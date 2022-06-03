 شولتس "سعيد" بعودة معرض هانوفر بعد غياب ثلاثة أعوام | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 16.04.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

شولتس "سعيد" بعودة معرض هانوفر بعد غياب ثلاثة أعوام

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن أمله في أن يعطي معرض هانوفر الصناعي بعد مضي ثلاثة أعوام من قيود كورونا دفعات حاسمة لصناعة قادرة على المنافسة وللتحول صوب الحياد الكربوني.

المستشار الألماني أولاف شولتس يتحدث في معرض هانوفر الصناعي

المستشار الألماني أولاف شولتس يتحدث في معرض هانوفر الصناعي

بمناسبة بدء أكبر معرض في العالم في مجال الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية، قال المستشار الألماني أولاف شولتس في مدينة هانوفر مساء الألمانية اليوم الأحد (16 نيسان/أبريل 2023):" أنا سعيد جداً لعودة انطلاق معرض هانوفر".

مختارات

تعاني ألمانيا من انخفاض عدد السكان بالتزامن مع نقص عدد الطلاب الذين يدرسون الهندسة والعلوم وهو الأمر الذي يشكل خطرا على قوة ألمانيا الصناعية وشعار "صنع في ألمانيا". فكيف يمكن سد فجوة نقص المهندسين؟

بعد تحقيق الشركات الصينية الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية نجاحات في السوق الصينية، ترغب في اقتحام الأسواق الأوروبية. فهل تستطيع منافسة عمالقة صناعة السيارات في ألمانيا مثل بي أم دبليو ومرسيدس وفولكس فاغن؟

يشار إلى أن المعرض تم إلغاؤه في عام 2020 بسبب جائحة كورونا كما اضطر المعرض إلى تقليص برنامجه بشكل قوي في نسختي العامين الماضيين بسبب قيود كورونا.

وأضاف شولتس أن النسخة الحالية بصيغتها الكاملة تدور حول العديد من القضايا المحورية "التي لها  علاقة بالانطلاقة الصناعية التي نخطط لها في ألمانيا" وأردف "ولها علاقة بالازدهار الذي سيكون ممكناً عندما ندفع الاستثمارات اللازمة قدما حتى نظل أمة صناعية رائدة".

اندونيسيا ضيف شرف المعرض

اندونيسيا ضيف شرف المعرض

كان قطاع الأعمال الألماني انتقد مؤخراً تراجع جاذبية دول في الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا كمراكز صناعية مقارنة بمناطق أخرى من العالم. ورأى قطاع الصناعة أن هذا التراجع يعود على سبيل المثال إلى ارتفاع أسعار الطاقة والبيروقراطية المفرطة وطول أمد استصدار التصاريح.

وأكد شولتس أن من المهم أن "نكون حاضرين عندما يدور الأمر حول إدارة الأعمال الاقتصادية بشكل محايد لثاني أكسيد الكربون والعمل على إتاحة وظائف جيدة في البلاد. كل هذا مرتبط بهذا المعرض".

موظف في شركة كاواساكي اليابانية يوجه التعليمات لروبوت

موظف في شركة كاواساكي اليابانية يوجه التعليمات لروبوت

ويركز المعرض في هانوفر على قضايا أخرى مثل التقنيات الخاصة بترشيد استهلاك الطاقة والتعامل مع الذكاء الاصطناعي في قطاع الصناعة وبناء اقتصاد يعتمد على الهيدروجين.

يستمر المعرض حتى يوم الجمعة المقبل (21 نيسان/ أبريل) بمشاركة نحو 4000 جهة عرض تقدم أحدث ما لديها وتعد اندونيسيا هي ضيف شرف نسخة العام الحالي.

خ.س/ع.خ (د ب أ)

  • Porsches Nazi-Vergangenheit: Gute Geschäfte unterm Hakenkreuz (picture-alliance/dpa/DB)

    سيارة خنفساء رائعة.. 80 عاما على ظهورها الأول

    سيارة الشعب من الفوهرر

    مشروع تزويد الجماهير بسيارة: هتلر والنموذج الأولي لفولكسفاغن خلال تدشين مصنع فولكسفاغن في الـ 26 من مايو 1938 بولاية ساكسونيا السفلى. بالنسبة إلى الصانع فردناند بورشه بدأ مع التدشين الصعود لماركة عالمية.

  • Deutschland | VW-Käfer und die Nazis | Gen.v.Manteuffel mit VW an er Ostfront (picture-alliance/akg-images)

    سيارة خنفساء رائعة.. 80 عاما على ظهورها الأول

    تغيير تصنيع السيارة المصفحة

    الجيش له أولوية: للغزوات العسكرية التي قادها هتلر تمت إعادة تصنيع فولكسفاغن إلى سيارة مصفحة أثبتت نجاعتها في الجبهة، وهي تزن 950 كلغ. خلال الحملة العسكرية في روسيا يدفعها الجنرال فون مانتويفل (في المقدمة) مع فريقه من الوحل.

  • 75 Jahre Volkswagen (picture-alliance/dpa)

    سيارة خنفساء رائعة.. 80 عاما على ظهورها الأول

    "نحن من جديد في سماء الشهرة"

    فقط عشر سنوات بعد الحرب العالمية الثانية تدرجت في مصنع فولكسفاغن في فولسبورغ في الـ 5 من أغسطس 1955 السيارة الخنفساء المليون فوق حزام الإنتاج. وتطورت السيارة إلى رمز المعجزة الاقتصادية الألمانية.

