا، بالقول "لقد كان أمرا جيدا جدا النقاش مع رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، وفهم أن لديهم نظرة مشابهة جدا للعالم، وأنهم يتشاركون الرغبة في التعاون".

مارتنيا شفيسكوفسكي، ميشائيل نوي كوفنر/ ع.ج

  • Exhibition German colonialism in Deutsches Historisches Museum (picture alliance/dpa/K-D.Gabbert)

    ألمانيا الإفريقية ـ تاريخ استعماري مظلم لا بد من كشفه

    "مستقبلنا على الماء"

    في عهد المستشار أوتو فون بيسمارك، تأسست الإمبراطورية الاستعمارية الألمانية على الأراضي التي تدعى في يومنا الحاضر: ناميبيا، كاميرون، توغو، وأجزاء من تنزانيا وكينيا. سعى الإمبراطور ويليام الثاني، الذي توج في عام 1888 إلى توسيع المستعمرات من خلال إنشاء أساطيل جديدة، الظاهرة في الصورة. فقد أرادت الإمبرطورية الألمانية (مكاناً لها في الشمس)، كما أعلن المستشار برنارد فون بولوف في عام 1897.

  • German colonies in Africa, map from 1902 (picture-alliance / akg-images)

    ألمانيا الإفريقية ـ تاريخ استعماري مظلم لا بد من كشفه

    المستعمرات الألمانية

    كانت معظم المستعمرات تتمركز في منطقة المحيط الهادئ (شمال غينيا الجديدة، أرخبيل بيسمارك، جزر مارشال وسليمان، ساموا) وفي الصين. حدد المؤتمر الذي عقد في بروكسل عام 1890 ضم مملكتي رواندا وبوروندي إلى الإمبراطورية الألمانية في شرق أفريقيا الألماني. وفي نهاية القرن التاسع عشر كانت المستعمرات الألمانية في أوجها.

  • Colonial ruler being carried in Madagascar (picture-alliance/dpa/arkivi)

    ألمانيا الإفريقية ـ تاريخ استعماري مظلم لا بد من كشفه

    العنصرية

    كان البيض يشكلون أقلية ذات امتيازات عالية في المستعمرات، أقل من 1% من السكان. عاش حوالي الـ 25 ألف ألماني في المستعمرات في عام 1914، أقل من نصفهم بقليل في جنوب غرب أفريقيا الألمانية. أعتبر الـ13 مليون من السكان الأصليين على أنهم أتباع مجردين من حقوقهم.

  • Genocide against the Herero and Nama in German South-West Africa (public domain)

    ألمانيا الإفريقية ـ تاريخ استعماري مظلم لا بد من كشفه

    الإبادة الجماعية الأولى في القرن العشرين

    تعتبر الإبادة الجماعية ضد هيريرو وناما في جنوب غرب أفريقيا الألماني ( ناميبيا في الوقت الحاضر)، من أخطر الجرائم في تاريخ ألمانيا الاستعمارية. هرب معظم ثوار هيريرو خلال معركة واتربيرغ في عام 1904 عبر الصحراء، حيث قطعت القوات الألمانية وصولهم إلى المياه بشكل ممنهج. قدر عدد الذين لقوا حتفهم هناك ما يفوق الـ 60 ألف من السكان الأصليين.

  • Surviving Herero after flight through desert (public domain)

    ألمانيا الإفريقية ـ تاريخ استعماري مظلم لا بد من كشفه

    الجريمة الألمانية

    لم ينج سوى ما يقارب الـ 16 ألف شخصاً من الهيريرو من الإبادة الجماعية، إلا أنهم احتجزوا في معكسرات اعتقال حيث مات منهم الكثير. وما زال العدد الحقيقي للضحايا يشكل نقطة جدلية. كم من الوقت نجوا بعد هروبهم عبر الصحراء بالرغم من نحولهم؟ بجميع الأحوال، فقدوا كل ممتلكاتهم الشخصية وسبل العيش وأية تطلعات مستقبلية.

