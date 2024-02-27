شولتس: لن تكون هناك قوات برية من دول الناتو في أوكرانيا

قوبلت مساعي الرئيس الفرنسي ماكرون لنشر محتمل لقوات برية غربية في أوكرانيا برفض ليس فقط من قبل ألمانيا، فيما رحب مسؤول أوكراني كبير بتصريحات ماكرون، بينما تحدث الكرملين عن حتمية الصراع مع الغرب في تلك الحالة.

بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لا يستبعد إرسال قوات برية إلى أوكرانيا لمنع روسيا من تحقيق الانتصار في الحرب، أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن رفضه القاطع لإرسال قوات برية من دول الناتو إلى الحرب في أوكرانيا.

وذكر شولتس في مدينة فرايبورغ بجنوب غرب ألمانيا، اليوم الثلاثاء (27 فبراير/ شباط 2024)، أن الاجتماع الذي عُقِد في العاصمة الفرنسية باريس مساء أمس الاثنين بحضور أكثر من 20 زعيم دولة لبحث دعم أوكرانيا، نوقش فيه "أن ما تم تحديده منذ البداية بين بعضنا البعض ومع بعضنا البعض، سيسري أيضا في المستقبل، وهو أنه لن تكون هناك قوات برية، لا لوجود جنود على الأراضي الأوكرانية يتم إرسالهم من دول أوروبية أو من دول الناتو".

"المشاركة عن بعد"

وأضاف شولتسأنه لا يجوز أيضا مشاركة جنود في الأحداث الحربية عن بُعْد مشيرا إلى أنه تم الاتفاق أيضا على "أن الجنود الذين يعملون في بلادنا لا يجب أن يشاركوا بأنفسهم بشكل نشط في الأحداث الحربية".

يذكر أن المشاركة عن بُعْد يمكن أن تكون ممكنة على سبيل المثال عن طريق برمجة أنظمة التوجيه للصواريخ أو الطائرات بدون طيار لتحديد أهداف معينة.

وأكد المستشار أن هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه في باريس يعد بمثابة "تقدم جيد جدا ومهم جدا" لافتا إلى أنه "كان هناك أيضا إجماع كبير فيما يتعلق بهذه القضية".

نحو 20 زعيما أوروبيا اجتمعوا في باريس ليبعثوا برسالة لبوتين تفيد باستمرار دعمهم لأوكرانيا (26/2/2024) صورة من: Gonzalo Fuentes/AFP/Getty Images

ترحيب أوكراني بتصريحات ماكرون

واجتمع نحو 20 زعيما أوروبيا في باريس أمس الاثنين ليبعثوا برسالة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين تفيد باستمرار دعمهم لأوكرانيا والتصدي لرواية الكرملين بأن روسيا ستنتصر في حرب تدخل الآن عامها الثالث.

ورحب ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني، في تعليق مكتوب ببيان ماكرون وقال: "هذا أولا يظهر وعيا مطلقا بالمخاطر التي تشكلها روسيا العسكرية والعدوانية على أوروبا". وأضاف بودولياك "إجراء مناقشة حول إمكانية تقديم دعم مباشر لأوكرانيامن قبل إرسال قوات مسلحة يعكس الرغبة في تحديد الأولويات الصحيحة وتسليط الضوء على المخاطر بشكل أكثر وضوحا". وتابع أنه من المهم في هذه المرحلة تسريع عملية توصيل العتاد العسكري إلى أوكرانيا.

تحذير روسي شديد اللهجة

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صرح بعد اللقاء بأن الاستعانة بقوات برية أمر غير مستبعد وقال: "لا يوجد اليوم اتفاق على إرسال قوات برية رسميا، لكن خلال الحراك لا يمكن استبعاد شيء. سنبذل كل ما هو ضروري حتى لا تتمكن روسيا من كسب هذه الحرب".

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وأصدر الكرملين تحذيرا شديد اللهجة، ونقلت وكالة أنباء تاس الرسمية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله، اليوم الثلاثاء، إن نشر القوات البرية لن يجعل الصراع بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (ناتو) مرجحا فحسب، بل سيجعله حتميا . وأضاف بيسكوف أنه يتعين على الغرب أن يدرك أن العواقب لن تكون بالتأكيد في مصلحة مواطنيه.

الناتو: لا خطط لإرسال قوات لأوكرانيا

وقال مسؤول بالبيت الأبيض لرويترز إن الولايات المتحدة ليس لديها خطط لإرسال قوات للقتال في أوكرانيا ولا توجد خطط أيضا لإرسال قوات من حلف شمال الأطلسي للقتال في أوكرانيا.

من جته، صرح مسؤول في حلف شمال الأطلسي الثلاثاء أن الناتو "ليست لديه أي خطة" لإرسال قوات قتالية إلى أوكرانيا، وقال المسؤول لوكالة فرانس برس إن "الناتو وحلفاءه يقدمون مساعدات عسكرية لم يسبق لها مثيل لأوكرانيا. لقد قمنا بذلك منذ عام 2014 وانتقلنا إلى السرعة القصوى بعد الغزو الروسي واسع النطاق. لكن لا توجد خطط لنشر قوات قتالية تابعة لحلف شمال الأطلسي على الأرض في أوكرانيا".

لندن لا تخطط لنشر قوات على نطاق واسع

ومن جانبها، قالت لندن الثلاثاء تعقيبا على تصريحات الرئيس ماكرون إن المملكة المتحدة لا تخطط لنشر قوات في أوكرانيا "على نطاق واسع" ما خلا "العدد الصغير" من القوات الموجودة هناك لدعم جيش كييف.

وأوضح المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن "عددا صغيرا" من الأشخاص الذين أرسلتهم المملكة المتحدة هم هناك "لدعم القوات المسلحة الأوكرانية، خاصة فيما يتعلق بالتدريب الطبي". وأضاف: "لا نخطط لنشر قوات على نطاق واسع".

ص.ش/ح.ز (د ب أ، أ ف ب، رويترز)