  • Deutschland Geschichte Wirtschaftswunder Familie mit VW am See (picture-alliance/dpa)

    سيارة خنفساء رائعة.. 80 عاما على ظهورها الأول

    الأب والأم والطفل والخنفساء

    رؤية فولكسفاغن تتسع لأربعة أشخاص وموثوق منها ورخيصة تعود لبداية صناعة السيارات. وهذا الحلم تحقق منذ الستينات بالنسبة إلى كثير من العائلات. ونموذج VW 1200 بفتحة السقف منح عبق رشاقة الصيف.

  • Deutschland Auto VW Käfer mit Pflug 1950 (ullstein bild - Teutopress)

    سيارة خنفساء رائعة.. 80 عاما على ظهورها الأول

    من الطريق إلى الحقل

    ليست هناك حاجة إلى جرار: فحتى في مجال الزراعة ظهرت نجاعة السيارة الخنفساء. فبفضل محرك دفع خلفي تتقدم السيارة فوق الحقول وتساعد الفلاحين في الخمسينات في إتمام مهام صعبة.

  • Letzter VW Käfer in Wolfsburg (AP)

    سيارة خنفساء رائعة.. 80 عاما على ظهورها الأول

    توقف الإنتاج في ألمانيا

    نهاية حقبة: في الأول يوليو 1974 تدرجت السيارة الخنفساء الأخيرة المنتجة في ألمانيا فوق حزام الإنتاج في مصنع فولكسفاغن بفولسبورغ حاملة لرقم 11.916.519. وفي المكسيك والبرازيل يتواصل إنتاج فولكسفاغن.

  • Hochzeitskäfer VW-Automuseum in Wolfsburg (picture-alliance/dpa)

    سيارة خنفساء رائعة.. 80 عاما على ظهورها الأول

    تصميم كامل مبني على الحب

    عاشت السيارة الخنفساء المكسيكية! في بلدة بويبلا تم إنتاج الخنفساء حتى الـ 30 يوليو 2003. عاملو فولكسفاغن في المكسيك الذين أرادوا الزواج تم نقلهم على متن "خنفساء الزواج" إلى مكان عقد القران.

  • Bildergalerie Brasilien 60 Jahre VW (Volkswagen do Brasil)

    سيارة خنفساء رائعة.. 80 عاما على ظهورها الأول

    عودة في البرازيل

    بلاد في نشوة الحنين: 1993 أمر الرئيس البرازيلي السابق إتمار فرانكو (يسار) باستئناف إنتاج الخنفساء في البلاد. وبين 1959 و 1986 تم هناك إنتاج 3.3 مليون „Fusca“، وهو اللقب البرازيلي للسيارة. ومن 1993 حتى 1996 تم إنتاج 46.000 نموذج إضافي.

  • Ägypten VW Käfer (Masr Betelz Club)

    سيارة خنفساء رائعة.. 80 عاما على ظهورها الأول

    من فولكسفاغن إلى سيارة عالمية

    وحتى في بلدان كثيرة أخرى، بينها إفريقيا الجنوبية وبلجيكا وأستراليا وإندونيسيا استمر إنتاج الخنفساء. فولكسفاغن للألمان تطورت إلى سيارة للجميع: نحو 22 مليون نموذج تم إنتاجها وبيعها على مستوى العالم. وفي كثير من البلدان مثل هنا مصر ماتزال السيارة تُستخدم.

  • VW Beetle (UGC) (Milad Allahyari)

    سيارة خنفساء رائعة.. 80 عاما على ظهورها الأول

    نظرة من الخلف

    لمحبي الخنفساء: في 1998 عرضت فولكسفاغن "بيتل الجديدة" من نموذج 9C في السوق. وكانت السيارة تشبه في تصميمها النموذج الأصلي لفردناند بورشه. إلا أن السعر وقوة الخيول تجاوزت أسعار الشراء الأولى لسيارة خنفساء عادية.

  • Rostlaube VW Käfer Spinner Garten Margetshöchheim Gartenbau Gartengestaltung (picture-alliance/dpa)

    سيارة خنفساء رائعة.. 80 عاما على ظهورها الأول

    الحب الأول لا يموت

    عشب أخضر فوق صفيح قديم: فوق أرض مؤسسة إنتاج النبيذ وتشييد الحدائق تنمو أعشاب فوق الصفيح الصدئ لسيارة الخنفساء القديمة. إلى مستقبل أخضر!


تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

جينز من ألمانيا

مواضيع ذات صلة

An einem ID.3 wird der Unterboden montiert. In der Gläsernen Manufaktur von Volkswagen wurde offiziell mit der Produktion des Elektromodells begonnen. An den Standorten Zwickau und Dresden produziert VW mit den Modellen ID.3 und ID.4 nun nur noch Elektrofahrzeuge. +++ dpa-Bildfunk +++

هل تصبح ألمانيا "رجل أوروبا المريض" بسبب روسيا والصين؟ 03.06.2022

يرى خبراء أن ألمانيا تواجه خطر انكماش اقتصادها لتصبح "رجل أوروبا المريض" بعد أزمة كورونا والحرب في أوكرانيا، خصوصاً بسبب أزمة سلاسل التوريد وتداعيات قطع العلاقات الاقتصادية مع روسيا. فما مدى واقعية هذه المخاوف؟