  • Maji-Maji warriors in 1906 (Downluke)

    ألمانيا الإفريقية ـ تاريخ استعماري مظلم لا بد من كشفه

    حرب استعمارية مع عواقب قريبة المدى

    تصاعد تحالف من المجموعات العرقية ضد الحكم الاستعماري في شرق أفريقيا الألمانية. وقدر عدد الذين ماتوا في ثورة ماجي ماجي بـ 100 ألف شخص. بالرغم من تجنب مناقشتها أو ذكرها فيما بعد بألمانيا، إلا أنها تشكل جزءً هاماً من تاريخ تنزانيا.

  • Bernhard Dernburg in German East Africa in 1908 (picture alliance/akg-images)

    ألمانيا الإفريقية ـ تاريخ استعماري مظلم لا بد من كشفه

    الإصلاحات 1907

    في أعقاب الحروب الاستعمارية، أعيدت هيكلة الإدارة في المستعمرات الألمانية بهدف تحسين شروط المعيشة. عُيّن رجل الأعمال الناجح برنارد ديرنبرغ وزيراً لشؤون المستعمرات في عام 1907 الذي قدم مجموعة من الإصلاحات في السياسات الاستعمارية لألمانيا.

  • Robert Koch's microscopic specimens from East Africa (Deutsches Historisches Museum/T. Bruns )

    ألمانيا الإفريقية ـ تاريخ استعماري مظلم لا بد من كشفه

    علوم ومستعمرات

    جنباً إلى جنب مع إصلاحات ديرنبرغ، أنشئت المؤسسات العلمية والتقنية للتعامل مع القضايا الاستعمارية وأسست الكليات في الجامعات التي تعرف اليوم بـ جامعة هامبورغ وجامعة كاسل. حضّر روبرت كوخ بعثة علمية إلى شرقي أفريقيا في عام 1906. في الصورة أعلاه تظهر العينات المجهرية التي جمعت هناك.

  • Exhibition on German colonialism (DW/J. Hitz)

    ألمانيا الإفريقية ـ تاريخ استعماري مظلم لا بد من كشفه

    خسارة المستعمرات

    بعد هزيمتها في الحرب العالمية الأولى، وقعت ألمانيا معاهدة السلام في مؤتمر فرساي عام 1919 التي تنص على أن البلاد تتخلى عن سيادتها في مستعمراتها. تظهر الملصقات الظاهرة في الصورة مخاوف ألمانيا من تبعات الخسارة: ضعف القوة الاقتصادية والفقر والحياة البائسة في الوطن.

  • German colonialism exhibition in Deutschen Historischen Museum (DW/J. Hitz)

    ألمانيا الإفريقية ـ تاريخ استعماري مظلم لا بد من كشفه

    الطموحات الإستعمارية للرايخ الثالث

    عادت الطموحات الاستعمارية بالظهور في عهد النازيين، ولا تقتصر على تلك المنصوص عليها في (الخطة الرئيسية للشرق) التي تمثلت بالإبادة الجماعية والعرقية في وسط وشرق أوروبا. وهدف النازييون أيضاً لاستعادة المستعمرات التي خسروها في أفريقيا، كما توضح هذه الخريطة المدرسية من عام 1938. كانت المستعمرات لتوفير الموارد اللازمة لألمانيا.

  • CSU delegate Dagmar Wöhrl in Namibia (Dagmar Wöhrl)

    ألمانيا الإفريقية ـ تاريخ استعماري مظلم لا بد من كشفه

    نهج شائك

    تدخل المفاوضات من أجل الاعتراف بالإبادة الجماعية في هيريرو وناما مرحلة صعبة. في حين تماطل ألمانيا فيما يتعلق بالتعويض المالي، هناك تخاذل أيضاً في البنية السياسية في نامبيا. رفع ممثلوا هيريرو مؤخراً شكوى رسمية للأمم المتحدة اعتراضاً على إقصائهم من المفاوضات الحالية. جوليا هيتز/ ريم ضوا.