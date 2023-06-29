 شولتس: عدم حماية حدود الاتحاد الأوروبي بفعالية يهدد بقاءه | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 29.06.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

شولتس: عدم حماية حدود الاتحاد الأوروبي بفعالية يهدد بقاءه

من بروكسل أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن عدم اكتراثه لانتقادات بولندا والمجر بشأن إصلاح نظام اللجوء الأوروبي. رئيسا الحكومة في البلدين هددا باستخدام حق النقض "الفيتو" لإبطال الاتفاق، لكن هل يحق لهما ذلك؟

المستشار الألماني أولاف شولتس يدافع في بروكسل عن خطط إصلاح نظام اللجوء في التكتل الأوروبي.

المستشار الألماني أولاف شولتس يدافع في بروكسل عن خطط إصلاح نظام اللجوء في التكتل الأوروبي.

أبدى المستشار الألماني أولاف شولتس عدم تأثره بانتقادات بولندا والمجر لخطط الإصلاح الواسع النطاق لنظام اللجوء الأوروبي.

مختارات

بشق الأنفس توصلت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي إلى اتفاق على تقاسم أعباء طالبي اللجوء بعد مفاوضات مضنية نجحت في دفع إيطاليا واليونان للانضمام إلى اتفاق استعصى على التكتل لما يقرب من عشر سنوات. ما هي بنود الاتفاق؟

دافعت برلين على لسان وزيرة خارجيتها على الاتفاق الأوروبي الجديد حول كيفية تقاسم مسؤولية الاعتناء بالمهاجرين واللاجئين، وذلك بعد مفاوضات ماراثونية نجحت في ضم إيطاليا واليونان لاتفاق استعصى على التكتل منذ عقد من الزمان.

وعلى هامش مشاورات في القمة الأوروبية دارت في بروكسل، قال شولتس اليوم الخميس (29 حزيران/يونيو 2023) إن آلية التضامن التي اتفق عليها وزراء داخلية التكتل تعد بمثابة انفراجة كبيرة وشيء كان مطلوباً منذ فترة طويلة.

وأضاف شولتس أن الآلية تعني أن على الدول أن تقدم إسهاماً عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بأن تسجل القادمين وتمنحهم الإمكانية لتقديم طلبات لجوء. في الوقت نفسه، يتعين على دول أخرى أن تتحمل المسؤولية عن جزء من اللاجئين حتى لا يظل العبء محملاً فقط على الدول الحدودية.

وأعرب شولتس عن اعتقاده بأن عدم حماية الحدود على نحو فعال خطأ يهدد بقاء الاتحاد الأوروبي على قيد الحياة، وأردف: "شعبنا ومواطنونا والأوروبيون سيدفعون ثمن هذا الخطأ".

كانت بولندا والمجر وجهتا في وقت سابق انتقادات حادة لخطط إصلاح نظام اللجوء، وكان رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي صرح قبل إقلاعه إلى بروكسل بأنه سيستخدم حق النقض ضد آلية التضامن.

وقال مورافيتسكي إن "حكومة حزب العدالة والقانون لن توافق بالتأكيد على أي تجارب أو ابتزاز فيما يتعلق بإيواء مهاجرين غير شرعيين".

وكان رئيس  الوزراء المجري فيكتور أوربان أدلى مؤخراً بتصريحات مشابهة.

 

ومن المنتظر ألا يصبح إيواء اللاجئين تطوعياً مستقبلاً بل سيكون ملزماً حيث سيتعين على الدول غير الراغبة في إيواء لاجئين أن تدفع تعويضات.

ولا يزال من غير المعروف بعد كيف ستستخدم بولندا أو المجر حق النقض "الفيتو" على خطط اللجوء لأنه ليس بالضرورة أن يتم اتخاذ القرارات في إطار سياسة الهجرة بالإجماع وذلك وفقاً للرأي القانوني في الاتحاد الأوروبي.

ومن الممكن أن تقوم المجر وبولندا بعرقلة قرارات أو إعلانات أخرى تحتاج إلى الموافقة بالإجماع فعلى سبيل المثال يُشْتَرَط الإجماع في قرارات قمم التكتل.

