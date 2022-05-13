شولتس: روسيا لم تحقق أهدافها في أوكرانيا وموقف بوتين لم يتغير

بعد مرور شهرين ونصف على اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، لا يرى المستشار الألماني أولاف شولتس أي تغيير في موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال شولتس في مقابلة نشرتها بوابة "تي أونلاين" الألمانية الإخبارية اليوم السبت (14 مايو/أيار 2022) إنه من الواضح أيضا أن روسيا لم تحقق أيا من أهداف الحرب التي ذُكرت في البداية، مضيفا أن الجيش الروسي نفسه عانى من خسائر كبيرة، أكثر بكثير مما تكبده على مدار عشر سنوات خلال حملة الاتحاد السوفيتي على أفغانستان.

وقال شولتس: "سيتضح لبوتين ببطء أن السبيل الوحيد للخروج من هذا الوضع هو التفاهم مع أوكرانيا". وأوضح أنه لا يمكن التوصل لاتفاق عبر سلام تفرضه روسيا.

يُذكر أن المستشار الألماني أجرى أمس الجمعة اتصالا هاتفيا مع بوتين استغرق أكثر من ساعة.

وذكر شولتس أنه لم يتم احتلال أوكرانيا، بل دافعت عن نفسها بمهارة كبيرة وشجاعة وإرادة لتقديم التضحيات، وفيما يتعلق بدور الناتو قال مستشار ألمانيا: "لم ينسحب حلف شمال الأطلسي، بل عزز قواته في الجناح الشرقي للحلف. وسيصبح الحلف أقوى عندما تنضم فنلندا والسويد إليه".

وفي الوقت نفسه، وعد شولتس أوكرانيا مجددا بمزيد من الدعم، عبر تسليمها أسلحة، على سبيل المثال، وقال: "نعم، سنستمر. سنواصل أيضا فرض العقوبات. لأن هدفنا إفشال محاولة الغزو الروسي. هذا هو المعيار لأفعالنا".

وأضاف شولتس: "بالنسبة لفكرة بوتين المجنونة المتمثلة في رغبته في توسيع الإمبراطورية الروسية، فإن روسيا والعالم بأسره يدفعان ثمنا باهظا للغاية"، موضحا أن العديد من البلدان تعاني من غياب أوكرانيا كمورد رئيسي للحبوب، وقال: "الأمر يتعلق بجوع حقيقي - وليس فقط ما إذا كان هناك ما يكفي من زيت عباد الشمس على أرفف المتاجر، كما هو الحال بالنسبة لنا".

هـ.د/ع.ج.م (د ب أ)