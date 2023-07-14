 شولتس: ألمانيا بصدد تقليص الهجرة غير النظامية وتحتاج لعمال مهرة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.07.2023

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شولتس: ألمانيا بصدد تقليص الهجرة غير النظامية وتحتاج لعمال مهرة

قال المستشار الألماني إن بلاده ستخذ خطوات للحد من الهجرة غير النظامية، لكنها في الوقت نفسه ستعمل على جذب مزيد من العمالة الماهرة. وتواجه ألمانيا مشكلة مع تزايد أعداد المتقاعدين وتزايد أعداد سكانها من كبار السن.

المستشار الألماني أولاف شولتس ـ برلين 14.07.2023

أكد شولتس أن بلاده ما زالت بحاجة إلى جذب المزيد من العمال المهرة عبر نظام الهجرة الشرعية.

قال المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الجمعة (14 يوليو/تموز 2023) إن ألمانيا ستواصل اتخاذ خطوات للحد من الهجرة غير الشرعية، لكنها ما زالت بحاجة إلى جذب المزيد من العمال المهرة عبر نظام الهجرة الشرعية.

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وذكر شولتس في مؤتمر صحفي في برلين أن التغيرات في سياسة الهجرة يجب أن تضع في اعتبارها متطلبات الاقتصاد الألماني.  

 وأضاف شولتس أنه يجب أن يكون استبدال جيل مواليد ما بعد الحرب العالمية الثانية من المتقاعدين بعاملين جدد مدربين ومهاجرين مهرة ممكناً.

وأقر البرلمان الألماني مؤخراً مشروع قانون الهجرة الجديد، الذي يهدف إلى تشجيع العمال المهرة من خارج دول الاتحاد الأوروبي على القدوم إلى ألمانيا، فضلاً عن إتاحة الفرص لطالبي اللجوء الموجودين بالفعل في البلاد.

ويتضمن القانون نظاماً جديداً يسمى "بطاقة الفرصة القائمة على نظام النقاط"، والتي تتعلق بمعايير ذات صلة بالمهارات اللغوية والخبرة المهنية والعمر والصلة بألمانيا. وفي المستقبل سيُسمح للمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات القدوم للعمل في ألمانيا من دون شهادة جامعية، بشرط أن يتمكنوا من إثبات مؤهلات معينة.

وتواجه ألمانيا حالياً نقصاً في العمال في عدة قطاعات، خاصة في الحرفيين المهرة والصناعات. وزادت التغيرات الديمغرافية في ألمانيا، التي يغلب على تعداد سكانها كبار السن، من المخاوف بشأن المتاعب المستقبلية في القوى العاملة لدى تقاعد عدد متزايد من العاملين.

ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ) 

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