خ.س/ أ.ح (د ب أ)

  • Mexiko Migrantin Erly Marcial, Geburt eines Babys während der Flucht (Reuters/C. Garcia Rawlins)

    موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال!

    الهروب في شاحنة

    آخر موجات الهجرة في العالم كان مسرحها أمريكا اللاتينية. العنف والجوع دفعا بعشرات الآلاف من هندوراس، نيكاراغوا، السلفادور وغواتيمالا للهروب. الملاذ المقصود هو الولايات المتحدة الأمريكية، غير أن رئيسها دونالد ترامب أغلق جميع الأبواب والنوافذ.

  • Australien Flüchtlingspolitik | Lager auf Manus (picture alliance/AP Photo/Hass Hassaballa)

    موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال!

    الإبعاد إلى خارج البلد المنشود

    الحكومة الأسترالية المحافظة ترفض فتح الأبواب أمام اللاجئين، وأولئك الذين يتمكنون فعلا من الوصول إلى القارة الخامسة بعد مسار شاق وطويل؛ يتم إبعادهم بكل صرامة. وأبرمت الحكومة اتفاقيات مع عدد من بلدان المحيط الهادئ لاستقبال اللاجئين في مخيمات خاصة في هذه البلدان. المراقبون يصفون أوضاع تلك المخيمات بالكارثية.

  • Jordanien Palästinensischer Flüchtling (Getty Images/AFP/A. Abdo)

    موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال!

    لاجئون منسيون

    يبلغ حسين أبو شنب من العمر 80 عاماً. إنه لاجئ فلسطيني في الأردن، ذلك البلد الذي يقترب عدد سكانه من عشرة ملايين نسمة، من بينهم 2.3 مليون لاجئ فلسطيني. بعضهم يعيش في الأردن منذ عام 1948، وأضيف إليهم مؤخراً ما لا يقل عن نصف مليون لاجئ سوري.

  • Kolumbien venezolanische Flüchtlinge in Bogotá | Flüchtlingslager El Camino (DW/F. Abondano)

    موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال!

    اللجوء إلى الجيران

    يرى الكثير من الفنزويليين في كولومبيا فرصتهم الأخيرة، حيث يعيشون في مخيمات مثل "إلكامينون" على أبواب العاصمة بوغوتا. فسياسة الرئيس نيكولاس مادورو أدت إلى عجز الدولة في فنزويلا عن إطعام سكانها وتوفير العيش الكريم لهم. هناك عجز كبير في المواد الغذائية والأدوية، فيما تبدو آفاق العودة للوطن ضئيلة جدا.

  • Migranten in Bosnien an der Grenze zu Kroatien (picture-alliance/A. Emric)

    موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال!

    الهروب في ظل البرد القارس

    في لعبة فر وكر، يحاول اللاجئون اجتياز الحدود البوسنية الكرواتية. الملاذ المرتجى للمهاجرين هو كرواتيا، العضو في الاتحاد الأوروبي. هذا الطريق محفوف بالمخاطر، خاصة في فصل الشتاء، فصل الأمطار والثلوج والعواصف.

  • Bangladesch Cox's Bazaar Rohingya-Flüchtlingslager ( Jibon Ahmed)

    موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال!

    الهروب من البطش إلى الفقر

    فصل الأمطار في مخيم للاجئين في كوتوبالونغ في بنغلادش. هنا هاربات من ميانمار بمظلات تحميهن من الأمطار. بطش النظام العسكري في ميانمار دفع بأكثر من مليون من مسلمي الروهينغا للهروب إلى البلد الجار بنغلادش، الذي لا يقل فقرا عن ميانمار. كوتوبالونغ يعتبر حاليا أكبر مخيم للاجئين في العالم.

  • Zentralafrikanische Republik Flüchtlingslager (picture-alliance/dpa/R. Blackwell)

    موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال!

