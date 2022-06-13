 شولتس: ألمانيا تبني أكبر جيش تقليدي أوروبي في إطار الناتو | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 29.06.2022

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شولتس: ألمانيا تبني أكبر جيش تقليدي أوروبي في إطار الناتو

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أنّ بلاده ستمتلك أكبر جيش تقليدي أوروبي في حلف الناتو بفضل الأموال الضخمة التي قرّرت برلين استثمارها لتعزيز قدراتها العسكرية، فيما يستعد الحلف لـ"أكبر إصلاح شامل منذ الحرب الباردة".

المستشار الألماني أولاف شولتس (24/5/2022)

المستشار الألماني أولاف شولتس (أرشيف)

 

في مقابلة أجرتها معه شبكة "إيه أر دي" التلفزيونية العامة الثلاثاء (28 يونيو/حزريان 2022) عقب انتهاء  قمة مجموعة السبع ، قال المستشار الألماني أولاف شولتس إنّ ألمانيا هي اليوم، إلى جانب الولايات المتّحدة، "بالتأكيد أكبر مساهم" في حلف شمال الأطلسي . وأضاف أنّه "يجري حالياً بناء أكبر جيش تقليدي في أوروبا  في إطار حلف شمال الأطلسي، وهذا أمر مهمّ للقدرات الدفاعية لحلف الأطلسي بأسره".

مختارات

من المقرر أن يوافق قادة حلف الناتو في قمة مدريد على نشر مزيد من القوات القتالية لردع روسيا. وفيما إذا كانت السويد وفنلندا ستصبحان عضوين في الحلف، فإن الأمر لا يزال غير واضح، حيث هناك بعض العقبات التي يجب تجاوزها أولا.

وقررت ألمانيا بعد انطلاق الغزو الروسي لأوكرانيا  إنشاء صندوق استثنائي بقيمة 100 مليار يورو لتحديث جيشها . وفي هذا السياق أوضح شولتس "سننفق في المتوسط ما بين 70 و80 مليار يورو سنوياً على الدفاع"، مشدّداً على أنّ هذه الاستثمارات الضخمة ستجعل من ألمانيا "الدولة الأكثر استثماراً" في هذا المجال.

ولفت زعيم الحزب الاشتراكي الديموقراطي إلى أنّ بلاده التي تمتلك أكبر اقتصاد في القارة الأوروبية تهدف من وراء هذه الاستثمارات إلى ضمان الدفاع عن أراضيها والوفاء بالتزاماتها تجاه حلف الأطلسي.

 والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي ملزمة بتخصيص 2% على الأقلّ من إجمالي ناتجها المحلّي لموازنتها الدفاعية، لكنّ هذا الهدف نادراً ما التزم به العديد من الأعضاء.

ومنذ انتهت الحرب الباردة قلّصت ألمانيا بقوة حجم جيشها، إذ انخفض عديده من قرابة نصف مليون عسكري عندما أعيد توحيد البلاد في 1990 إلى 200 ألف عسكري فقط اليوم.

من جانبهم يستعد  قادة حلف شمال الأطلسي  اليوم الأربعاء، للتوقيع  على حزمة دعم كبير لأعضاء الحلف في أوروبا الشرقية  لإظهار موقف موحد لمواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا. وأعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أمس الثلاثاء، في بداية قمة الحلف في مدريد، أن القرار يمثل "تحولا جوهريا في الردع والدفاع" في سياسة الحلف.

وردد ستولتنبرغ تصريحات سابقة قبل القمة وصفت فيها هذه الخطوة بأنها "أكبر إصلاح شامل لردعنا ودفاعنا الجماعي منذ الحرب الباردة".

ويستعد الحلف للموافقة على نشر المزيد من المعدات بالقرب من روسيا - ومن بينها الأسلحة الثقيلة وزيادة أعداد القوات في مجموعات الناتو متعددة الجنسيات في أوروبا الشرقية؛ وتوسيع حجم قوات الرد السريع من 40 ألفا إلى 300 ألف جندي.

