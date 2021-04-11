شهر رمضان يبدأ الثلاثاء في مصر وتونس ودول أخرى

أعلنت دار الافتاء المصرية مساء الأحد أن شهر رمضان سيبدأ في البلاد بعد غد الثلاثاء (13 أبريل/نيسان). وقالت دار الافتاء في بيان "لم تثبت رؤية هلال شهر رمضان بعد غروب شمس اليوم الأحد بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية".

وأضافت أنه بذلك يكون "غدا الاثنين الموافق 12 أبريل (نيسان) 2021 هو المتمم لشهر شعبان لعام 1442 (هجريا) ويوم الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان".

وفي السعودية، أعلنت المحكمة العليا مساء الأحد أنه "لم يرد اليها ما يثبت رؤية هلال شهر رمضان المبارك". وأضافت في بيان، بثته وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس"، "ستعقد المحكمة جلسة يوم غد الاثنين وتصدر قرارا بهذا الشأن وسيتم اعلانه حسب المتبع".

كما أعلنت تونس أن بعد غد الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان بعد تعذر رؤية الهلال اليوم الأحد. جاء ذلك في بيان لمفتي الجمهورية التونسية عثمان بطيخ. وكان الوقف السني بالعراق قد أعلن أن بعد غد الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان.



شهر رمضان هذا العام ستخيم عليه أيضا الإجراءات الاحترازية التي يفرضها وباء كورونا

وفي لبنان، قال مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في بيان، إنّ الاثنين "مكمل لعدة شهر شعبان (...) ويكون يوم الثلاثاء 13 نيسان هو أول أيام" رمضان.

وفي ألمانيا أعلن اتحاد ديتيب التركي الذي تنضوي تحته الكثير من المساجد في ألمانيا أن يوم الثلاثاء (13 أبريل/نيسان) هو أيام رمضان.

وفي سياق متصل سمحت السلطات السعودية بإقامة صلاة التراويح في جميع الجوامع والمساجد بالمملكة، بناء على وصاية اللجنة المعنية بدراسة موضوع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد. على ألّا تتجاوز صلاة التراويح والقيام 30 دقيقة مع صلاة العشاء في جميع الجوامع والمساجد بالمملكة، حسب ما جاء في بيان صادر عن عن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية.

هـ.د/أ.ح (د ب أ)