شولتس: ألمانيا لن تسلم طائرات يوروفايتر للسعودية قريبا

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأربعاء (12 يوليو/ تموز 2023)، أن حكومته لن تسلم طائرات يوروفايتر المقاتلة للسعودية في المستقبل القريب.
وأضاف شولتس للصحفيين، في اليوم الثاني لقمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في فيلنيوس: "لن يصدر قرار بخصوص تسليم طائرات يوروفايتر للسعودية في أي وقت قريب". بيد أنه لم يدخل في التفاصيل وماذا يعني بـ"أي وقت قريب".
بيد أن وكالة رويترز نقلت عن "مصدر حكومي" قوله إن ألمانيا لن تتخذ قرارا بهذا الشأن خلال الفترة التشريعية الحالية التي تنتهي في خريف عام 2025.
وذكرت صحيفة زود دويتشه تسايتونغ في وقت سابق اليوم الأربعاء، نقلا عن وثيقة حكومية داخلية أنه "ستؤجل طلبات الحصول على تراخيص التصدير للسعودية حتى نهاية الحرب في اليمن".
وتعتبر صادرات الأسلحة إلى السعودية مثار جدل في ألمانيا على نحو خاص حيث تقود المملكة تحالفا مؤيدا للحكومة الشرعية في اليمن ضد المتمردين الحوثيين.
ويذكر أن اتفاقية الائتلاف الحاكم في ألمانيا بين حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) تتضمن العبارة التالية: "لن نصدر أذون تصدير أسلحة إلى دول يمكن إثبات تورطها المباشر في حرب اليمن".
وفي الوقت نفسه، قال شولتس إنه لا ينبغي تطبيق هذا البند بعد الآن بسبب التطورات في الصراع في اليمن وتابع أن هذا البند "لا يمكن بعد الآن أن يكون مرجعية للتصرف (في الصراع في اليمن)" مشيرا إلى أن "الوضع في اليمن تغير بشكل كبير" وأن العديد من الأطراف التي كانت مشاركة في الصراع، انسحبت منه.
ومع ذلك، من غير المنتظر مبدئيا إصدار إذن بتصدير طائرات يوروفايتر إلى السعودية.
ويشار إلى أن هذه الطائرات يجري تصنيعها في بريطانيا وتشارك ألمانيا في تصنيعها بمكونات توردها إلى بريطانيا.
يجري تصنيع طائرات يوروفايتر في بريطانيا وتشارك ألمانيا في تصنيعها بمكونات توردها إلى لندن.
خلاف في الائتلاف الحاكم حول الصفقة
وكانت صحيفة "فيلت أم زونتاغ" قد نقلت في وقت سابق عن مصادر لم تسمها، أن الحكومة الائتلافية الألمانية على خلاف حول ما إذا كانت سترضخ للضغوط البريطانية وتوافق على إنتاج طائرات مقاتلة من طراز يوروفايتر تايفون للسعودية.
ويشار إلى أن الرياض كانت قد أبرمت صفقة مع شركة بي.إيه.إي سيستمز لصناعة الأسلحة قبل خمس سنوات لتوريد 48 من تلك الطائرات لكن جرى تعليق الصفقة بسبب الحرب في اليمن إذ تدخلت قوات بقيادة السعودية في عام 2015.
وذكرت مصادر في قطاع صناعة الأسلحة لرويترز في ذلك الوقت أن ثلث مكونات الطائرات يأتي من ألمانيا.
ومنذ التقارب بين السعودية وإيران، والذي يمكن أن ينهي حربهما بالوكالة في اليمن، يقول البريطانيون إن ألمانيا لا تستطيع منع تصدير طائرات يوروفايتر إلى أطراف ثالثة.
ف.ي/ أ.ح (رويترز، د ب أ)
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في صور: الطائرات الحربية الألمانية ـ جدل لا ينتهي
البحث عن بديل لتورنادو
منذ أربعين عاماً يستخدم الجيش الألماني المقاتلة "تورنادو"، وهي مقاتلة متعددة المهام وجاهزة لاستخدامات متخصصة في الوقت نفسه. مثل هذه المقاتلات لديها القدرة على رصد وحدات الرادار المعادية، كما أنها تساعد القوات بفضل قدرتها على حمل الأسلحة النووية الأمريكية المخزنة في ألمانيا. ولكن أجَل استعمال هذه الطائرات سينتهي على أقصى تقدير اعتباراً من عام 2030.
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في صور: الطائرات الحربية الألمانية ـ جدل لا ينتهي
نموذج أوروبي؟
يسعى الشركاء الآخرون لألمانيا في حلف الناتو للتخلص من مقاتلات تورنادو بحلول عام 2024. غير أن ألمانيا تفضل الاحتفاظ بالمقاتلة لمدة أطول، لكنها تريد اعتباراً من 2025 البدء في استبدال بعضها. والسؤال الذي يطرح نفسه: ما هو البديل المناسب؟ الساسة الألمان يفضلون إيجاد حل أوروبي مثل المقاتلة "يوروفايتر".
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في صور: الطائرات الحربية الألمانية ـ جدل لا ينتهي
ألمانيا لن تستغني عن التكنولوجيا الأمريكية
تعمل المقاتلة "يوروفايتر" ضمن أسطول السلاح الجوي الألماني بالفعل. وتخطط وزيرة الدفاع الألمانية لاستبدال مقاتلات تورنادو بثلاثة وتسعين مقاتلة من طراز يوروفايتر. غير أن الخيار الأوروبي لا يكفي الوزيرة أنغريت كرامب كارنباور، فهي تريد أيضاً شراء 45 مقاتلة من طراز إف-18 الأمريكية من انتاج شركة "بوينغ"، وتصف هذه الطائرة الحربية التي بدأ انتاجها عام 1970 بأنها تمثل "تقنية لمرحلة عبور ".