ع.ج.م/إ.ف (أ ف ب، دب أ)

  • Deutsche Tornados im Formationsflug (picture-alliance/dpa/Luftwaffe )

    في صور: الطائرات الحربية الألمانية ـ جدل لا ينتهي

    البحث عن بديل لتورنادو

    منذ أربعين عاماً يستخدم الجيش الألماني المقاتلة "تورنادو"، وهي مقاتلة متعددة المهام وجاهزة لاستخدامات متخصصة في الوقت نفسه. مثل هذه المقاتلات لديها القدرة على رصد وحدات الرادار المعادية، كما أنها تساعد القوات بفضل قدرتها على حمل الأسلحة النووية الأمريكية المخزنة في ألمانيا. ولكن أجَل استعمال هذه الطائرات سينتهي على أقصى تقدير اعتباراً من عام 2030.

  • Eurofighter auf der Paris Air Show (picture-alliance/NurPhoto/N. Economou)

    في صور: الطائرات الحربية الألمانية ـ جدل لا ينتهي

    نموذج أوروبي؟

    يسعى الشركاء الآخرون لألمانيا في حلف الناتو للتخلص من مقاتلات تورنادو بحلول عام 2024. غير أن ألمانيا تفضل الاحتفاظ بالمقاتلة لمدة أطول، لكنها تريد اعتباراً من 2025 البدء في استبدال بعضها. والسؤال الذي يطرح نفسه: ما هو البديل المناسب؟ الساسة الألمان يفضلون إيجاد حل أوروبي مثل المقاتلة "يوروفايتر".

  • Annegret Kramp-Karrenbauer im Cockpit eines Eurofighters (picture.alliance/Günther Ortmann)

    في صور: الطائرات الحربية الألمانية ـ جدل لا ينتهي

    ألمانيا لن تستغني عن التكنولوجيا الأمريكية

    تعمل المقاتلة "يوروفايتر" ضمن أسطول السلاح الجوي الألماني بالفعل. وتخطط وزيرة الدفاع الألمانية لاستبدال مقاتلات تورنادو بثلاثة وتسعين مقاتلة من طراز يوروفايتر. غير أن الخيار الأوروبي لا يكفي الوزيرة أنغريت كرامب كارنباور، فهي تريد أيضاً شراء 45 مقاتلة من طراز إف-18 الأمريكية من انتاج شركة "بوينغ"، وتصف هذه الطائرة الحربية التي بدأ انتاجها عام 1970 بأنها تمثل "تقنية لمرحلة عبور ".

  • F-18 Kampfflugzeug der US-Armee (picture-alliance/dpa/A. Matthews)

    في صور: الطائرات الحربية الألمانية ـ جدل لا ينتهي

    التأهب لحرب نووية محتملة!

    أثيرت من جديد مسألة التسلح النووي. وزارة الدفاع الألمانية أكدت أن حصول المقاتلة الأمريكية إف-18 على الاعتمادات الرسمية المطلوبة من الهيئات الأمريكية سيكون أسرع بكثير من يوروفايتر. لكن شركة إيرباص المنتجة ليوروفايتر على قناعة بحصولها على شهادة الاعتماد الخاصة بالقدرة على حمل أسلحة نووية بحلول 2030.

  • Deutschland Fliegerhorst Büchel Protest (Getty Images/T. Lohnes)

    في صور: الطائرات الحربية الألمانية ـ جدل لا ينتهي

    جدل جديد حول المظلة النووية لألمانيا

    هنا في القاعدة العسكرية الأمريكية بوشل بولاية راينلاند- بفالتس يتم على الأرجح تخزين أسلحة نووية أمريكية. ورغم الاحتجاجات، إلا أن وزارة الدفاع الألمانية لا تريد التخلي عن المظلة النووية الأمريكية، ففي حالة الطوارئ سيتعين على الطيارين الألمان نقل هذه الأسلحة النووية إلى هدفها. مثل هذه المشاركة تسمح لألمانيا أن تلعب دوراً مؤثراً في الخطط النووية لحلف الناتو، إلا ان الأصوات المنتقدة تتعالى.

