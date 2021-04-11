شهر رمضان يبدأ الثلاثاء في مصر وتونس ودول أخرى

أعلنت دار الافتاء المصرية مساء الأحد أن شهر رمضان سيبدأ في البلاد بعد غد الثلاثاء (13 أبريل/نيسان). وقالت دار الافتاء في بيان "لم تثبت رؤية هلال شهر رمضان بعد غروب شمس اليوم الأحد بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية".
وأضافت أنه بذلك يكون "غدا الاثنين الموافق 12 أبريل (نيسان) 2021 هو المتمم لشهر شعبان لعام 1442 (هجريا) ويوم الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان".
وفي السعودية، أعلنت المحكمة العليا مساء الأحد أنه "لم يرد اليها ما يثبت رؤية هلال شهر رمضان المبارك". وأضافت في بيان، بثته وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس"، "ستعقد المحكمة جلسة يوم غد الاثنين وتصدر قرارا بهذا الشأن وسيتم اعلانه حسب المتبع".
كما أعلنت تونس أن بعد غد الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان بعد تعذر رؤية الهلال اليوم الأحد. جاء ذلك في بيان لمفتي الجمهورية التونسية عثمان بطيخ. وكان الوقف السني بالعراق قد أعلن أن بعد غد الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان.
شهر رمضان هذا العام ستخيم عليه أيضا الإجراءات الاحترازية التي يفرضها وباء كورونا
وفي لبنان، قال مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في بيان، إنّ الاثنين "مكمل لعدة شهر شعبان (...) ويكون يوم الثلاثاء 13 نيسان هو أول أيام" رمضان.
وفي ألمانيا أعلن اتحاد ديتيب التركي الذي تنضوي تحته الكثير من المساجد في ألمانيا أن يوم الثلاثاء (13 أبريل/نيسان) هو أيام رمضان.
وفي سياق متصل سمحت السلطات السعودية بإقامة صلاة التراويح في جميع الجوامع والمساجد بالمملكة، بناء على وصاية اللجنة المعنية بدراسة موضوع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد. على ألّا تتجاوز صلاة التراويح والقيام 30 دقيقة مع صلاة العشاء في جميع الجوامع والمساجد بالمملكة، حسب ما جاء في بيان صادر عن عن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية.
هـ.د/أ.ح (د ب أ)
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أطباق تزين موائد العرب في رمضان
الحريرة:
يقال إن أصلها يعود إلى الأندلس وتشهد رواجا كبيرا كأول وجبة عند الإفطار في المغرب وغرب الجزائر. مكوناتها الأساسية الحمص والعدس ولحم البقر أو الغنم والطماطم والقسبر ومزيج من التوابل يعرف في المنطقة المغاربية برأس الحانوت.
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أطباق تزين موائد العرب في رمضان
التمر:
يفطر الكثير من الصائمين بحبة تمر، اتباعا لسنة تعود للنبي محمد، مما يزيد من استهلاك هذه الثمرة حتى في البلدان التي لا تعرفها تقليديا كجنوب شرق آسيا وأوروبا. يتمتع التمر بنسبة عالية من الفيتامينات والأملاح المعدنية وتساهم نسبة السكريات فيه التي تصل 66 في المائة في رفع مستوى السكر في الدم المتدني جراء الامتناع عن الأكل والشرب.
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أطباق تزين موائد العرب في رمضان
البوراك:
أكلة خاصة بالمطبخ العثماني لا يستغنى عنها على موائد الإفطار في تونس وشرق الجزائر. تحشى أوراق البوراك أو البريك بالبطاطا واللحم المفروم والجبن والبيض، ويمكن استبدال اللحم بالجمبري أو سمك التونة. وبعد لف الأوراق إلى مثلثات أو أصابع تقلى في الزيت حتى يصبح لونها ذهبيا. شهية طيبة!
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أطباق تزين موائد العرب في رمضان
القطايف:
القطايف من الحلويات العربية الشهيرة والتي تعتبر ملازمة لشهر رمضان. وتنتشر في بلاد الشام بشكل رئيسي. وهي عبارة عن عجينة يتم خبزها، ثم حشوها بالقشطة أو الجبنة أو الجوز. ثم يتم قليها أو تؤكل بدون قلي. وأخيرا يضاف لها القطر.
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أطباق تزين موائد العرب في رمضان
الزلابيا:
تتمتع هذه القنبلة السكرية بشعبية كبيرة في رمضان من المحيط إلى الخليج، بل وحتى في جزر المحيط الهندي والهند والهيمالايا حيث تسملى جاليبي. طريقة تحضيرها سهلة، إذ تقوم في الأساس على إعداد عجينة الطحين أو السميد التي تنكه بالهيل أو الفانيلا ثم تقلى في الزيت وتغطس في ماء السكر أو العسل.
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أطباق تزين موائد العرب في رمضان
شراب التمر الهندي:
لتحضير الشراب يغلى التمر الهندي في الماء ثم ينكه بماء الورد ويحلى بكميات هائلة من السكر. التمر الهندي غني بمضادات الأكسدة ويساعد على الهضم. خاصية مهمة جدا لمقاومة التخمة في ليالي رمضان.
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أطباق تزين موائد العرب في رمضان
فتوش:
تتمتع الوجبة بشعبية كبيرة في بلاد الشام خاصة في رمضان. يعود اسم الوجبة إلى فتات الخبز المحمص الذي يضاف إلى سلطة تصنع من الخيار والطماطم والخس والبقدونس.
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أطباق تزين موائد العرب في رمضان
الخشاف:
مشروب خاص برمضان في مصر وبلاد الشام يقال أن أصوله عثمانية. يعتمد في تحضيره تقليديا على الفواكه الجافة كالبرقوق والمشمش والزبيب والتمر، بالإضافة للمكسرات وماء الزهر وماء الورد. يساعد بفضل الكمية الكبيرة من الألياف المتوفرة فيه على الهضم.
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أطباق تزين موائد العرب في رمضان
الهريس:
أكلة شائعة جدا في دول شبه الجزيرة العربية، لكنها تعرف رواجا كبيرا أيضا في أرمينيا والهند. وصفتها الأساسية معروفة منذ القرن العاشر وتعتمد على القمح المهروس والسمن ولحم الغنم أو الدجاج. وتوجد أيضا وصفات حلوة للهريس خالية من اللحوم.