شولتس: ألمانيا لن تسلم طائرات يوروفايتر للسعودية قريبا

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأربعاء (12 يوليو/ تموز 2023)، أن حكومته لن تسلم طائرات يوروفايتر المقاتلة للسعودية في المستقبل القريب.

وأضاف شولتس للصحفيين، في اليوم الثاني لقمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في فيلنيوس: "لن يصدر قرار بخصوص تسليم طائرات يوروفايتر للسعودية في أي وقت قريب". بيد أنه لم يدخل في التفاصيل وماذا يعني بـ"أي وقت قريب".

بيد أن وكالة رويترز نقلت عن "مصدر حكومي" قوله إن ألمانيا لن تتخذ قرارا بهذا الشأن خلال الفترة التشريعية الحالية التي تنتهي في خريف عام 2025.

وذكرت صحيفة زود دويتشه تسايتونغ في وقت سابق اليوم الأربعاء، نقلا عن وثيقة حكومية داخلية أنه "ستؤجل طلبات الحصول على تراخيص التصدير للسعودية حتى نهاية الحرب في اليمن".

وتعتبر صادرات الأسلحة إلى السعودية مثار جدل في ألمانيا على نحو خاص حيث تقود المملكة تحالفا مؤيدا للحكومة الشرعية في اليمن ضد المتمردين الحوثيين.

ويذكر أن اتفاقية الائتلاف الحاكم في ألمانيا بين حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) تتضمن العبارة التالية: "لن نصدر أذون تصدير أسلحة إلى دول يمكن إثبات تورطها المباشر في حرب اليمن".

وفي الوقت نفسه، قال شولتس إنه لا ينبغي تطبيق هذا البند بعد الآن بسبب التطورات في الصراع في اليمن وتابع أن هذا البند "لا يمكن بعد الآن أن يكون مرجعية للتصرف (في الصراع في اليمن)" مشيرا إلى أن "الوضع في اليمن تغير بشكل كبير" وأن العديد من الأطراف التي كانت مشاركة في الصراع، انسحبت منه.

ومع ذلك، من غير المنتظر مبدئيا إصدار إذن بتصدير طائرات يوروفايتر إلى السعودية.

ويشار إلى أن هذه الطائرات يجري تصنيعها في بريطانيا وتشارك ألمانيا في تصنيعها بمكونات توردها إلى بريطانيا.

يجري تصنيع طائرات يوروفايتر في بريطانيا وتشارك ألمانيا في تصنيعها بمكونات توردها إلى لندن.

خلاف في الائتلاف الحاكم حول الصفقة

وكانت صحيفة "فيلت أم زونتاغ" قد نقلت في وقت سابق عن مصادر لم تسمها، أن الحكومة الائتلافية الألمانية على خلاف حول ما إذا كانت سترضخ للضغوط البريطانية وتوافق على إنتاج طائرات مقاتلة من طراز يوروفايتر تايفون للسعودية.

ويشار إلى أن الرياض كانت قد أبرمت صفقة مع شركة بي.إيه.إي سيستمز لصناعة الأسلحة قبل خمس سنوات لتوريد 48 من تلك الطائرات لكن جرى تعليق الصفقة بسبب الحرب في اليمن إذ تدخلت قوات بقيادة السعودية في عام 2015.

وذكرت مصادر في قطاع صناعة الأسلحة لرويترز في ذلك الوقت أن ثلث مكونات الطائرات يأتي من ألمانيا.

ومنذ التقارب بين السعودية وإيران، والذي يمكن أن ينهي حربهما بالوكالة في اليمن، يقول البريطانيون إن ألمانيا لا تستطيع منع تصدير طائرات يوروفايتر إلى أطراف ثالثة.

ف.ي/ أ.ح (رويترز، د ب أ)