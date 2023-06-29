شولتس: عدم حماية حدود الاتحاد الأوروبي بفعالية يهدد بقاءه

أبدى المستشار الألماني أولاف شولتس عدم تأثره بانتقادات بولندا والمجر لخطط الإصلاح الواسع النطاق لنظام اللجوء الأوروبي.

وعلى هامش مشاورات في القمة الأوروبية دارت في بروكسل، قال شولتس اليوم الخميس (29 حزيران/يونيو 2023) إن آلية التضامن التي اتفق عليها وزراء داخلية التكتل تعد بمثابة انفراجة كبيرة وشيء كان مطلوباً منذ فترة طويلة.

وأضاف شولتس أن الآلية تعني أن على الدول أن تقدم إسهاماً عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بأن تسجل القادمين وتمنحهم الإمكانية لتقديم طلبات لجوء. في الوقت نفسه، يتعين على دول أخرى أن تتحمل المسؤولية عن جزء من اللاجئين حتى لا يظل العبء محملاً فقط على الدول الحدودية.

وأعرب شولتس عن اعتقاده بأن عدم حماية الحدود على نحو فعال خطأ يهدد بقاء الاتحاد الأوروبي على قيد الحياة، وأردف: "شعبنا ومواطنونا والأوروبيون سيدفعون ثمن هذا الخطأ".

كانت بولندا والمجر وجهتا في وقت سابق انتقادات حادة لخطط إصلاح نظام اللجوء، وكان رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي صرح قبل إقلاعه إلى بروكسل بأنه سيستخدم حق النقض ضد آلية التضامن.

وقال مورافيتسكي إن "حكومة حزب العدالة والقانون لن توافق بالتأكيد على أي تجارب أو ابتزاز فيما يتعلق بإيواء مهاجرين غير شرعيين".

وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أدلى مؤخراً بتصريحات مشابهة.

ومن المنتظر ألا يصبح إيواء اللاجئين تطوعياً مستقبلاً بل سيكون ملزماً حيث سيتعين على الدول غير الراغبة في إيواء لاجئين أن تدفع تعويضات.

ولا يزال من غير المعروف بعد كيف ستستخدم بولندا أو المجر حق النقض "الفيتو" على خطط اللجوء لأنه ليس بالضرورة أن يتم اتخاذ القرارات في إطار سياسة الهجرة بالإجماع وذلك وفقاً للرأي القانوني في الاتحاد الأوروبي.

ومن الممكن أن تقوم المجر وبولندا بعرقلة قرارات أو إعلانات أخرى تحتاج إلى الموافقة بالإجماع فعلى سبيل المثال يُشْتَرَط الإجماع في قرارات قمم التكتل.

خ.س/ أ.ح (د ب أ)