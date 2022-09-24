 شولتس عقب لقائه بن سلمان: نسعى لتعميق شراكة الطاقة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.09.2022

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أخبار

شولتس عقب لقائه بن سلمان: نسعى لتعميق شراكة الطاقة

ناقش المستشار أولاف شولتس خلال زيارة للسعودية التحديات الاقتصادية والسياسية في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا. وقبيل توجهه للإمارات، المحطة الثانية في جولته الخليجية قال شولتس إنه يسعى لتعميق شراكة الطاقة مع السعودية.

تساهم زيارة شولتس للسعودية في ترميم صورة ولي العهد التي تلطخت بعد جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي.

تساهم زيارة شولتس للسعودية في ترميم صورة ولي العهد التي تلطخت بعد جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي.

أنهى المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم السبت (24 سبتمبر/ أيلول 2022)، أول زيارة عمل، إلى السعودية استمرت عدت ساعات التقى خلالها حاكم السعودية الفعلي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

مختارات

هل التزمت حكومة أولاف شولتس بقرار حظر تصدير الأسلحة إلى السعودية؟ ورغم تركيز المستشار خلال جولته الخليجية على الطاقة، طالبه حقوقيون بمناقشة حقوق الإنسان والحريات أيضا، فهل سيتطرق لهذا الملف مع المسؤولين في السعودية؟

قالت السعودية إن وساطة قام بها ولي العهد محمد بن سلمان نجحت في قيام روسيا بالإفراج عن عشرة أسرى حرب أجانب ونقلهم إلى الرياض. ولم تكشف السعودية هوية هؤلاء لكنها قالت إنهم من عدة دول بينها المغرب. فهل بينهم إبراهيم سعدون؟

وتأتي زيارة شولتس إلى السعودية في مستهل جولة خليجية تشمل الإمارات وقطر لمحاولة عقد شراكات في مجال الطاقة في مواجهة أزمة الغاز الاوروبية الناجمة عن الحرب الروسية على أوكرانيا.

وكشف شولتس عقب لقائه مع محمد بن سلمان في جدة "إن بلاده تسعى إلى تعميق الشراكة خاصة في مجال الطاقة مع المملكة"، المنتج الأول للنفط في العالم. وأضاف في تصريحات صحفية أنّ "الشراكة (مع المملكة) يجب أن تتجاوز حدود الوقود الأحفوري لتشمل الهيدروجين والطاقات المتجددة."

وردا على سؤال حول ما إذا كانت قضية جريمة خاشقجي حاضرة في لقاءاته مع المسؤولين السعوديين، قال شولتس للصحافيين "ناقشنا كل القضايا التي تتعلق بحقوق الإنسان والحقوق المدنية".

وقال شولتس إنه ناقش التحديات الاقتصادية والسياسية التي فرضتها الحرب الروسية على أوكرانيا، بحسب ما نقلت عنه قناة "ان تي في NTV" الألمانية، في وقت تحث الدول الأوروبية الخليج على زيادة انتاج النفط بهدف خفض الأسعار المرتفعة.

وأضاف شولتس "لدينا علاقات اقتصادية وسياسية طويلة الأمد مع المملكة العربية السعودية، لذا من المهم (...) تواجدنا هنا اليوم وفي المحطات الأخرى من جولتي لمواصلة الحديث عن تطور المنطقة وفرص العلاقات الاقتصادية ولكن أيضًا التحديات السياسية التي تنتظرنا".

وتابع "التحدي الكبير الحالي هو بالتأكيد الوضع الذي يمر به العالم في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا. هذا له عواقب دولية"، مضيفا "لقد أوضحت أنه من المهم بالنسبة لنا أن ندعم أوكرانيا في الدفاع عن أمنها وسيادتها وأننا سنواصل القيام بذلك، وأن على روسيا أن تسحب قواتها".

التقى المستشار الألماني في زيارته للسعودية بنساء سعوديات

التقى المستشار الألماني في زيارته للسعودية بنساء سعوديات

ودعت دول الخليج إلى وقف الحرب (في أوكرانيا) والتوصل إلى تسوية سياسية، لكنّها تجنبت توجيه انتقادات مباشرة إلى موسكو في ظل تنامي العلاقات الاقتصادية معها وخصوصا التعاون في مسألة انتاج النفط عبر مجموعة "اوبك بلاس" التي تقودها السعودية وروسيا.

ويرافق شولتس في جولته الخليجية وفد كبير يضم ممثلين لقطاعات اقتصادية عدة بينها الطاقة.

وقد تفضي الجولة في الدول الخليجية التي تلعب دورًا "إقليميًا رئيسيًا" إلى توقيع عقود خصوصًا مع الإمارات للحصول على الغاز الطبيعي المسال، بحسب المصدر. وقال أحد مستشاري شولتس "سنضع اللمسات الأخيرة على طروحات طموحة"، بدون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.

وتساهم زيارة شولتس للسعودية في ترميم صورة ولي العهد الشاب على الساحة الدولية والتي تلطخت بعد جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي.

وتعد المملكة ثاني أهم شريك تجاري لألمانيا في العالم العربي بعد الإمارات، كما أن ألمانيا هي رابع أكبر مورد للمملكة.

ويستقبل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان شولتس الأحد، على أن ينتقل لاحقًا إلى قطر، أحد أكبر مصدري الغاز قي العالم، للقاء أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وتسعى ألمانيا، التي كانت تعتمد بشدة حتى وقت قريب على روسيا في تأمين احتياجاتها من الغاز، إلى تنويع مصادر إمداداتها من الطاقة منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير/ شباط.

خ.س/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

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    الرمال لن تكون في كل مكان

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    موارد مهددة بالنضوب.. فما الحل وهل فات الوقت؟

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