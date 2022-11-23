شولتس: ألمانيا ستدعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا

طمأن المستشار الألماني أولاف شولتس كييف أن بلاده سوف تدعمها طالما كان ذلك ضرورياً.

وقال شولتس في مقابلة مع مجلة فوكاس الألمانية، نشرت اليوم الجمعة (25 نوفمبر/تشرين الثاني 2022)، "يمكن لأوكرانيا أن تعتمد علينا في إمداداها بالمساعدة المالية والإنسانية الواسعة، وأيضاً دعمها بالأسلحة طالما كان ذلك ضرورياً".

"يجب ألا تنتصر روسيا"

يشار إلى أن ألمانيا هي إحدى الدول التي تقدم أغلب المساعدات لأوكرانيا، وهو ما ينطبق على شحنات الأسلحة. وتعد مدافع الهاوتزر الآلية ودبابات غيبارد المضادة للطائرات التي قدمتها برلين فعالة للغاية. كما أشار شولتس إلى قاذفات صواريخ متعددة ونظام دفاع جوي "ايريس-تي".

ولم يتطرق شولتس إلى التكهن بشأن إلى متى ستستمر الحرب، ولكنه شدد على أنه "يجب ألا تنتصر روسيا في هذه الحرب". ويجب ألا يكون هناك استخدام للأسلحة النووية، وهو ما أوضحه المجتمع الدولي بشكل تام.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعد مجرم حرب، قال شولتس "الحرب في أوكرانيا تنتهك كل قواعد القانون الدولي وفلاديمير بوتين مسؤول عن هذه الحرب.. ارتكبت جرائم وحشية بشكل لايصدق هناك. وسوف نساعد في اكتشاف الجرائم، ومعرفة المسؤولين عنها ومحاسبتهم".

مساعدات إضافية من بريطانيا

زار وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي الجمعة أوكرانيا حيث التقى الرئيس فولوديمير زيلينسكي وأعلن عن مساعدات جديدة للأوكرانيين.

وخلال زيارته بعد ستة أيام من زيارة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أعلن كليفرلي خصوصا تسليم أوكرانيا 24 سيارة إسعاف إضافية وثلاثة ملايين جنيه إسترليني للمساعدة في إعادة بناء المنشآت المدمرة.

والتقى كليفرلي الرئيس الأوكراني ووزير الخارجية دميترو كوليبا في كييف. ونقل بيان للحكومة البريطانية عن كليفرلي قوله إن "المملكة المتحدة تقف إلى جانب أوكرانيا".

التعرف على الوجه: سلاح جديد في الحرب

وأضاف "أعلنت اليوم عن مجموعة من الإجراءات الملموسة لمساعدة أصدقائنا الأوكرانيين في قتالهم، من سيارات الإسعاف إلى الدعم الحاسم للناجين من العنف الجنسي الذي ارتكبه الجيش الروسي"، من دون أن يضيف أي تفاصيل.

وعبر زيلينسكي عن شكره للدعم الذي أكده كليفرلي وعن ارتياحه لأن كييف ولندن "صديقتان فعلا". وقال للوزير البريطاني "زيارتك تأتي على خلفية هجوم صاروخي روسي واسع جعل أوكرانيا بأكملها بدون كهرباء وماء. لكن هذا لم يوقفك. شكرا لك".

وكان ريشي سوناك أعلن خلال زيارته لأوكرانيا السبت عن مساعدة عسكرية تبلغ قيمتها 50 مليون جنيه استرليني (57,4 مليون يورو) ومساعدات إنسانية بقيمة 16 مليون جنيه استرليني (18,3 مليون يورو).

بولندا تقترح تسليم "باتريوت" لأوكرانيا

من جانبه، رأى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ الجمعة أنه يعود لألمانيا أن تقرّر ما إذا كانت تريد تزويد أوكرانيا بنظام اعتراض الصواريخ "باتريوت" الذي كان مخصصا لبولندا، بعد أن طلبت وارسو ذلك من برلين.

وعرضت برلين نشر جزء من منظومات باتريوت التي تملكها في بولندا بعد أن شهدت قرية بولندية الأسبوع الماضي انفجارا أسفر عن سقوط قتلى ويعتقد أنه لصاروخ دفاعي جوي أوكراني. لكن السلطات البولندية اقترحت على برلين تسليم هذا النظام بدلاً من ذلك إلى أوكرانيا لمساعدة البلاد في الدفاع عن نفسها ضد القصف الروسي.

وقال ستولتنبرغ "أرحب بالعرض الألماني لتعزيز الدفاعات الجوية لبولندا من خلال اقتراح نشر صواريخ باتريوت"، مشيرا الى أن أي خطط لإرسال أسلحة محددة إلى أوكرانيا تعد "قرارات وطنية". وأضاف: "أحياناً هناك اتفاقات للمستخدمين وأمور أخرى تجعلهم يحتاجون إلى التشاور مع الحلفاء الآخرين. لكن في نهاية المطاف، القرار تتخذه الحكومات الوطنية".

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرشت الخميس إن هذا الطلب يجب أن "يناقش مع الحلف الأطلسي". وأكدت متحدثة باسم الحكومة الألمانية الجمعة أن برلين أخذت علما باقتراح وارسو. وأضافت "نناقش ذلك حاليًا مع شركائنا" في الناتو.

وتجنّبت الولايات المتحدة ودول أخرى في الحلف حتى الآن تزويد أوكرانيا بنظام "باتريوت" المصنّع من شركة "ريتون" الأمريكية، والذي يعتبر أداة أساسية من الدفاعات الجوية للحلف في المنطقة الشرقية. وكانت واشنطن نشرت صواريخ "باتريوت" الدفاعية في بولندا، بينما نشرتها برلين في سلوفاكيا.

الأوكرانيون يهربون من منازلهم بسبب الهجمات الروسية

ميدانياً، يواصل الأوكرانيون الهرب من منازلهم إثر الهجمات الروسية، وفقا لتقارير صادرة عن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر اليوم الجمعة.

وقالت مسؤولة بالاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر فيولين دي روزييه للصحفيين في جنيف عبر الفيديو من العاصمة الأوكرانية "نتوقع زيادة في حركة نزوح السكان في الأشهر القليلة المقبلة. وأضافت "نحن نرصد بالفعل أن مدينة كييف بدأت تخلو من السكان". وتشهد المنظمة أيضاً تزايد النزوح الداخلي في المدينة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن نصف سكان كييف لا يزالون بدون طاقة كهربائية، وأن ضغط المياه منخفض للغاية، بحيث لا تصل المياه الرئيسية إلى سكان الطوابق العليا .

ع.ح./ع.ش. (د ب أ، أ ف ب)