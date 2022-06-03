شولتس "سعيد" بعودة معرض هانوفر بعد غياب ثلاثة أعوام

بمناسبة بدء أكبر معرض في العالم في مجال الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية، قال المستشار الألماني أولاف شولتس في مدينة هانوفر مساء الألمانية اليوم الأحد (16 نيسان/أبريل 2023):" أنا سعيد جداً لعودة انطلاق معرض هانوفر".

يشار إلى أن المعرض تم إلغاؤه في عام 2020 بسبب جائحة كورونا كما اضطر المعرض إلى تقليص برنامجه بشكل قوي في نسختي العامين الماضيين بسبب قيود كورونا.

وأضاف شولتس أن النسخة الحالية بصيغتها الكاملة تدور حول العديد من القضايا المحورية "التي لها علاقة بالانطلاقة الصناعية التي نخطط لها في ألمانيا" وأردف "ولها علاقة بالازدهار الذي سيكون ممكناً عندما ندفع الاستثمارات اللازمة قدما حتى نظل أمة صناعية رائدة".

اندونيسيا ضيف شرف المعرض

كان قطاع الأعمال الألماني انتقد مؤخراً تراجع جاذبية دول في الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا كمراكز صناعية مقارنة بمناطق أخرى من العالم. ورأى قطاع الصناعة أن هذا التراجع يعود على سبيل المثال إلى ارتفاع أسعار الطاقة والبيروقراطية المفرطة وطول أمد استصدار التصاريح.

وأكد شولتس أن من المهم أن "نكون حاضرين عندما يدور الأمر حول إدارة الأعمال الاقتصادية بشكل محايد لثاني أكسيد الكربون والعمل على إتاحة وظائف جيدة في البلاد. كل هذا مرتبط بهذا المعرض".

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ويركز المعرض في هانوفر على قضايا أخرى مثل التقنيات الخاصة بترشيد استهلاك الطاقة والتعامل مع الذكاء الاصطناعي في قطاع الصناعة وبناء اقتصاد يعتمد على الهيدروجين.

يستمر المعرض حتى يوم الجمعة المقبل (21 نيسان/ أبريل) بمشاركة نحو 4000 جهة عرض تقدم أحدث ما لديها وتعد اندونيسيا هي ضيف شرف نسخة العام الحالي.

خ.س/ع.خ (د ب أ)