  • Franz Josef Strauß in einem Kampfflugzeug Fiat G91 (1961) (picture-alliance/AP)

    في صور: الطائرات الحربية الألمانية ـ جدل لا ينتهي

    تنافس أوروبي أمريكي

    الخلاف على شراء المقاتلات الحربية الأمريكية له تاريخ طويل في الجيش الألماني. فبعد فترة وجيزة من تأسيسه في 1955، كانت هناك نقاشات حادة حول إمكانية شراء مقاتلات أمريكية أو الاستعانة بنموذج أوروبي مشترك مع الفرنسيين. وزير الدفاع في ذلك الوقت فرانس جوزيف شتراوس (يقف في الصورة عام 1961 على متن طائرة حربية إيطالية من طراز فياتG91) كان يفضل التعاون مع فرنسا.

  • Starfighter (imago/StockTrek Images/T. Ziegenthaler)

    في صور: الطائرات الحربية الألمانية ـ جدل لا ينتهي

    اقتناء غير موفق للمقاتلة "ستارفايت"

    في نهاية الأمر حصلت قيادات في قوات الطيران بالجيش الألماني على نموذجها المفضل وهو المقاتلة الأمريكية ستارفايتر من انتاج شركة لوكهيد. غير أن هذه المقاتلة ثبت لاحقاً أنها مليئة بالأعطال، حيث وقعت العديد من الحوادث في الفترة بين 1962 و1984. وعلى الرغم من عدم مشاركة هذه المقاتلة في أي عمليات حربية، إلا أن حوادث تحطمها أسفرت عن مقتل أكثر من مائة طيار ألماني.

  • Alpha Jets der Bundeswehr (picture-alliance/dpa)

    في صور: الطائرات الحربية الألمانية ـ جدل لا ينتهي

    المقاتلة الألمانية الفرنسية "الفا جيت"

    جاء التعاون الألماني الفرنسي بعد ذلك بفترة، حيث طور الجانبان المقاتلة "ألفا جيت" التي تعرضت بسرعة لانتقادات بسبب تكاليفها الهائلة وعيوبها الفنية. ورغم ذلك استخدمها الجيش الألماني في الفترة مما بين 1979 وبداية التسعينات.

  • Modell des Jägers 90 vor einem echten Tornado (Imago Images)

    في صور: الطائرات الحربية الألمانية ـ جدل لا ينتهي

    المحاولة التالية: المقاتلة ييغر 90

    طورت ألمانيا بالتعاون مع بريطانيا وإسبانيا وإيطاليا المطاردة ييغر 90 في 1983. لكن المطالب بأداء مهام إضافية والتأخير في الإنتاج جعل من ييغر 90 أكبر عملية تسليح مكلفة في تاريخ الدولة الألمانية. فقد كلفت الطائرة الواحدة حوالي 33 مليون يورو.

  • Eurofighter-Kampfjet über Nörvenich (picture-alliance/dpa/O. Berg)

    في صور: الطائرات الحربية الألمانية ـ جدل لا ينتهي

    المقاتلة يوروفايتر ..بديل لكنه أعلى كلفة

    بعد سنوات من التأخير بدأت في أبريل/ نيسان 2004 مرحلة التطوير الجديد لمقاتلة يوروفايتر. وبدلاً من 33 مليون يورو للمقاتلة الواحدة وصلت التكلفة إلى 93.5 مليون يورو، وانخفض العدد من إجمالي لـ250 طائرة إلى 140 طائرة فقط، حربية من هذا النوع كان الجيش الألماني يريد استخدامها. أما فرنسا ففضلت الاعتماد على مقاتلاتها من طراز رافال من انتاج شركة داسو.

  • Model des Future Combat Air Systems (FCAS) (Getty Images/AFP/E. Piermont)

    في صور: الطائرات الحربية الألمانية ـ جدل لا ينتهي

    جيل جديد يحل المشاكل المتراكمة؟

    تسعى ألمانيا وإسبانيا وفرنسا إلى تطوير جيل جديد من المقاتلات تحت مسمي Future Combat Air System (FCAS) حتى عام 2040. الشركتان المتنافستان داسو وإيرباص ستشاركان معاً في تطوير هذه المقاتلات، لكن حتى الآن لا يتوفر سوى اتفاق إطاري ومخططات على الورق. الشيء المؤكد هو أن هذا المشروع سيكون بدوره باهظ التكلفة. إعداد: أندرياس نول/ س.ح


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