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في صور: الطائرات الحربية الألمانية ـ جدل لا ينتهي
التأهب لحرب نووية محتملة!
أثيرت من جديد مسألة التسلح النووي. وزارة الدفاع الألمانية أكدت أن حصول المقاتلة الأمريكية إف-18 على الاعتمادات الرسمية المطلوبة من الهيئات الأمريكية سيكون أسرع بكثير من يوروفايتر. لكن شركة إيرباص المنتجة ليوروفايتر على قناعة بحصولها على شهادة الاعتماد الخاصة بالقدرة على حمل أسلحة نووية بحلول 2030.
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في صور: الطائرات الحربية الألمانية ـ جدل لا ينتهي
جدل جديد حول المظلة النووية لألمانيا
هنا في القاعدة العسكرية الأمريكية بوشل بولاية راينلاند- بفالتس يتم على الأرجح تخزين أسلحة نووية أمريكية. ورغم الاحتجاجات، إلا أن وزارة الدفاع الألمانية لا تريد التخلي عن المظلة النووية الأمريكية، ففي حالة الطوارئ سيتعين على الطيارين الألمان نقل هذه الأسلحة النووية إلى هدفها. مثل هذه المشاركة تسمح لألمانيا أن تلعب دوراً مؤثراً في الخطط النووية لحلف الناتو، إلا ان الأصوات المنتقدة تتعالى.
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في صور: الطائرات الحربية الألمانية ـ جدل لا ينتهي
تنافس أوروبي أمريكي
الخلاف على شراء المقاتلات الحربية الأمريكية له تاريخ طويل في الجيش الألماني. فبعد فترة وجيزة من تأسيسه في 1955، كانت هناك نقاشات حادة حول إمكانية شراء مقاتلات أمريكية أو الاستعانة بنموذج أوروبي مشترك مع الفرنسيين. وزير الدفاع في ذلك الوقت فرانس جوزيف شتراوس (يقف في الصورة عام 1961 على متن طائرة حربية إيطالية من طراز فياتG91) كان يفضل التعاون مع فرنسا.
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في صور: الطائرات الحربية الألمانية ـ جدل لا ينتهي
اقتناء غير موفق للمقاتلة "ستارفايت"
في نهاية الأمر حصلت قيادات في قوات الطيران بالجيش الألماني على نموذجها المفضل وهو المقاتلة الأمريكية ستارفايتر من انتاج شركة لوكهيد. غير أن هذه المقاتلة ثبت لاحقاً أنها مليئة بالأعطال، حيث وقعت العديد من الحوادث في الفترة بين 1962 و1984. وعلى الرغم من عدم مشاركة هذه المقاتلة في أي عمليات حربية، إلا أن حوادث تحطمها أسفرت عن مقتل أكثر من مائة طيار ألماني.
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في صور: الطائرات الحربية الألمانية ـ جدل لا ينتهي
المقاتلة الألمانية الفرنسية "الفا جيت"
جاء التعاون الألماني الفرنسي بعد ذلك بفترة، حيث طور الجانبان المقاتلة "ألفا جيت" التي تعرضت بسرعة لانتقادات بسبب تكاليفها الهائلة وعيوبها الفنية. ورغم ذلك استخدمها الجيش الألماني في الفترة مما بين 1979 وبداية التسعينات.
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في صور: الطائرات الحربية الألمانية ـ جدل لا ينتهي
المحاولة التالية: المقاتلة ييغر 90
طورت ألمانيا بالتعاون مع بريطانيا وإسبانيا وإيطاليا المطاردة ييغر 90 في 1983. لكن المطالب بأداء مهام إضافية والتأخير في الإنتاج جعل من ييغر 90 أكبر عملية تسليح مكلفة في تاريخ الدولة الألمانية. فقد كلفت الطائرة الواحدة حوالي 33 مليون يورو.
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في صور: الطائرات الحربية الألمانية ـ جدل لا ينتهي
المقاتلة يوروفايتر ..بديل لكنه أعلى كلفة
بعد سنوات من التأخير بدأت في أبريل/ نيسان 2004 مرحلة التطوير الجديد لمقاتلة يوروفايتر. وبدلاً من 33 مليون يورو للمقاتلة الواحدة وصلت التكلفة إلى 93.5 مليون يورو، وانخفض العدد من إجمالي لـ250 طائرة إلى 140 طائرة فقط، حربية من هذا النوع كان الجيش الألماني يريد استخدامها. أما فرنسا ففضلت الاعتماد على مقاتلاتها من طراز رافال من انتاج شركة داسو.
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في صور: الطائرات الحربية الألمانية ـ جدل لا ينتهي
جيل جديد يحل المشاكل المتراكمة؟
تسعى ألمانيا وإسبانيا وفرنسا إلى تطوير جيل جديد من المقاتلات تحت مسمي Future Combat Air System (FCAS) حتى عام 2040. الشركتان المتنافستان داسو وإيرباص ستشاركان معاً في تطوير هذه المقاتلات، لكن حتى الآن لا يتوفر سوى اتفاق إطاري ومخططات على الورق. الشيء المؤكد هو أن هذا المشروع سيكون بدوره باهظ التكلفة. إعداد: أندرياس نول/ س.ح