    الحياة بدون مفر

    تملك جمهورية إفريقيا الوسطى الكثير من الثروات المعدنية وأراضي خصبة شاسعة؛ لكن عوامل كثيرة عصفت باستقرار هذا البلد، منها الحرب الأهلية والنزاعات مع البلدان المجاورة، إضافة إلى توالي الحكومات الفاسدة وتنامي الإرهاب الإسلاموي. كل هذا دفع بالكثيرين للبحث عن ملاذات، كما يظهر هنا في العاصمة بانغي.

  • Migranten in Spanien (picture-alliance/ZUMA Wire/J. Merida)

    موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال!

    الوصول إلى إسبانيا

    بأغطية حمراء يُستقبل لاجؤون في ميناء مالاغا الإسباني من قبل الصليب الأحمر الدولي. 246 مهاجراً تم انقاذهم في عملية تتكرر يومياً. الكثير من الأفارقة يتجنبون حالياً الطريق لأوروبا عبر ليبيا ويتوجهون بدل ذلك غرباً إلى الجزائر أو المغرب.

  • Uganda Sudaneische Flüchtlinge (Imago/ZUMA Press/G. So)

    موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال!

    لاجئون سودانيون في أوغندا

    لفترة طويلة كانت أوغندا نفسها دولة مزقتها الحرب الأهلية؛ إلا أن الوضع تغير وأصبح مستقراً، بالمقارنة مع بلدان إفريقية أخرى. في الصورة هنا لاجئون قادمون من جنوب السودان. وصولهم إلى كولوبا، يعني لهم الوصول إلى بر أمان. هناك اليوم مئات الآلاف من سكان جنوب السودان، الذين لجأوا إلى أوغندا، هربا من أعمال العنف في بلدهم. اعداد: كارستن جرين/ حسن زنيند


مواضيع ذات صلة

Flaggen der Europäischen Union wehen im Wind vor dem Berlaymont-Gebäude der Europäischen Kommission in Brüssel.

اتفاق أوروبي حول إصلاح نظام الهجرة.. تشديد إجراءات اللجوء؟ 08.06.2023

بعد مفاوضات صعبة توصلت دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يهدف إلى مراجعة نظام استقبال مشترك لطالبي اللجوء. وتم الاتفاق على نصين رئيسيين، فما أبرز نقاط الخلاف والاتفاق بين دول التكتل؟

BERLIN, GERMANY - FEBRUARY 03: German Chancellor Olaf Scholz and Italian Prime Minister Giorgia Meloni review a guard of honour upon Meloni's arrival at the Chancellery on February 3, 2023 in Berlin, Germany. This is Meloni's first official trip to Berlin since she took office. High on the agenda in the meeting between the two leaders is the ongoing Russian war in Ukraine. Both Germany and Italy have been supporting Ukraine with donations of heavy weaponry on February 03, 2023 in Berlin, Germany. (Photo by Maja Hitij/Getty Images)

شولتس يتعهد لإيطاليا بالدعم في مواجهة تزايد أعداد اللاجئين 08.06.2023

في أول زيارة له إلى إيطاليا منذ انتخاب جورجا ميلوني رئاسة الحكومة توجه المستشار الألماني أولاف شولتس إلى روما لبحث تطورات الحرب في أوكرانيا وإصلاح سياسة اللجوء الأوروبية ودعم إيطاليا لمواجهة أعداد اللاجئين المتزايدة.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD, l) geht neben Emmanuel Macron, Präsident von Frankreich, zu einem gemeinsamen Abendessen ins Restaurant „Kochzimmer“ in Potsdam. Beim Treffen der beiden Regierungschefs soll es unter Anderem um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gehen, aber auch europäische Themen sollen seine Rolle spielen. +++ dpa-Bildfunk +++

تحليل: الاتحاد الأوروبي يواجه "حقل ألغام" مغاربي.. ما الحل؟ 07.06.2023

في ضوء التغييرات في "سياسة الجوار الأوروبية" يتعزز التوسع شرقا وبوتيرة أسرع، كرد جيوسياسي على التحدي الروسي، وتبدو المنطقة المغاربية مرشحة لتدفع الثمن ومعها أوروبا. فما العمل وهل يسعف "المحرك الألماني الفرنسي" أوروبا؟