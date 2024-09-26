شولتس خلال لقائه غانتس: حل الصراع بين إسرائيل وحزب الله ممكن

أبدى المستشار الألماني أولاف شولتس تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. فيما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي موافقته على المجموعة التالية من العمليات ضد حزب الله.

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن اعتقاده بأن من الممكن التوصل إلى حل دبلوماسي في الصراع بين إسرائيل وحزب الله اللبناني. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت، الخميس (26 سبتمبر/أيلول 2024)، إن المستشار الألماني أكد على ذلك خلال اجتماع مع السياسي الإسرائيلي المعارض وعضو مجلس الحرب السابق في الحكومة الإسرائيلية، بيني غانتس.

وأضاف هيبشترايت أن شولتس قال خلال اللقاء إن جميع الأطراف تتحمل مسؤولية التوصل إلى هذا الحل الدبلوماسي. وتابع أن المستشار الألماني أعرب عن قلقه من أن يتحول النزاع بين إسرائيل وحزب الله إلى حريق إقليمي شامل.

يأتي ذلك فيما قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن الهجمات في لبنان ستستمر رغم الجهود الدولية لتأمين وقف لإطلاق النار.

وقال غالانت في منشور على تطبيق إكس: "لقد وافقت على المجموعة التالية من العمليات، إننا نواصل القضاء على إرهابيي حزب الله، وتفكيك البنية التحتية الهجومية، وتدمير الصواريخ والقذائف التابعة له، والمهام أمامنا واضحة، ونحن مصممون على ضمان توفير العودة الآمنة لسكان البلدات الواقعة شمالي إسرائيل إلى منازلهم."

واجتمع غالانت، اليوم الخميس، مع مسؤولين عسكريين رفيعي المستوى لمناقشة الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان، ومنها الغارات بالقرب من العاصمة بيروت. وفي وقت سابق، أصدرت مجموعة من الدول، من بينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والسعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، طلبا مشتركا بوقف لإطلاق النار لمدة 21 يوما.

ويهدف هذا الإيقاف المؤقت لإطلاق النار إلى إيجاد مجال للتوصل إلى حل دبلوماسي للصراع بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، وكذلك للحرب المستمرة منذ ما يقرب من عام في غزة. لكن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض هذه الخطة وقال إنه لا توجد هدنة وشيكة.

وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية من بينها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كمنظمة إرهابية.

ف.ي/أ.ح (د ب ا، ا.ف.ب)