شولتس: بوتين خرج ضعيفا وهدفنا ليس تغيير النظام في روسيا

قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، في مقابلة ضمن برنامج "مايشبيرغر maischberger" على القناة الأولى في التلفزة الألمانية "ARD"، إن تمرد مجموعة مرتزقة فاغنر "ستكون له عواقب على المدى البعيد على روسيا"، لكنه تحفظ عن "المشاركة في أي تكهنات حول مدة ولاية" بوتين "التي يمكن أن تكون طويلة أو قصيرة، لا نعلم".

وأضاف شولتس "أعتقد أنه (بوتين) بات أضعف لأن ذلك يثبت وجود شروخ في الهيكلية الاستبدادية وهيكلية السلطة وأن (حكمه) ليس متينا كما يدعي".

وقال المستشار الألماني إن "روسيا قوة نووية، وهي دولة قوية للغاية، ولهذا السبب علينا دائما أن نكون متيقظين للأوضاع الخطرة، وما حصل كان وضعا خطرا". وتابع "يتهكن كثيرون بأن الأمر انتهى، ولا نعرف ذلك أيضا ولكن على أي حال سيكون لذلك بالتأكيد عواقب على المدى البعيد في روسيا".

وأكد شولتس مجددا أن أي مفاوضات لا يمكن أن تبدأ إلا إذا سحبت موسكو قواتها من أوكرانيا. وأوضح "لا يمكننا أن نقول حقا ما إذا كان الأمر سيكون أسهل أو أكثر صعوبة بسبب هذه الأحداث".

وتابع المستشار الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي قائلا: "لهذا السبب من المهم أن تقدم أوكرانيا مساهمتها ليصبح هذا الامر ممكنا. وهذا ما يحاولون فعله مع الهجوم الحالي". وأضاف "نحن ندعم أوكرانيا لتتمكن من الدفاع عن نفسها، وهدف دعمنا لأوكرانيا ليس تغيير النظام في روسيا".

بيد أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن كان له رأي آخر في هذا الأمر، إذ قال إن من الواضح أن فلاديمير بوتين الذي وصفه بـ"المنبوذ"، يخسر الحرب في أوكرانيا، لكن من المبكر القول إن كان تمرد مجموعة فاغنر المسلحة قد أضعف الرئيس الروسي من عدمه.

وأكد بايدن ردا على أسئلة صحافيين في البيت الأبيض تمحورت على احتمال أن يكون التمرد أضعف بوتين، "من الصعب البت بذلك، من الواضح أنه يخسر الحرب" في أوكرانيا و"يخسر الحرب في الداخل الروسي". وشدد الرئيس الأميركي على أن بوتين بات "منبوذا عبر العالم".

ف.ي/أ.ح (ا.ف.ب، رويترز، د.ب.ا)