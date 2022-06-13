شولتس: ألمانيا تبني أكبر جيش تقليدي أوروبي في إطار الناتو

في مقابلة أجرتها معه شبكة "إيه أر دي" التلفزيونية العامة الثلاثاء (28 يونيو/حزريان 2022) عقب انتهاء قمة مجموعة السبع ، قال المستشار الألماني أولاف شولتس إنّ ألمانيا هي اليوم، إلى جانب الولايات المتّحدة، "بالتأكيد أكبر مساهم" في حلف شمال الأطلسي . وأضاف أنّه "يجري حالياً بناء أكبر جيش تقليدي في أوروبا في إطار حلف شمال الأطلسي، وهذا أمر مهمّ للقدرات الدفاعية لحلف الأطلسي بأسره".

وقررت ألمانيا بعد انطلاق الغزو الروسي لأوكرانيا إنشاء صندوق استثنائي بقيمة 100 مليار يورو لتحديث جيشها . وفي هذا السياق أوضح شولتس "سننفق في المتوسط ما بين 70 و80 مليار يورو سنوياً على الدفاع"، مشدّداً على أنّ هذه الاستثمارات الضخمة ستجعل من ألمانيا "الدولة الأكثر استثماراً" في هذا المجال.

ولفت زعيم الحزب الاشتراكي الديموقراطي إلى أنّ بلاده التي تمتلك أكبر اقتصاد في القارة الأوروبية تهدف من وراء هذه الاستثمارات إلى ضمان الدفاع عن أراضيها والوفاء بالتزاماتها تجاه حلف الأطلسي.

والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي ملزمة بتخصيص 2% على الأقلّ من إجمالي ناتجها المحلّي لموازنتها الدفاعية، لكنّ هذا الهدف نادراً ما التزم به العديد من الأعضاء.

ومنذ انتهت الحرب الباردة قلّصت ألمانيا بقوة حجم جيشها، إذ انخفض عديده من قرابة نصف مليون عسكري عندما أعيد توحيد البلاد في 1990 إلى 200 ألف عسكري فقط اليوم.

من جانبهم يستعد قادة حلف شمال الأطلسي اليوم الأربعاء، للتوقيع على حزمة دعم كبير لأعضاء الحلف في أوروبا الشرقية لإظهار موقف موحد لمواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا. وأعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أمس الثلاثاء، في بداية قمة الحلف في مدريد، أن القرار يمثل "تحولا جوهريا في الردع والدفاع" في سياسة الحلف.

وردد ستولتنبرغ تصريحات سابقة قبل القمة وصفت فيها هذه الخطوة بأنها "أكبر إصلاح شامل لردعنا ودفاعنا الجماعي منذ الحرب الباردة".

ويستعد الحلف للموافقة على نشر المزيد من المعدات بالقرب من روسيا - ومن بينها الأسلحة الثقيلة وزيادة أعداد القوات في مجموعات الناتو متعددة الجنسيات في أوروبا الشرقية؛ وتوسيع حجم قوات الرد السريع من 40 ألفا إلى 300 ألف جندي.

ع.ج.م/إ.ف (أ ف ب، دب أ)